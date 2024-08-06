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Kuaför ve berberlerden ‘pazar kapanma’ tepkisi: ‘Vergi kaybını artıracak’
Kuaför ve berberlerden ‘pazar kapanma’ tepkisi: ‘Vergi kaybını artıracak’
Sputnik Türkiye
Ankara’daki berber ve kuaförler, Ticaret Bakanlığının 1 Temmuz’dan itibaren ülke genelinde uyguladığı berber, kuaför ve güzellik salonlarının pazar günü kapalı... 06.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-06T15:26+0300
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türkiye
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Ticaret Bakanlığı'nın berber, kuaför ve güzellik salonlarının haftanın bir günü kapalı olması yönünde karar almasının ardından Ankara Kuaför ve Güzellik Uzmanları Birlik, Beraberlik ve Dayanışma Derneği öncülüğünde bir araya gelen kuaför ve berberler, işletmelerinin pazar günü kapalı olmasına tepki gösterdi.Ankara Ulus Meydanı'nda toplanan grup adına açıklama yapan Kuaför ve Güzellik Uzmanları Birlik, Beraberlik ve Dayanışma Derneği Başkanı Hesna Korgan, berber, kuaför ve güzellik salonlarının pazar günü kapalı olması zorunluluğunun işletmelerin ciddi ekonomik kayıplar yaşamasına sebep olduğunu söyledi.Pazar günü kuaför ve berberlerin kapalı olmasının esnafı kötü etkilediğini açıklayan Başkan Korgan, "Gelir kaybı çalışanların maaşlarının, kira ve fatura giderlerinin, sigorta primlerinin düzenli ödenememesi durumunu ortaya çıkaracaktır ve maddi zorluğu büyütecektir." ifadesinde bulundu.'Kaçak çalışmayı ve vergi kaybını artıracak'Pazar günü kapalı olmanın tüm Türkiye’de sorun olduğunu belirten Başkan Korgan, berber, kuaför ve güzellik salonlarının hafta sonu kapalı olmasının kaçak çalışmaların artmasına ve ciddi vergi kayıplarına sebep olacağını ifade etti.Tatil gününün hem esnaf hem de müşterilerin ortak kararı ile belirlenmesi gerektiğini belirten Korgan, "İşletmelerin kendi tercihine göre çalışma saatlerini ve günlerini belirleyebilmeleri hizmet kalitesini, ekonomik canlılığı artıracaktır." şeklinde konuştu.'Bu açıklamaları yapanlar berber, kuaför değil'İstanbul Erkek Berberleri Esnaf ve Sanatkârlar Odası Başkanı Şükrü Akyüz, bakanlığın aldığı pazar günleri kapatma kararına tepki gösterenler hakkında, "Algı yaratıp, bakanlığımızı zor duruma düşürüyorlar. Bu röportajları 3-5 kişi ile yapıyorlar. Bu röportajdaki kişiler mahalledeki berber, kuaför değil. 3-5 tane zincir kuaförler" şeklinde konuştu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240729/tatil-gununde-berber-ve-kuafor-dukkanini-acanlara-ceza-1086318642.html
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berber, kuaför, tıraş olmak, saç kesimi fiyatları, berber ne zaman açık, kuaför ne zaman açık, kadın kuaförü, esnaf, berberler odası, berber pazar günü açık mı, berber ile kuaför farkı
berber, kuaför, tıraş olmak, saç kesimi fiyatları, berber ne zaman açık, kuaför ne zaman açık, kadın kuaförü, esnaf, berberler odası, berber pazar günü açık mı, berber ile kuaför farkı

Kuaför ve berberlerden ‘pazar kapanma’ tepkisi: ‘Vergi kaybını artıracak’

15:26 06.08.2024 (güncellendi: 15:27 06.08.2024)
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Ankara’daki berber ve kuaförler, Ticaret Bakanlığının 1 Temmuz’dan itibaren ülke genelinde uyguladığı berber, kuaför ve güzellik salonlarının pazar günü kapalı olması kararına tepki gösterdi. Tatilin gününün değişmesi yönünde çağrı yapıldı.
Ticaret Bakanlığı'nın berber, kuaför ve güzellik salonlarının haftanın bir günü kapalı olması yönünde karar almasının ardından Ankara Kuaför ve Güzellik Uzmanları Birlik, Beraberlik ve Dayanışma Derneği öncülüğünde bir araya gelen kuaför ve berberler, işletmelerinin pazar günü kapalı olmasına tepki gösterdi.
Ankara Ulus Meydanı'nda toplanan grup adına açıklama yapan Kuaför ve Güzellik Uzmanları Birlik, Beraberlik ve Dayanışma Derneği Başkanı Hesna Korgan, berber, kuaför ve güzellik salonlarının pazar günü kapalı olması zorunluluğunun işletmelerin ciddi ekonomik kayıplar yaşamasına sebep olduğunu söyledi.
Pazar günü kuaför ve berberlerin kapalı olmasının esnafı kötü etkilediğini açıklayan Başkan Korgan, "Gelir kaybı çalışanların maaşlarının, kira ve fatura giderlerinin, sigorta primlerinin düzenli ödenememesi durumunu ortaya çıkaracaktır ve maddi zorluğu büyütecektir." ifadesinde bulundu.

'Kaçak çalışmayı ve vergi kaybını artıracak'

Pazar günü kapalı olmanın tüm Türkiye’de sorun olduğunu belirten Başkan Korgan, berber, kuaför ve güzellik salonlarının hafta sonu kapalı olmasının kaçak çalışmaların artmasına ve ciddi vergi kayıplarına sebep olacağını ifade etti.
Tatil gününün hem esnaf hem de müşterilerin ortak kararı ile belirlenmesi gerektiğini belirten Korgan, "İşletmelerin kendi tercihine göre çalışma saatlerini ve günlerini belirleyebilmeleri hizmet kalitesini, ekonomik canlılığı artıracaktır." şeklinde konuştu.

'Bu açıklamaları yapanlar berber, kuaför değil'

İstanbul Erkek Berberleri Esnaf ve Sanatkârlar Odası Başkanı Şükrü Akyüz, bakanlığın aldığı pazar günleri kapatma kararına tepki gösterenler hakkında, "Algı yaratıp, bakanlığımızı zor duruma düşürüyorlar. Bu röportajları 3-5 kişi ile yapıyorlar. Bu röportajdaki kişiler mahalledeki berber, kuaför değil. 3-5 tane zincir kuaförler" şeklinde konuştu.

berber - Sputnik Türkiye, 1920, 29.07.2024
TÜRKİYE
Tatil gününde berber ve kuaför dükkanını açanlara ceza
29 Temmuz, 23:27
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