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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Yerli ve milli savunma sanayinde devrim niteliğinde dönüşüm yaşadık
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Yerli ve milli savunma sanayinde devrim niteliğinde dönüşüm yaşadık
Sputnik Türkiye
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, yerli ve milli savunma sanayinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın... 06.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-06T23:22+0300
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recep tayyip erdoğan
savunma sanayii icra komitesi (ssik)
çelik kubbe projesi
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Bir taraftan bölgesel ve küresel düzeyde istikrar ve barış için diplomasinin tüm imkanlarını kullanırken, diğer yandan ülkemizi her türlü tehdit karşısında çok daha güçlü bir konuma taşımaya kararlıyız" ifadesini kullandı.Şimdi daha ileri hedeflerle yollarına devam ettiklerini vurgulayan Yılmaz şu cümleleri kaydetti:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240806/savunma-sanayii-icra-komitesi-toplantisi-yerli-ve-milli-celik-kubbe-projesi-ele-alindi-1086555701.html
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cevdet yılmaz, recep tayyip erdoğan, savunma sanayii icra komitesi (ssik), çelik kubbe projesi, savunma sanayi
cevdet yılmaz, recep tayyip erdoğan, savunma sanayii icra komitesi (ssik), çelik kubbe projesi, savunma sanayi

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Yerli ve milli savunma sanayinde devrim niteliğinde dönüşüm yaşadık

23:22 06.08.2024
© AA / Bekir Ömer FansaCumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz - Sputnik Türkiye, 1920, 06.08.2024
© AA / Bekir Ömer Fansa
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, yerli ve milli savunma sanayinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde son 20 yılda devrim niteliğinde bir dönüşüm yaşandığını belirterek Türkiye'yi her türlü tehdit karşısında çok daha güçlü bir konuma taşımaya kararlı olduklarının altını çizdi.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Bir taraftan bölgesel ve küresel düzeyde istikrar ve barış için diplomasinin tüm imkanlarını kullanırken, diğer yandan ülkemizi her türlü tehdit karşısında çok daha güçlü bir konuma taşımaya kararlıyız" ifadesini kullandı.
Şimdi daha ileri hedeflerle yollarına devam ettiklerini vurgulayan Yılmaz şu cümleleri kaydetti:

Yerli ve milli savunma sanayinde Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde son yirmi yılda devrim niteliğinde bir dönüşüm yaşadık. Şimdi daha ileri hedefler ile yolumuza devam ediyoruz.

Bugün Savunma Sanayi İcra Komitesi bir çok kritik projenin yanı sıra katmanlı hava savunma sistemlerimiz ile tüm algılayıcı ve silahlarımızın bir ağ yapısı altında birbirleriyle entegre çalışması, ortak hava resminin oluşturulması, gerçek zamanlı olarak harekat merkezlerine ulaştırılması ve yapay zeka destekli olarak karar vericilere sunulmasını temin eden, yerli ve milli olarak geliştirmekte olduğumuz Çelik Kubbe Projesi'ni görüşerek karara bağlamıştır. Alınan bu tarihi kararın hayırlı olmasını diliyorum.

Bir taraftan bölgesel ve küresel düzeyde istikrar ve barış için diplomasinin tüm imkanlarını kullanırken, diğer yandan ülkemizi her türlü tehdit karşısında çok daha güçlü bir konuma taşımaya kararlıyız. Savunma sanayi güvenliğimizin yanı sıra ithalatımızı azaltmakta, katma değeri yüksek üretim ve ihracat hedeflerimize de hizmet etmektedir. Geçen yıl 5.5 milyar doları bulan ihracatta bu yıl hedefimiz 7 milyar dolar. Emeği geçen herkese şükran borçluyuz.

Savunma Sanayii İcra Komitesi - Sputnik Türkiye, 1920, 06.08.2024
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Savunma Sanayii İcra Komitesi toplantısı: Yerli ve milli 'Çelik Kubbe Projesi' ele alındı
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