https://anlatilaninotesi.com.tr/20240806/chpli-eroldan-kurultay-aciklamasi-1086563424.html
CHP'li Erol'dan kurultay açıklaması
CHP'li Erol'dan kurultay açıklaması
Sputnik Türkiye
CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, parti meclisinin aldığı 6-9 Eylül'de olağanüstü kurultaya gitme kararıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu. 06.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-06T22:55+0300
2024-08-06T22:55+0300
2024-08-06T23:02+0300
türkiye
chp
cumhuriyet halk partisi (chp)
gürsel erol
kemal kılıçdaroğlu
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CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, 6-9 Eylül'de düzenlenecek olan olağanüstü kurultay ile ilgili açıklamalarda bulundu.Erol, "Yapılacak tüzük kurultayının seçimli kurultaya çevrilmesi ve 7. Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu'nun buna yönelik çalışmalarının olduğu yorumları doğru değildir. Eylül ayı içerisinde yapılacak 20'nci Olağanüstü Kurultay kararı ve gündemi, parti meclisimiz ve Sayın Genel Başkanımız Özgür Özel tarafından alınmış doğru bir karardır. Yapılacak tüzük kurultayı parti tabanımızın beklentilerinin karşılandığı, üyelik haklarının etkin biçimde kullanılabildiği, güçlü bir örgüt yapısının sağlanmasına yönelik değişiklikleri içermelidir" dedi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240119/mhp-55-baskan-adayini-daha-acikladi-1079827616.html
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chp, cumhuriyet halk partisi (chp), gürsel erol, kemal kılıçdaroğlu
chp, cumhuriyet halk partisi (chp), gürsel erol, kemal kılıçdaroğlu
CHP'li Erol'dan kurultay açıklaması
22:55 06.08.2024 (güncellendi: 23:02 06.08.2024)
CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, parti meclisinin aldığı 6-9 Eylül'de olağanüstü kurultaya gitme kararıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu.
CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, 6-9 Eylül'de düzenlenecek olan olağanüstü kurultay ile ilgili açıklamalarda bulundu.
Erol, "Yapılacak tüzük kurultayının seçimli kurultaya çevrilmesi ve 7. Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu'nun buna yönelik çalışmalarının olduğu yorumları doğru değildir. Eylül ayı içerisinde yapılacak 20'nci Olağanüstü Kurultay kararı ve gündemi, parti meclisimiz ve Sayın Genel Başkanımız Özgür Özel tarafından alınmış doğru bir karardır. Yapılacak tüzük kurultayı parti tabanımızın beklentilerinin karşılandığı, üyelik haklarının etkin biçimde kullanılabildiği, güçlü bir örgüt yapısının sağlanmasına yönelik değişiklikleri içermelidir" dedi.