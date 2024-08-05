https://anlatilaninotesi.com.tr/20240805/musk-duyurdu-ikinci-hastaya-neuralink-cipi-yerlestirme-islemi-basarili-gecti-1086500766.html
Musk duyurdu: İkinci hastaya Neuralink çipi yerleştirme işlemi başarılı geçti
Musk duyurdu: İkinci hastaya Neuralink çipi yerleştirme işlemi başarılı geçti
Sputnik Türkiye
ABD’li iş insanı Elon Musk, ikinci insan hastaya Neuralink beyin çipi yerleştirme işlemin başarılı geçtiğini duyurdu. 05.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-05T08:42+0300
2024-08-05T08:42+0300
2024-08-05T09:15+0300
dünya
elon musk
neuralink
abd
amerikan gıda ve ilaç dairesi (fda)
çip
insan
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e5/0a/07/1049605954_0:14:631:368_1920x0_80_0_0_2fde655392faa913e5579d3c7c6e6d75.jpg
Beyin çipi şirketi Neuralink’in sahibi Elon Musk, YouTube blogeri Lex Fridman’ın 8 saat süren podcast programı sırasında yaptığı açıklamada, “Nazar etmek istemem ama ikinci implantın çok iyi gittiğini söyleyebilirim. Sinyaller oldukça güçlü ve elektrotlar çok sayıda, bu da sistemin çok iyi çalıştığını gösteriyor” ifadesini kullandı.Ünlü iş insanı, hastanın beyninde 400 elektrotun çalıştığını belirtti.Neuralink şirketi, Mayıs ayında, ABD Gıda ve İlaç Dairesi'nden (FDA) ikinci insana çip takmak için gerekli izinleri aldığını açıklamıştı.Musk, 20 Şubat açıklamasında, beyin çipi yerleştirilen ilk hastanın düşünce gücüyle çevrimiçi satranç oynadığını dile getirmişti. Mart ayında da bu hastanın yine düşünce gücüyle sosyal medyada paylaşım yaptığı bildirilmişti.Neuralink, beynine çip yerleştirilen ilk hastanın satranç oynadığı görüntüleri paylaşmıştı.Musk, mart ayında, görme engellilere görsel yetilerini geri kazandırmak amacıyla Blindsight adını verdikleri yenilikçi bir beyin implantı geliştirdiklerini duyurmuştu.Beyin çipi takılan ilk hasta Nolan Arbaugh, 25 Haziran’da, çipin etkinliğinin arttığını söylemişti.Ne olmuştu?Nolan Arbaugh, 2016 yılında geçirdiği bir kaza sonucunda omuzlarından aşağısını hissedemeyen bir duruma düşmüştü. İlk çip takılan kişi olarak hayatı yeniden kazanma umuduyla Neuralink'in deneyine katıldı.28 Ocak'ta gerçekleştirilen 30 dakikalık ameliyatla beyin implantıyla birlikte hayatı değişti. Bu gelişme, beyin çip teknolojisinin insanlar üzerindeki etkilerini anlamak adına önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240716/elon-musk-kendisini-ve-trumpi-korumak-icin-iron-man-zirhi-yapacak-1085885645.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e5/0a/07/1049605954_61:0:568:380_1920x0_80_0_0_196255fe9f6d880fe54fc4747cccab73.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
elon musk, neuralink, abd, amerikan gıda ve ilaç dairesi (fda), çip, insan
elon musk, neuralink, abd, amerikan gıda ve ilaç dairesi (fda), çip, insan
Musk duyurdu: İkinci hastaya Neuralink çipi yerleştirme işlemi başarılı geçti
08:42 05.08.2024 (güncellendi: 09:15 05.08.2024)
ABD’li iş insanı Elon Musk, ikinci insan hastaya Neuralink beyin çipi yerleştirme işlemin başarılı geçtiğini duyurdu.
Beyin çipi şirketi Neuralink’in sahibi Elon Musk, YouTube blogeri Lex Fridman’ın 8 saat süren podcast programı sırasında yaptığı açıklamada, “Nazar etmek istemem ama ikinci implantın çok iyi gittiğini söyleyebilirim. Sinyaller oldukça güçlü ve elektrotlar çok sayıda, bu da sistemin çok iyi çalıştığını gösteriyor” ifadesini kullandı.
Ünlü iş insanı, hastanın beyninde 400 elektrotun çalıştığını belirtti.
Neuralink şirketi, Mayıs ayında, ABD Gıda ve İlaç Dairesi'nden (FDA) ikinci insana çip takmak için gerekli izinleri aldığını açıklamıştı.
Musk, 20 Şubat açıklamasında, beyin çipi yerleştirilen ilk hastanın düşünce gücüyle çevrimiçi satranç oynadığını dile getirmişti. Mart ayında da bu hastanın yine düşünce gücüyle sosyal medyada paylaşım yaptığı bildirilmişti.
Neuralink, beynine çip yerleştirilen ilk hastanın satranç oynadığı görüntüleri paylaşmıştı.
Musk, mart ayında, görme engellilere görsel yetilerini geri kazandırmak amacıyla Blindsight adını verdikleri yenilikçi bir beyin implantı geliştirdiklerini duyurmuştu.
Beyin çipi takılan ilk hasta Nolan Arbaugh, 25 Haziran’da, çipin etkinliğinin arttığını söylemişti.
Nolan Arbaugh, 2016 yılında geçirdiği bir kaza sonucunda omuzlarından aşağısını hissedemeyen bir duruma düşmüştü. İlk çip takılan kişi olarak hayatı yeniden kazanma umuduyla Neuralink'in deneyine katıldı.
28 Ocak'ta gerçekleştirilen 30 dakikalık ameliyatla beyin implantıyla birlikte hayatı değişti. Bu gelişme, beyin çip teknolojisinin insanlar üzerindeki etkilerini anlamak adına önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.