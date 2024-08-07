https://anlatilaninotesi.com.tr/20240807/alanyada-denizde-cuvala-dolanan-caretta-caretta-yavrusu-kurtarildi-1086613796.html
Alanya'da denizde çuvala dolanan caretta caretta yavrusu kurtarıldı
Alanya'da denizde çuvala dolanan caretta caretta yavrusu kurtarıldı
Sputnik Türkiye
Antalya'nın Alanya ilçesinde denizde çuvala dolanan ve su üzerinde kıvranan caretta caretta yavrusu, bir teknedeki vatandaşlar tarafından kurtarıldı. Kurtarma... 07.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-07T23:35+0300
2024-08-07T23:35+0300
2024-08-07T23:35+0300
yaşam
deniz
çuval
caretta caretta
caretta caretta
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Antalya'nın Alanya ilçesinde, denizde çuvala dolanan caretta caretta yavrusu kurtarıldı.Su sporları teknesi sahibi Sinan Üzüm, Alanya Kalesi açıklarında tekneyle gezintiye çıktıkları sırada bir caretta caretta yavrusunun denize atılan çuvala dolandığını fark etti.Üzüm, tekneye aldığı caretta carettayı çuvaldan kurtararak yeniden denize bıraktı. Bu anlar, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.Görüntülerde, Üzüm'ün yavruyu sudan çıkardıktan sonra çuvaldan kurtarıp denize bırakması yer alıyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20231216/1078516720.html
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deniz, çuval, caretta caretta, caretta caretta
deniz, çuval, caretta caretta, caretta caretta
Alanya'da denizde çuvala dolanan caretta caretta yavrusu kurtarıldı
Antalya'nın Alanya ilçesinde denizde çuvala dolanan ve su üzerinde kıvranan caretta caretta yavrusu, bir teknedeki vatandaşlar tarafından kurtarıldı. Kurtarma anı cep telefonu kamerasına yansıdı.
Antalya'nın Alanya ilçesinde, denizde çuvala dolanan caretta caretta yavrusu kurtarıldı.
Su sporları teknesi sahibi Sinan Üzüm, Alanya Kalesi açıklarında tekneyle gezintiye çıktıkları sırada bir caretta caretta yavrusunun denize atılan çuvala dolandığını fark etti.
Üzüm, tekneye aldığı caretta carettayı çuvaldan kurtararak yeniden denize bıraktı. Bu anlar, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Görüntülerde, Üzüm'ün yavruyu sudan çıkardıktan sonra çuvaldan kurtarıp denize bırakması yer alıyor.