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İskenderun Körfezi açıklarında 20 yıl önce batan Ulla Gemisi görüntülendi
İskenderun Körfezi açıklarında 20 yıl önce batan Ulla Gemisi görüntülendi
Sputnik Türkiye
İskenderun Körfezi açıklarında, 2004 yılında taşıdığı yükle batan M/V Ulla Gemisi, su altı belgesel yapımcısı ve görüntü yönetmeni Tahsin Ceylan ve Sahil... 08.08.2024, Sputnik Türkiye
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Ceylan, dalışta ayrıca nesli tehdit altında olan canlılarla da karşılaştıklarını ve bunları da kayıt altına aldıklarını belirtti. Kendisinin ve beraberindeki ekibin dalıştan oldukça memnun ayrıldıklarını anlatan Ceylan, "Geminin olduğu alan çok güzel bir dalış destinasyonu olmuş. Geminin olduğu alan koruma altında, durum böyle olunca buraya dalış gerçekleştirilememiş" dedi.
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фото, iskenderun körfezi, fotoğraf, gemi, gemi, hatay
фото, iskenderun körfezi, fotoğraf, gemi, gemi, hatay

İskenderun Körfezi açıklarında 20 yıl önce batan Ulla Gemisi görüntülendi

02:03 08.08.2024
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İskenderun Körfezi açıklarında, 2004 yılında taşıdığı yükle batan M/V Ulla Gemisi, su altı belgesel yapımcısı ve görüntü yönetmeni Tahsin Ceylan ve Sahil Güvenlik Komutanlığı Dalış Emniyet Güvenlik Arama Kurtarma (DEGAK) timleri dalış eğitmeni Mahmut İğde tarafından görüntülendi.
© AA / Tahsin Ceylan

Hatay'ın İskenderun Körfezi'ne tekneyle açılan Ceylan ve beraberindeki ekip, 6 Eylül 2004'te 2 bin 200 ton toksik atık yüküyle batan Sen Vincent bandıralı M/V Ulla Gemisi'nin bulunduğu noktaya ulaştı.

Hatay&#x27;ın İskenderun Körfezi&#x27;ne tekneyle açılan Ceylan ve beraberindeki ekip, 6 Eylül 2004&#x27;te 2 bin 200 ton toksik atık yüküyle batan Sen Vincent bandıralı M/V Ulla Gemisi&#x27;nin bulunduğu noktaya ulaştı. - Sputnik Türkiye
1/7
© AA / Tahsin Ceylan

Hatay'ın İskenderun Körfezi'ne tekneyle açılan Ceylan ve beraberindeki ekip, 6 Eylül 2004'te 2 bin 200 ton toksik atık yüküyle batan Sen Vincent bandıralı M/V Ulla Gemisi'nin bulunduğu noktaya ulaştı.

© AA / Tahsin Ceylan

Ceylan ile Sahil Güvenlik Komutanlığı Dalış Emniyet Güvenlik ve Arama Kurtarma (DEGAK) timleri ve dalış eğitmeni Mahmut İğde, gerekli önlemleri aldıktan sonra Ulla Gemisi batığının olduğu yere dalış gerçekleştirdi.

Ceylan ile Sahil Güvenlik Komutanlığı Dalış Emniyet Güvenlik ve Arama Kurtarma (DEGAK) timleri ve dalış eğitmeni Mahmut İğde, gerekli önlemleri aldıktan sonra Ulla Gemisi batığının olduğu yere dalış gerçekleştirdi. - Sputnik Türkiye
2/7
© AA / Tahsin Ceylan

Ceylan ile Sahil Güvenlik Komutanlığı Dalış Emniyet Güvenlik ve Arama Kurtarma (DEGAK) timleri ve dalış eğitmeni Mahmut İğde, gerekli önlemleri aldıktan sonra Ulla Gemisi batığının olduğu yere dalış gerçekleştirdi.

© AA / Tahsin Ceylan

Yaklaşık 40 metre derinliğe dalış yapan Ceylan ve beraberindeki ekip, 20 yıllık batığın son durumunu görüntüledi.

Yaklaşık 40 metre derinliğe dalış yapan Ceylan ve beraberindeki ekip, 20 yıllık batığın son durumunu görüntüledi. - Sputnik Türkiye
3/7
© AA / Tahsin Ceylan

Yaklaşık 40 metre derinliğe dalış yapan Ceylan ve beraberindeki ekip, 20 yıllık batığın son durumunu görüntüledi.

