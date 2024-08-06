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Diyarbakır'da inşaat halindeki konutların yanında büyük bir hortum oluştu
Diyarbakır'da inşaat halindeki konutların yanında büyük bir hortum oluştu
Sputnik Türkiye
Diyarbakır’ın Bağlar ilçesindeki deprem konutlarında çıkan hortum, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. 06.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-06T11:55+0300
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Diyarbakır'da yapımı süren deprem konutlarında, dün öğlen saatlerinde boş arazide hortum oluştu. O sırada konutlarda bulunan bir kişi, oluşan hortumu cep telefonu kamerasıyla kaydetti.Çıkan hortumun herhangi bir zarara yol açmadan sona erdiği öğrenildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240806/evinde-internet-olmayan-cocuk-13-yasinda-mucit-oldu-kendi-elektronik-oyuncaklarini-yapiyor--1086536233.html
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diyarbakır, hortum, hortum, inşaat
diyarbakır, hortum, hortum, inşaat

Diyarbakır'da inşaat halindeki konutların yanında büyük bir hortum oluştu

11:55 06.08.2024
© -AW261775hortum
hortum - Sputnik Türkiye, 1920, 06.08.2024
© -AW261775
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Diyarbakır’ın Bağlar ilçesindeki deprem konutlarında çıkan hortum, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Diyarbakır'da yapımı süren deprem konutlarında, dün öğlen saatlerinde boş arazide hortum oluştu. O sırada konutlarda bulunan bir kişi, oluşan hortumu cep telefonu kamerasıyla kaydetti.
Çıkan hortumun herhangi bir zarara yol açmadan sona erdiği öğrenildi.
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