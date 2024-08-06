https://anlatilaninotesi.com.tr/20240806/gurcistan-parlamento-baskani-papuasvili-avrupa-birligi-ukraynaya-parali-asker-gondermemizi-istedi-1086550048.html

Gürcistan Parlamento Başkanı Papuaşvili: Avrupa Birliği Ukrayna'ya paralı asker göndermemizi istedi

Gürcistan Parlamento Başkanı Papuaşvili: Avrupa Birliği Ukrayna'ya paralı asker göndermemizi istedi

Sputnik Türkiye

Gürcistan Parlamento Başkanı Papuaşvili, Avrupa Birliği'nin Gürcistan'dan Ukrayna'ya paralı asker gönderilmesini istediğini açıkladı. 06.08.2024, Sputnik Türkiye

2024-08-06T16:52+0300

2024-08-06T16:52+0300

2024-08-06T16:52+0300

ukrayna krizi

gürcistan

gürcistan parlamentosu

şalva papuaşvili

avrupa birliği

ukrayna

gürcü rüyası

abd

antony blinken

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Gürcistan Parlamento Başkanı Şalva Papuaşvili yaptığı açıklamada, AB'nin kendilerinden Ukrayna'ya paralı asker göndermeyi talep ettiğini söyledi.Papuaşvili açıklamasında, "Benzer açıklamalar Avrupalılar tarafından da yapıldı. Bizi Rusya ile bir savaşa sürüklemek için mümkün olan her yolu denediler. Ukrayna'ya paralı asker gönderilmesini ve Rusya'ya karşı yaptırımlar uygulanmasını talep ettiler" cümlelerini kaydetti.Birleşik Ulusal Hareket Partisi'nin de aynı açıklamaları yaptığının altını çizen Papuaşvili, Gürcü Rüyası partisinin bunun ülkeyi çatışmaya sürükleyeceği cevabını verdiğini sözlerine ekledi.'ABD'nin yardımları bir baskı aracı'Gürcistan Parlamento Başkanı Papuaşvili gazetecilerin sorularını yanıtlarken, Gürcü yetkililerin ABD'den gelen koşulsuz desteği bir baskı mekanizması olarak gördüğünü de sözlerine ekledi.ABD Dışişleri Bakanı Anthony Blinken Temmuz ayı sonunda yaptığı açıklamada, ABD'nin 'Yabancı Nüfuzun Şeffaflığı' yasası çerçevesinde ilişkilerin gözden geçirilmesi kapsamında Gürcistan hükümetine yapılan 95 milyon doların üzerindeki yardımın askıya alındığını duyurmuştu. Blinken, Tiflis'in 'anti-demokratik ve yanlış' açıklamalarının ülkenin AB ve NATO üyelik normlarıyla bağdaşmadığını iddia etmişti.Papuaşvili söz konusu konuya ilişkin açıklamasında şu cümleleri kaydetti:Papuaşvili ABD'nin bu kararı ile Gürcü halkının kararları ve gidişatından hoşlanmadıkları anda bu aracın bir baskı mekanizması olarak kullanıldığını belirterek, "Dostluk ve yardımlaşma bu şekilde işlemez" dedi.

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gürcistan, gürcistan parlamentosu, şalva papuaşvili, avrupa birliği, ukrayna, gürcü rüyası, abd, antony blinken