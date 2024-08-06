https://anlatilaninotesi.com.tr/20240806/yaz-ayinin-ilk-kuru-inciri-600-tlden-satildi-1086554671.html
Yaz ayının ilk kuru inciri 600 TL'den satıldı
Yaz ayının ilk kuru inciri 600 TL'den satıldı
Sputnik Türkiye
Aydın Nazilli'de düzenlenen ve gelenek haline gelen ilk kuru incir alım ve tescil töreni bu yıl da düzenlendi. Törende üreticiler tarafından getirilen yaz... 06.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-06T17:40+0300
2024-08-06T17:40+0300
2024-08-06T17:49+0300
türkiye
aydın
nazilli
kuru incir
kaymakam
incir
açık artırma
fiyat
zam
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Nazilli'de düzenlenen açık artırmada sezonun ilk kuru inciri kilosu 600 TL'den alındı. Kuru İnciri Nazilli Kaymakamı Huriye Küpeli Kan satın aldı.Kuru inciri açık artırmada 600 liraya aldı600 Lira fiyatla ilk kuru incirin sahibi olan Nazilli Kaymakamı Huriye Küpeli Kan: “Bugün çok güzel bir program gerçekleştirdik. İlk kuru incir alımını gerçekleştirdik. Çünkü Nazilli'de artık kuru incir hasadı başladı. İlk kuru inciri de 600 TL'den aldık. Çünkü bu fiyatı hak ediyor. Çok lezzetli, çok güzel ve çok keyifli bir ürün. Tüm üreticilerimize emeklerinden dolayı çok teşekkür ediyorum. Çünkü vatanımızın, milletimizin üretime ihtiyacı var. Onun için tüm çalışkan Nazillililere emeklerinden dolayı teşekkür ediyorum” dedi.Törende ilk kuru inciri getirerek tescilleten üreticilere plaketle teşekkür edildi.
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kuru incir, aydın, nazilli, kaymakam, mezat, incir nerede yetişir, kuru incir fiyatı, festival nerede, huriye küpeli kan,
Yaz ayının ilk kuru inciri 600 TL'den satıldı
17:40 06.08.2024 (güncellendi: 17:49 06.08.2024)
Aydın Nazilli'de düzenlenen ve gelenek haline gelen ilk kuru incir alım ve tescil töreni bu yıl da düzenlendi. Törende üreticiler tarafından getirilen yaz mevsiminin ilk kuru inciri açık artırmaya çıkartıldı. Kaymakam Huriye Küpeli Kan, 600 TL ile kiloda en yüksek rakamı vererek kuru incirleri satın aldı.
Nazilli'de düzenlenen açık artırmada sezonun ilk kuru inciri kilosu 600 TL'den alındı. Kuru İnciri Nazilli Kaymakamı Huriye Küpeli Kan satın aldı.
Kuru inciri açık artırmada 600 liraya aldı
600 Lira fiyatla ilk kuru incirin sahibi olan Nazilli Kaymakamı Huriye Küpeli Kan: “Bugün çok güzel bir program gerçekleştirdik. İlk kuru incir alımını gerçekleştirdik. Çünkü Nazilli'de artık kuru incir hasadı başladı. İlk kuru inciri de 600 TL'den aldık. Çünkü bu fiyatı hak ediyor. Çok lezzetli, çok güzel ve çok keyifli bir ürün. Tüm üreticilerimize emeklerinden dolayı çok teşekkür ediyorum. Çünkü vatanımızın, milletimizin üretime ihtiyacı var. Onun için tüm çalışkan Nazillililere emeklerinden dolayı teşekkür ediyorum” dedi.
Törende ilk kuru inciri getirerek tescilleten üreticilere plaketle teşekkür edildi.