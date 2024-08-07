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Tahliye taahhütnamesi alan bir ev sahibinin zamanı geldiğinde kiracıyı çıkarması mümkün mü?
Tahliye taahhütnamesi alan bir ev sahibinin zamanı geldiğinde kiracıyı çıkarması mümkün mü?
Sputnik Türkiye
Okan Aslan'ın konuğu olan TÜKONFED Emlak Komisyonu Başkanı Bora Tren, tahliye taahhütnamesine değindi. Tren, "Bir kişi ev kiraladığı zaman davalarla birlikte... 07.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-07T12:00+0300
2024-08-07T12:00+0300
2024-08-07T16:43+0300
okan aslan ile gün ortasi
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Tahliye taahhütnamesi alan bir ev sahibinin zamanı geldiğinde kiracıyı çıkarması mümkün mü?
Sputnik Türkiye
Tahliye taahhütnamesi alan bir ev sahibinin zamanı geldiğinde kiracıyı çıkarması mümkün mü?
Tüketici Konfederasyonu (TÜKONFED) Emlak Komisyonu Başkanı Bora Tren, Radyo Sputnik’te yayınlanan Gün Ortası programında Okan Aslan’ın konuğu oldu. Yüzde 25 sınırının kalkmasını değerlendiren Tren, şöyle konuştu:Tahliye taahhütnamesi alan bir ev sahibinin zamanı geldiğinde kiracıyı çıkarması mümkün mü?
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Okan Aslan
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Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
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MIA „Rossiya Segodnya“
Okan Aslan
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аудио, radyo, radyo, yüzde 25 sınırı, kira
аудио, radyo, radyo, yüzde 25 sınırı, kira
Tahliye taahhütnamesi alan bir ev sahibinin zamanı geldiğinde kiracıyı çıkarması mümkün mü?
12:00 07.08.2024 (güncellendi: 16:43 07.08.2024)
Okan Aslan'ın konuğu olan TÜKONFED Emlak Komisyonu Başkanı Bora Tren, tahliye taahhütnamesine değindi. Tren, "Bir kişi ev kiraladığı zaman davalarla birlikte 12-13 sene kiracıyı çıkartamıyorlar. Onun için bu önlemi almak istiyorlar.” dedi.
Tüketici Konfederasyonu (TÜKONFED) Emlak Komisyonu Başkanı Bora Tren, Radyo Sputnik’te yayınlanan Gün Ortası programında Okan Aslan’ın konuğu oldu.
Yüzde 25 sınırının kalkmasını değerlendiren Tren, şöyle konuştu:
“Kiralara getirilen yüzde 25 artış sınırı 1 Temmuz 2024 tarihinde sona erdi. Bu sınırlandırmanın rasyonel olmadığı için ev sahipleri bu kira artış oranına uymadı. Mal sahipleri ya kendilerine çıkış taahhütnamesi aldılar ya da bir sene sonraya çıkış taahhütnamesi ve bir sene peşine döndüler. Kira tespit davaları ikiye, üçe katlandı.”
Tahliye taahhütnamesi alan bir ev sahibinin zamanı geldiğinde kiracıyı çıkarması mümkün mü?
“İnsanlar bu taahhütnameyi almadıkları zaman birinci senenin sonunda kontrat bittikten sonra kontrat otomatik olarak 10 sene uzuyor. Yani bir kişi ev kiraladığı zaman davalarla birlikte 12-13 sene kiracıyı çıkartamıyorlar. Onun için bu önlemi almak istiyorlar.”