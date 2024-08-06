https://anlatilaninotesi.com.tr/20240806/halk-otobusunu-durdurdu-kontak-anahtarini-calip-kacti-1086549449.html

Halk otobüsünü durdurdu, kontak anahtarını çalıp kaçtı

Halk otobüsünü durdurdu, kontak anahtarını çalıp kaçtı

Sputnik Türkiye

Antalya’da bir kişi trafikte tartıştığı Halk Otobüsü şoförünün önünü kesip darp etti. Ardından otobüsün kontak anahtarını çalarak kayıplara karıştı. Olay anına... 06.08.2024, Sputnik Türkiye

2024-08-06T16:47+0300

2024-08-06T16:47+0300

2024-08-06T16:48+0300

türkiye

otobüs

antalya

konyaaltı

şoför

ehliyet

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kavga

maganda

trafik

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Antalya Konyaaltı ilçesinde bir otomobil sürücüsü içinde yolcuların olduğu 07 AU 0223 plakalı Özel Halk Otobüsünün önünü kesti. İsminin Ramazan K. olduğu öğrenilen şahıs, otobüs sürücüsü Ferhat İlhan ile sözlü tartışma yaşadı. İddialara göre, İlhan'ın yüzüne yumruk atan Ramazan K. içerisinde yolcular bulunan halk otobüsünün kontağını alarak kendi aracı ile Kemer istikametine hızla uzaklaştı. Yol ortasında kalan otobüs yolcuları ve sürücüsü, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.‘Polis çağırınca kontağımı alıp kaçtı’İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler MOBESE görüntüleri üzerinden otobüsün önünü kesen aracın sürücüsü Ramazan K.'ya ulaşmaya çalıştı. Yaşananları polis ekiplerine anlatan halk otobüsü sürücüsü Ferhat İlhan, “Ben normal şeridimde gidiyordum. Sonra geldi aracını önüme kırdı. Bana ‘aracıma vurdun' dedi. Bende vurmadığımı söyledim. Polis çağıracağımı söyledim. O da bana çağırmamı söyledi. Polisi çağırdıktan sonra kontağımı alıp kaçtı” dedi. Ferhat İlhan, sağlık raporu ve ifade işlemleri polis merkezine götürülürken, özel halk otobüsü yetkililerin gelip alması için olay yerinde kaldı.Kameralara olay saniye saniye kaydedildiYaşanan kavga güvenlik kamera kayıtlarında ortaya çıktı. Görüntülerde Ramazan K olduğu belirtilen kişinin halk otobüsünün önünde durup aracı durdurması ve ardından Ferhat İlhan'a tokat atması yer aldı. Olayın devamında ise söz konusu şahsın kontak anahtarını çalıp aracı ile kaçtığı görüldü.

türkiye

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konyaaltı

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