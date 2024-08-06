https://anlatilaninotesi.com.tr/20240806/kuafor-ve-berberlerden-pazar-kapanma-tepkisi-vergi-kaybini-artiracak-1086545533.html

Kuaför ve berberlerden ‘pazar kapanma’ tepkisi: ‘Vergi kaybını artıracak’

Kuaför ve berberlerden ‘pazar kapanma’ tepkisi: ‘Vergi kaybını artıracak’

Sputnik Türkiye

Ankara’daki berber ve kuaförler, Ticaret Bakanlığının 1 Temmuz’dan itibaren ülke genelinde uyguladığı berber, kuaför ve güzellik salonlarının pazar günü kapalı... 06.08.2024, Sputnik Türkiye

2024-08-06T15:26+0300

2024-08-06T15:26+0300

2024-08-06T15:27+0300

türkiye

berber

kuaför

pazar

tatil

esnaf

ticaret bakanlığı

saç

tıraş

tıraş olmak

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/07/1f/1074200381_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_d9d3ba6013fa29b74ac1ca880efb597b.jpg

Ticaret Bakanlığı'nın berber, kuaför ve güzellik salonlarının haftanın bir günü kapalı olması yönünde karar almasının ardından Ankara Kuaför ve Güzellik Uzmanları Birlik, Beraberlik ve Dayanışma Derneği öncülüğünde bir araya gelen kuaför ve berberler, işletmelerinin pazar günü kapalı olmasına tepki gösterdi.Ankara Ulus Meydanı'nda toplanan grup adına açıklama yapan Kuaför ve Güzellik Uzmanları Birlik, Beraberlik ve Dayanışma Derneği Başkanı Hesna Korgan, berber, kuaför ve güzellik salonlarının pazar günü kapalı olması zorunluluğunun işletmelerin ciddi ekonomik kayıplar yaşamasına sebep olduğunu söyledi.Pazar günü kuaför ve berberlerin kapalı olmasının esnafı kötü etkilediğini açıklayan Başkan Korgan, "Gelir kaybı çalışanların maaşlarının, kira ve fatura giderlerinin, sigorta primlerinin düzenli ödenememesi durumunu ortaya çıkaracaktır ve maddi zorluğu büyütecektir." ifadesinde bulundu.'Kaçak çalışmayı ve vergi kaybını artıracak'Pazar günü kapalı olmanın tüm Türkiye’de sorun olduğunu belirten Başkan Korgan, berber, kuaför ve güzellik salonlarının hafta sonu kapalı olmasının kaçak çalışmaların artmasına ve ciddi vergi kayıplarına sebep olacağını ifade etti.Tatil gününün hem esnaf hem de müşterilerin ortak kararı ile belirlenmesi gerektiğini belirten Korgan, "İşletmelerin kendi tercihine göre çalışma saatlerini ve günlerini belirleyebilmeleri hizmet kalitesini, ekonomik canlılığı artıracaktır." şeklinde konuştu.'Bu açıklamaları yapanlar berber, kuaför değil'İstanbul Erkek Berberleri Esnaf ve Sanatkârlar Odası Başkanı Şükrü Akyüz, bakanlığın aldığı pazar günleri kapatma kararına tepki gösterenler hakkında, "Algı yaratıp, bakanlığımızı zor duruma düşürüyorlar. Bu röportajları 3-5 kişi ile yapıyorlar. Bu röportajdaki kişiler mahalledeki berber, kuaför değil. 3-5 tane zincir kuaförler" şeklinde konuştu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240729/tatil-gununde-berber-ve-kuafor-dukkanini-acanlara-ceza-1086318642.html

türkiye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

berber, kuaför, tıraş olmak, saç kesimi fiyatları, berber ne zaman açık, kuaför ne zaman açık, kadın kuaförü, esnaf, berberler odası, berber pazar günü açık mı, berber ile kuaför farkı