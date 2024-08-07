https://anlatilaninotesi.com.tr/20240807/istanbul-havalimaninda-309-papagana-el-konuldu-1086565982.html

İstanbul Havalimanı'nda 309 papağana el konuldu

İstanbul Havalimanı'nda 309 papağana el konuldu

Sputnik Türkiye

İstanbul Havalimanı'nda ele geçirilen, Kango'dan transit olarak getirilen ve ülkeden çıkışı kısıtlanmış olan 309 adet jako papağan koruma altına alındı. Tarım... 07.08.2024, Sputnik Türkiye

2024-08-07T01:08+0300

2024-08-07T01:08+0300

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türkiye

papağan

papağan

ibrahim yumaklı

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Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, İstanbul Havalimanı kargo bölümünde ilgili belgeleri olmadığı tespit edilen 309 jako türü papağana el konulduğunu bildirdi.Yumaklı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, yasa dışı hayvan ticaretine geçit vermediklerini vurgulayarak, şunları kaydetti:

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papağan, papağan, ibrahim yumaklı