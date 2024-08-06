https://anlatilaninotesi.com.tr/20240806/diyarbakirda-insaat-halindeki-konutlarin-yaninda-buyuk-bir-hortum-olustu--1086537017.html
Diyarbakır'da inşaat halindeki konutların yanında büyük bir hortum oluştu
Diyarbakır'da inşaat halindeki konutların yanında büyük bir hortum oluştu
Sputnik Türkiye
Diyarbakır’ın Bağlar ilçesindeki deprem konutlarında çıkan hortum, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. 06.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-06T11:55+0300
2024-08-06T11:55+0300
2024-08-06T11:55+0300
türkiye
diyarbakır
hortum
hortum
inşaat
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/08/06/1086538452_0:351:672:729_1920x0_80_0_0_9a75e9b9a6c8b657c0fa527f94781e96.jpg
Diyarbakır'da yapımı süren deprem konutlarında, dün öğlen saatlerinde boş arazide hortum oluştu. O sırada konutlarda bulunan bir kişi, oluşan hortumu cep telefonu kamerasıyla kaydetti.Çıkan hortumun herhangi bir zarara yol açmadan sona erdiği öğrenildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240806/evinde-internet-olmayan-cocuk-13-yasinda-mucit-oldu-kendi-elektronik-oyuncaklarini-yapiyor--1086536233.html
türkiye
diyarbakır
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/08/06/1086538452_0:288:672:792_1920x0_80_0_0_8611ae59c879bed54e2310c815888b9a.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
diyarbakır, hortum, hortum, inşaat
diyarbakır, hortum, hortum, inşaat
Diyarbakır'da inşaat halindeki konutların yanında büyük bir hortum oluştu
Diyarbakır’ın Bağlar ilçesindeki deprem konutlarında çıkan hortum, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Diyarbakır'da yapımı süren deprem konutlarında, dün öğlen saatlerinde boş arazide hortum oluştu. O sırada konutlarda bulunan bir kişi, oluşan hortumu cep telefonu kamerasıyla kaydetti.
Çıkan hortumun herhangi bir zarara yol açmadan sona erdiği öğrenildi.