© AA / Tahsin Ceylan

Dalış sırasında, Ulla Gemisi batığı ve etrafında oluşan zengin ekosistem detaylı bir şekilde gözlemlendi.

Dalış sırasında, Ulla Gemisi batığı ve etrafında oluşan zengin ekosistem detaylı bir şekilde gözlemlendi. - Sputnik Türkiye
4/7
© AA / Tahsin Ceylan

Dalış sırasında, Ulla Gemisi batığı ve etrafında oluşan zengin ekosistem detaylı bir şekilde gözlemlendi.

© AA / Tahsin Ceylan

Ceylan, tarafından çekilen görüntülerde batık ve etrafındaki çok sayıda deniz canlısının yanı sıra nesli tehlike altında olan birçok tür de kayda alındı.

Ceylan, tarafından çekilen görüntülerde batık ve etrafındaki çok sayıda deniz canlısının yanı sıra nesli tehlike altında olan birçok tür de kayda alındı. - Sputnik Türkiye
5/7
© AA / Tahsin Ceylan

Ceylan, tarafından çekilen görüntülerde batık ve etrafındaki çok sayıda deniz canlısının yanı sıra nesli tehlike altında olan birçok tür de kayda alındı.

© AA / Tahsin Ceylan

Tahsin Ceylan, 20 yıllık batığın bulunduğu yere dalış gerçekleştirmenin kendilerini çok heyecanlandırdığını söyledi.

Tahsin Ceylan, 20 yıllık batığın bulunduğu yere dalış gerçekleştirmenin kendilerini çok heyecanlandırdığını söyledi. - Sputnik Türkiye
6/7
© AA / Tahsin Ceylan

Tahsin Ceylan, 20 yıllık batığın bulunduğu yere dalış gerçekleştirmenin kendilerini çok heyecanlandırdığını söyledi.

© AA / Tahsin Ceylan

Gemi batığının bulunduğu yerde çok sayıda balık türünü de gözlemlediklerini anlatan Ceylan, "Yaklaşık 40 metrede karşılaştığımız gemi üstünde artık yapay bir resif olmaktan çıkmış, doğal bir resif olmuş. Gemi üzerinde sayısız miktarda, sayamadığım kadar orfoz, lagos, süngerler, Süveyş Kanalı yoluyla gelen istilacı türler, deniz kestaneleri, aslan balıkları, akyalar vardı. Bu kadar zengin bir batık görüntüsü beni çok etkiledi. Çok güzel görüntüler kaydettik" diye konuştu.

Gemi batığının bulunduğu yerde çok sayıda balık türünü de gözlemlediklerini anlatan Ceylan, &quot;Yaklaşık 40 metrede karşılaştığımız gemi üstünde artık yapay bir resif olmaktan çıkmış, doğal bir resif olmuş. Gemi üzerinde sayısız miktarda, sayamadığım kadar orfoz, lagos, süngerler, Süveyş Kanalı yoluyla gelen istilacı türler, deniz kestaneleri, aslan balıkları, akyalar vardı. Bu kadar zengin bir batık görüntüsü beni çok etkiledi. Çok güzel görüntüler kaydettik&quot; diye konuştu. - Sputnik Türkiye
7/7
© AA / Tahsin Ceylan

Gemi batığının bulunduğu yerde çok sayıda balık türünü de gözlemlediklerini anlatan Ceylan, "Yaklaşık 40 metrede karşılaştığımız gemi üstünde artık yapay bir resif olmaktan çıkmış, doğal bir resif olmuş. Gemi üzerinde sayısız miktarda, sayamadığım kadar orfoz, lagos, süngerler, Süveyş Kanalı yoluyla gelen istilacı türler, deniz kestaneleri, aslan balıkları, akyalar vardı. Bu kadar zengin bir batık görüntüsü beni çok etkiledi. Çok güzel görüntüler kaydettik" diye konuştu.

Ceylan, dalışta ayrıca nesli tehdit altında olan canlılarla da karşılaştıklarını ve bunları da kayıt altına aldıklarını belirtti.
Kendisinin ve beraberindeki ekibin dalıştan oldukça memnun ayrıldıklarını anlatan Ceylan, "Geminin olduğu alan çok güzel bir dalış destinasyonu olmuş. Geminin olduğu alan koruma altında, durum böyle olunca buraya dalış gerçekleştirilememiş" dedi.
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