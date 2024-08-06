https://anlatilaninotesi.com.tr/20240806/chpli-eroldan-kurultay-aciklamasi-1086563424.html

CHP'li Erol'dan kurultay açıklaması

CHP'li Erol'dan kurultay açıklaması

Sputnik Türkiye

CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, parti meclisinin aldığı 6-9 Eylül'de olağanüstü kurultaya gitme kararıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu. 06.08.2024, Sputnik Türkiye

2024-08-06T22:55+0300

2024-08-06T22:55+0300

2024-08-06T23:02+0300

türkiye

chp

cumhuriyet halk partisi (chp)

gürsel erol

kemal kılıçdaroğlu

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CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, 6-9 Eylül'de düzenlenecek olan olağanüstü kurultay ile ilgili açıklamalarda bulundu.Erol, "Yapılacak tüzük kurultayının seçimli kurultaya çevrilmesi ve 7. Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu'nun buna yönelik çalışmalarının olduğu yorumları doğru değildir. Eylül ayı içerisinde yapılacak 20'nci Olağanüstü Kurultay kararı ve gündemi, parti meclisimiz ve Sayın Genel Başkanımız Özgür Özel tarafından alınmış doğru bir karardır. Yapılacak tüzük kurultayı parti tabanımızın beklentilerinin karşılandığı, üyelik haklarının etkin biçimde kullanılabildiği, güçlü bir örgüt yapısının sağlanmasına yönelik değişiklikleri içermelidir" dedi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240119/mhp-55-baskan-adayini-daha-acikladi-1079827616.html

türkiye

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Sputnik Türkiye

chp, cumhuriyet halk partisi (chp), gürsel erol, kemal kılıçdaroğlu