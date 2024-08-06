https://anlatilaninotesi.com.tr/20240806/yaz-ayinin-ilk-kuru-inciri-600-tlden-satildi-1086554671.html

Yaz ayının ilk kuru inciri 600 TL'den satıldı

Yaz ayının ilk kuru inciri 600 TL'den satıldı

Sputnik Türkiye

Aydın Nazilli'de düzenlenen ve gelenek haline gelen ilk kuru incir alım ve tescil töreni bu yıl da düzenlendi. Törende üreticiler tarafından getirilen yaz... 06.08.2024, Sputnik Türkiye

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türkiye

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Nazilli'de düzenlenen açık artırmada sezonun ilk kuru inciri kilosu 600 TL'den alındı. Kuru İnciri Nazilli Kaymakamı Huriye Küpeli Kan satın aldı.Kuru inciri açık artırmada 600 liraya aldı600 Lira fiyatla ilk kuru incirin sahibi olan Nazilli Kaymakamı Huriye Küpeli Kan: “Bugün çok güzel bir program gerçekleştirdik. İlk kuru incir alımını gerçekleştirdik. Çünkü Nazilli'de artık kuru incir hasadı başladı. İlk kuru inciri de 600 TL'den aldık. Çünkü bu fiyatı hak ediyor. Çok lezzetli, çok güzel ve çok keyifli bir ürün. Tüm üreticilerimize emeklerinden dolayı çok teşekkür ediyorum. Çünkü vatanımızın, milletimizin üretime ihtiyacı var. Onun için tüm çalışkan Nazillililere emeklerinden dolayı teşekkür ediyorum” dedi.Törende ilk kuru inciri getirerek tescilleten üreticilere plaketle teşekkür edildi.

türkiye

aydın

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