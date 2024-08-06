https://anlatilaninotesi.com.tr/20240806/diyarbakirda-insaat-halindeki-konutlarin-yaninda-buyuk-bir-hortum-olustu--1086537017.html

Diyarbakır'da inşaat halindeki konutların yanında büyük bir hortum oluştu

Diyarbakır'da inşaat halindeki konutların yanında büyük bir hortum oluştu

Sputnik Türkiye

Diyarbakır’ın Bağlar ilçesindeki deprem konutlarında çıkan hortum, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. 06.08.2024, Sputnik Türkiye

2024-08-06T11:55+0300

2024-08-06T11:55+0300

2024-08-06T11:55+0300

türkiye

diyarbakır

hortum

hortum

inşaat

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Diyarbakır'da yapımı süren deprem konutlarında, dün öğlen saatlerinde boş arazide hortum oluştu. O sırada konutlarda bulunan bir kişi, oluşan hortumu cep telefonu kamerasıyla kaydetti.Çıkan hortumun herhangi bir zarara yol açmadan sona erdiği öğrenildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240806/evinde-internet-olmayan-cocuk-13-yasinda-mucit-oldu-kendi-elektronik-oyuncaklarini-yapiyor--1086536233.html

türkiye

diyarbakır

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diyarbakır, hortum, hortum, inşaat