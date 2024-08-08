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İskenderun Körfezi açıklarında 20 yıl önce batan Ulla Gemisi görüntülendi

İskenderun Körfezi açıklarında 20 yıl önce batan Ulla Gemisi görüntülendi

Sputnik Türkiye

İskenderun Körfezi açıklarında, 2004 yılında taşıdığı yükle batan M/V Ulla Gemisi, su altı belgesel yapımcısı ve görüntü yönetmeni Tahsin Ceylan ve Sahil... 08.08.2024, Sputnik Türkiye

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multimedya

iskenderun körfezi

fotoğraf

gemi

gemi

hatay

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Ceylan, dalışta ayrıca nesli tehdit altında olan canlılarla da karşılaştıklarını ve bunları da kayıt altına aldıklarını belirtti. Kendisinin ve beraberindeki ekibin dalıştan oldukça memnun ayrıldıklarını anlatan Ceylan, "Geminin olduğu alan çok güzel bir dalış destinasyonu olmuş. Geminin olduğu alan koruma altında, durum böyle olunca buraya dalış gerçekleştirilememiş" dedi.

iskenderun körfezi

hatay

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Sputnik Türkiye

фото, iskenderun körfezi, fotoğraf, gemi, gemi, hatay