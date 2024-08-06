https://anlatilaninotesi.com.tr/20240806/gurcistan-parlamento-baskani-papuasvili-avrupa-birligi-ukraynaya-parali-asker-gondermemizi-istedi-1086550048.html
Gürcistan Parlamento Başkanı Papuaşvili: Avrupa Birliği Ukrayna'ya paralı asker göndermemizi istedi
Gürcistan Parlamento Başkanı Papuaşvili: Avrupa Birliği Ukrayna'ya paralı asker göndermemizi istedi
Sputnik Türkiye
Gürcistan Parlamento Başkanı Papuaşvili, Avrupa Birliği'nin Gürcistan'dan Ukrayna'ya paralı asker gönderilmesini istediğini açıkladı. 06.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-06T16:52+0300
2024-08-06T16:52+0300
2024-08-06T16:52+0300
ukrayna krizi
gürcistan
gürcistan parlamentosu
şalva papuaşvili
avrupa birliği
ukrayna
gürcü rüyası
abd
antony blinken
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/05/1b/1084240646_0:159:3078:1890_1920x0_80_0_0_cced8e5b4019902a51b0b68c3d324a27.jpg
Gürcistan Parlamento Başkanı Şalva Papuaşvili yaptığı açıklamada, AB'nin kendilerinden Ukrayna'ya paralı asker göndermeyi talep ettiğini söyledi.Papuaşvili açıklamasında, "Benzer açıklamalar Avrupalılar tarafından da yapıldı. Bizi Rusya ile bir savaşa sürüklemek için mümkün olan her yolu denediler. Ukrayna'ya paralı asker gönderilmesini ve Rusya'ya karşı yaptırımlar uygulanmasını talep ettiler" cümlelerini kaydetti.Birleşik Ulusal Hareket Partisi'nin de aynı açıklamaları yaptığının altını çizen Papuaşvili, Gürcü Rüyası partisinin bunun ülkeyi çatışmaya sürükleyeceği cevabını verdiğini sözlerine ekledi.'ABD'nin yardımları bir baskı aracı'Gürcistan Parlamento Başkanı Papuaşvili gazetecilerin sorularını yanıtlarken, Gürcü yetkililerin ABD'den gelen koşulsuz desteği bir baskı mekanizması olarak gördüğünü de sözlerine ekledi.ABD Dışişleri Bakanı Anthony Blinken Temmuz ayı sonunda yaptığı açıklamada, ABD'nin 'Yabancı Nüfuzun Şeffaflığı' yasası çerçevesinde ilişkilerin gözden geçirilmesi kapsamında Gürcistan hükümetine yapılan 95 milyon doların üzerindeki yardımın askıya alındığını duyurmuştu. Blinken, Tiflis'in 'anti-demokratik ve yanlış' açıklamalarının ülkenin AB ve NATO üyelik normlarıyla bağdaşmadığını iddia etmişti.Papuaşvili söz konusu konuya ilişkin açıklamasında şu cümleleri kaydetti:Papuaşvili ABD'nin bu kararı ile Gürcü halkının kararları ve gidişatından hoşlanmadıkları anda bu aracın bir baskı mekanizması olarak kullanıldığını belirterek, "Dostluk ve yardımlaşma bu şekilde işlemez" dedi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240719/batinin-tehditlerine-neden-olan-yabanci-ajanlar-ve-lgbt-yasalari-gurcistanda-neler-oldu-1085977363.html
gürcistan
avrupa birliği
ukrayna
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/05/1b/1084240646_174:0:2905:2048_1920x0_80_0_0_2863103d726595378356810cf439f153.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
gürcistan, gürcistan parlamentosu, şalva papuaşvili, avrupa birliği, ukrayna, gürcü rüyası, abd, antony blinken
gürcistan, gürcistan parlamentosu, şalva papuaşvili, avrupa birliği, ukrayna, gürcü rüyası, abd, antony blinken
Gürcistan Parlamento Başkanı Papuaşvili: Avrupa Birliği Ukrayna'ya paralı asker göndermemizi istedi
Gürcistan Parlamento Başkanı Papuaşvili, Avrupa Birliği'nin Gürcistan'dan Ukrayna'ya paralı asker gönderilmesini istediğini açıkladı.
Gürcistan Parlamento Başkanı Şalva Papuaşvili yaptığı açıklamada, AB'nin kendilerinden Ukrayna'ya paralı asker göndermeyi talep ettiğini söyledi.
Papuaşvili açıklamasında, "Benzer açıklamalar Avrupalılar tarafından da yapıldı. Bizi Rusya ile bir savaşa sürüklemek için mümkün olan her yolu denediler. Ukrayna'ya paralı asker gönderilmesini ve Rusya'ya karşı yaptırımlar uygulanmasını talep ettiler" cümlelerini kaydetti.
Birleşik Ulusal Hareket Partisi'nin de aynı açıklamaları yaptığının altını çizen Papuaşvili, Gürcü Rüyası partisinin bunun ülkeyi çatışmaya sürükleyeceği cevabını verdiğini sözlerine ekledi.
'ABD'nin yardımları bir baskı aracı'
Gürcistan Parlamento Başkanı Papuaşvili gazetecilerin sorularını yanıtlarken, Gürcü yetkililerin ABD'den gelen koşulsuz desteği bir baskı mekanizması olarak gördüğünü de sözlerine ekledi.
ABD Dışişleri Bakanı Anthony Blinken Temmuz ayı sonunda yaptığı açıklamada, ABD'nin 'Yabancı Nüfuzun Şeffaflığı' yasası çerçevesinde ilişkilerin gözden geçirilmesi kapsamında Gürcistan hükümetine yapılan 95 milyon doların üzerindeki yardımın askıya alındığını duyurmuştu. Blinken, Tiflis'in 'anti-demokratik ve yanlış' açıklamalarının ülkenin AB ve NATO üyelik normlarıyla bağdaşmadığını iddia etmişti.
Papuaşvili söz konusu konuya ilişkin açıklamasında şu cümleleri kaydetti:
Bazı ortak ülkelerimiz tarafından gözlemlediklerimiz çok üzücü. Bazıları için yardımın bir baskı aracı olduğunu gösteriyor. Koşulsuz bir destek olduğunu düşündüğümüz şey, kendi politikalarını sürdürmek için bir araca dönüştü.
Papuaşvili ABD'nin bu kararı ile Gürcü halkının kararları ve gidişatından hoşlanmadıkları anda bu aracın bir baskı mekanizması olarak kullanıldığını belirterek, "Dostluk ve yardımlaşma bu şekilde işlemez" dedi.