https://anlatilaninotesi.com.tr/20240805/musk-duyurdu-ikinci-hastaya-neuralink-cipi-yerlestirme-islemi-basarili-gecti-1086500766.html

Musk duyurdu: İkinci hastaya Neuralink çipi yerleştirme işlemi başarılı geçti

Musk duyurdu: İkinci hastaya Neuralink çipi yerleştirme işlemi başarılı geçti

Sputnik Türkiye

ABD’li iş insanı Elon Musk, ikinci insan hastaya Neuralink beyin çipi yerleştirme işlemin başarılı geçtiğini duyurdu. 05.08.2024, Sputnik Türkiye

2024-08-05T08:42+0300

2024-08-05T08:42+0300

2024-08-05T09:15+0300

dünya

elon musk

neuralink

abd

amerikan gıda ve ilaç dairesi (fda)

çip

insan

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Beyin çipi şirketi Neuralink’in sahibi Elon Musk, YouTube blogeri Lex Fridman’ın 8 saat süren podcast programı sırasında yaptığı açıklamada, “Nazar etmek istemem ama ikinci implantın çok iyi gittiğini söyleyebilirim. Sinyaller oldukça güçlü ve elektrotlar çok sayıda, bu da sistemin çok iyi çalıştığını gösteriyor” ifadesini kullandı.Ünlü iş insanı, hastanın beyninde 400 elektrotun çalıştığını belirtti.Neuralink şirketi, Mayıs ayında, ABD Gıda ve İlaç Dairesi'nden (FDA) ikinci insana çip takmak için gerekli izinleri aldığını açıklamıştı.Musk, 20 Şubat açıklamasında, beyin çipi yerleştirilen ilk hastanın düşünce gücüyle çevrimiçi satranç oynadığını dile getirmişti. Mart ayında da bu hastanın yine düşünce gücüyle sosyal medyada paylaşım yaptığı bildirilmişti.Neuralink, beynine çip yerleştirilen ilk hastanın satranç oynadığı görüntüleri paylaşmıştı.Musk, mart ayında, görme engellilere görsel yetilerini geri kazandırmak amacıyla Blindsight adını verdikleri yenilikçi bir beyin implantı geliştirdiklerini duyurmuştu.Beyin çipi takılan ilk hasta Nolan Arbaugh, 25 Haziran’da, çipin etkinliğinin arttığını söylemişti.Ne olmuştu?Nolan Arbaugh, 2016 yılında geçirdiği bir kaza sonucunda omuzlarından aşağısını hissedemeyen bir duruma düşmüştü. İlk çip takılan kişi olarak hayatı yeniden kazanma umuduyla Neuralink'in deneyine katıldı.28 Ocak'ta gerçekleştirilen 30 dakikalık ameliyatla beyin implantıyla birlikte hayatı değişti. Bu gelişme, beyin çip teknolojisinin insanlar üzerindeki etkilerini anlamak adına önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

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elon musk, neuralink, abd, amerikan gıda ve ilaç dairesi (fda), çip, insan