Tahliye taahhütnamesi alan bir ev sahibinin zamanı geldiğinde kiracıyı çıkarması mümkün mü?

“Kiralara getirilen yüzde 25 artış sınırı 1 Temmuz 2024 tarihinde sona erdi. Bu sınırlandırmanın rasyonel olmadığı için ev sahipleri bu kira artış oranına uymadı. Mal sahipleri ya kendilerine çıkış taahhütnamesi aldılar ya da bir sene sonraya çıkış taahhütnamesi ve bir sene peşine döndüler. Kira tespit davaları ikiye, üçe katlandı.”