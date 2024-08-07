https://anlatilaninotesi.com.tr/20240807/sanliurfada-elektrik-akimina-kapilan-kisi-oldu-1086565571.html
Şanlıurfa'da elektrik akımına kapılan kişi öldü
Şanlıurfa'da elektrik akımına kapılan kişi öldü
Sputnik Türkiye
Şanlıurfa'da elektrik akımına kapılan kişi hayatını kaybetti. 07.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-07T00:41+0300
2024-08-07T00:41+0300
2024-08-07T00:41+0300
türkiye
şanlıurfa
elektrik
yüksek gerilim hattı
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Şanlıurfa'da kamyonun dorsesinin yüksek gerilim hattına çarpması sonucu araçta bulunan 43 yaşındaki Mevlan Özden akıma kapıldı.Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekibince hastaneye kaldırılan Özden, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240801/sanliurfada-otomobiller-parka-giden-kalabaligin-arasina-daldi-olu-ve-yaralilar-var-1086423847.html
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şanlıurfa, elektrik, yüksek gerilim hattı
şanlıurfa, elektrik, yüksek gerilim hattı
Şanlıurfa'da elektrik akımına kapılan kişi öldü
Şanlıurfa'da elektrik akımına kapılan kişi hayatını kaybetti.
Şanlıurfa'da kamyonun dorsesinin yüksek gerilim hattına çarpması sonucu araçta bulunan 43 yaşındaki Mevlan Özden akıma kapıldı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekibince hastaneye kaldırılan Özden, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.