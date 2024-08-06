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https://anlatilaninotesi.com.tr/20240806/yokten-universitelere-sahte-diploma-uyarisi-sorumluluk-ilgili-yuksekogretim-kurumunda-olacak-1086546024.html
YÖK'ten üniversitelere 'sahte diploma' uyarısı: Sorumluluk ilgili yükseköğretim kurumunda olacak
YÖK'ten üniversitelere 'sahte diploma' uyarısı: Sorumluluk ilgili yükseköğretim kurumunda olacak
Sputnik Türkiye
Çok sayıda üniversiteye ait 'sahte diploma' satışlarının yapıldığı iddiası sonrası YÖK'ten alınan mezun bilgilerinin YÖKSİS'e aktarılması kararıyla ilgili... 06.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-06T15:45+0300
2024-08-06T15:45+0300
türkiye
yök
yükseköğretim kurulu (yök)
üniversite
sahte diploma
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Yükseköğretim Kurulu (YÖK) üniversitelere 'Basında Yer Alan Sahte Diploma ile İlgili Haber' konulu yazı gönderildi.Yazıda, son günlerde bazı yazılı basın yayın kuruluşlarında "Sosyal medyada bazı hesaplardan, Türkiye'deki birçok farklı üniversitenin fakültelerine ait sahte diploma satışı yapılıyor" şeklinde haberlerin yer aldığı belirtildi.Yükseköğretim kurumları tarafından YÖKSİS'e aktarılan öğrenci bilgileri kullanılarak e-Devlet kapısı üzerinden öğrenci ve mezun belgeleri oluşturulduğu hatırlatılan yazıda, şunlar kaydedildi:Yükseköğretim kurumlarından mezun olan öğrencilerin bilgilerinin YÖKSİS'e aktarılmaması nedeniyle e-Devlet üzerinden Yükseköğretim Mezun Belgesi Sorgulama ve Yükseköğretim Mezun Belgesi Doğrulama yapılamamasından kaynaklanacak sorunların sorumluluğunun ilgili yükseköğretim kurumunda olduğu belirtilen yazıda, bu sebeple tüm mezun bilgilerinin YÖKSİS'e aktarılmasının ivedilikle tamamlanması istendi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240709/milli-egitim-bakanliginin-denklik-yonetmeligi-resmi-gazetede-yayimlandi-1085697200.html
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yök, yükseköğretim kurulu (yök), üniversite, sahte diploma
yök, yükseköğretim kurulu (yök), üniversite, sahte diploma

YÖK'ten üniversitelere 'sahte diploma' uyarısı: Sorumluluk ilgili yükseköğretim kurumunda olacak

15:45 06.08.2024
© AAYÖK
YÖK - Sputnik Türkiye, 1920, 06.08.2024
© AA
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Çok sayıda üniversiteye ait 'sahte diploma' satışlarının yapıldığı iddiası sonrası YÖK'ten alınan mezun bilgilerinin YÖKSİS'e aktarılması kararıyla ilgili üniversitelere uyarıda bulunuldu. 'YÖKSİS'e aktarımın ivedilikle tamamlanmasını' isteyen YÖK, ortaya çıkacak sorunlarda sorumluluğunun ilgili yükseköğretim kurumunda olacağını belirtti.
Yükseköğretim Kurulu (YÖK) üniversitelere 'Basında Yer Alan Sahte Diploma ile İlgili Haber' konulu yazı gönderildi.
Yazıda, son günlerde bazı yazılı basın yayın kuruluşlarında "Sosyal medyada bazı hesaplardan, Türkiye'deki birçok farklı üniversitenin fakültelerine ait sahte diploma satışı yapılıyor" şeklinde haberlerin yer aldığı belirtildi.
Yükseköğretim kurumları tarafından YÖKSİS'e aktarılan öğrenci bilgileri kullanılarak e-Devlet kapısı üzerinden öğrenci ve mezun belgeleri oluşturulduğu hatırlatılan yazıda, şunlar kaydedildi:
"e-Devlet kapısından T.C. kimlik numarası ve şifresi ile giriş yapan kişiler, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı adı altında yer alan bölümde 'Yükseköğretim Mezun Belgesi Sorgulama' kısmına giriş yaparak, kendi mezuniyet bilgilerini içeren belgeyi bastırarak bu belgeyi beyan edecekleri kamu kurumu veya özel şirkete verebilmektedir. Mezun belgesinin sağ üst köşesinde bulunan barkod üzerinde kişiye özel bir numara bulunmaktadır. Diploma ile ibraz edilecek bu belgeyi alan kişiler istedikleri takdirde barkod numarasını kullanarak yine e-Devlet kapısı üzerindeki 'Yükseköğretim Mezun Belgesi Doğrulama' bölümünden belgenin doğrulamasını yapabilmektedir. Belgedeki bilgiler ile diploma üzerindeki bilgilerin aynı olması ile diplomanın doğruluğu teyit edilebilmektedir."
Yükseköğretim kurumlarından mezun olan öğrencilerin bilgilerinin YÖKSİS'e aktarılmaması nedeniyle e-Devlet üzerinden Yükseköğretim Mezun Belgesi Sorgulama ve Yükseköğretim Mezun Belgesi Doğrulama yapılamamasından kaynaklanacak sorunların sorumluluğunun ilgili yükseköğretim kurumunda olduğu belirtilen yazıda, bu sebeple tüm mezun bilgilerinin YÖKSİS'e aktarılmasının ivedilikle tamamlanması istendi.
Resmi Gazete - Sputnik Türkiye, 1920, 09.07.2024
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