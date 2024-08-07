https://anlatilaninotesi.com.tr/20240807/emeklinin-zam-farki-bugun-hesaplara-yatiyor-kim-ne-kadar-alacak-1086580118.html
Emeklinin zam farkı bugün hesaplara yatıyor: Kim ne kadar alacak?
Emeklinin zam farkı bugün hesaplara yatıyor: Kim ne kadar alacak?
Sputnik Türkiye
Geçen haftalarda Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından en düşük emekli maaşının 10 bin liradan 12 bin 500 liraya yükseltilmesi kararlaştırılmıştı. Bu kapsamda... 07.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-07T12:28+0300
2024-08-07T12:28+0300
2024-08-07T12:28+0300
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En düşük emekli maaşının 10 bin TL'den 12 bin 500 TL'ye çıkarılmasıyla zam farkları gündeme gelmişti. Düzenleme sonucu bugün zam farkları hesaplara yatıyor.En düşük emekli maaşı ne kadar?Yasa düzenlemesi çıkmadan önce 1 milyon 142 bin emeklinin maaşı 10 bin TL'nin altında bulunuyordu. En düşük maaş sınırının 12 bin 500 TL'ye çıkarılmasıyla birlikte kök maaşı bu rakamın altında kalan emekli sayısı 3 milyon 703 bin 788'e yükselmişti. Böylece 2 milyon 561 bin emeklinin kök maaşı en düşük emekli maaşı olan 12 bin 500 TL'nin altında kalmış oldu.Emekliler ne kadar zam farkı alacak?Yeni getirilen düzenlemeye göre: Ocak-haziran döneminde en düşük emekli aylığı olan 10 Bin lira aylık alan, temmuz ayından itibaren 12 bin 500 TL alacak. Kök maaş miktarı neyse onun üzerine temmuz emekli zammı olan yüzde 24.73 uygulanacak.En düşük emekli maaşı zam farkı açıklandıEmekli maaşı 12 bin 500 liranın altında kalanlar, temmuz ayından itibaren 12.500 TL olarak almaya başlayacak. Örneğin emekli kök maaşı 8 bin 250 liraysa, bu rakama yüzde 24.73 Temmuz ayı zammı eklenecek. Böylece maaş 10 bin 290'a çıkacak. Bu rakama yüzde 4'lük ek ödeme eklendiğinde maaş 10 bin 701 TL'ye ulaşacak. Hesaplara yatacak zam farkı ise bin 799 TL olacak.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240802/sgk-acikladi-en-dusuk-emekli-ayliginin-fark-odemesi-7-agustosta--1086430955.html
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emekli maaşları ne kadar, emekli zam farkı, emekli promosyonları, emekli maaşı, sgk, bağkur, memur, emekli maaş farkı ne zaman yatacak, emekli maaş zam farkı, emekli sandığı,
Emeklinin zam farkı bugün hesaplara yatıyor: Kim ne kadar alacak?
Geçen haftalarda Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından en düşük emekli maaşının 10 bin liradan 12 bin 500 liraya yükseltilmesi kararlaştırılmıştı. Bu kapsamda düzenlenen zam farkları bugün hesaplara yatırılacak. SSK ve Bağ-kur emeklilerini kapsayan uygulamadan 3 milyon 703 bin 788 emekli yararlanacak.
En düşük emekli maaşının 10 bin TL'den 12 bin 500 TL'ye çıkarılmasıyla zam farkları gündeme gelmişti. Düzenleme sonucu bugün zam farkları hesaplara yatıyor.
En düşük emekli maaşı ne kadar?
Yasa düzenlemesi çıkmadan önce 1 milyon 142 bin emeklinin maaşı 10 bin TL'nin altında bulunuyordu. En düşük maaş sınırının 12 bin 500 TL'ye çıkarılmasıyla birlikte kök maaşı bu rakamın altında kalan emekli sayısı 3 milyon 703 bin 788'e yükselmişti. Böylece 2 milyon 561 bin emeklinin kök maaşı en düşük emekli maaşı olan 12 bin 500 TL'nin altında kalmış oldu.
Emekliler ne kadar zam farkı alacak?
Yeni getirilen düzenlemeye göre: Ocak-haziran döneminde en düşük emekli aylığı olan 10 Bin lira aylık alan, temmuz ayından itibaren 12 bin 500 TL alacak. Kök maaş miktarı neyse onun üzerine temmuz emekli zammı olan yüzde 24.73 uygulanacak.
En düşük emekli maaşı zam farkı açıklandı
Emekli maaşı 12 bin 500 liranın altında kalanlar, temmuz ayından itibaren 12.500 TL olarak almaya başlayacak. Örneğin emekli kök maaşı 8 bin 250 liraysa, bu rakama yüzde 24.73 Temmuz ayı zammı eklenecek. Böylece maaş 10 bin 290'a çıkacak. Bu rakama yüzde 4'lük ek ödeme eklendiğinde maaş 10 bin 701 TL'ye ulaşacak. Hesaplara yatacak zam farkı ise bin 799 TL olacak.