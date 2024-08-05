https://anlatilaninotesi.com.tr/20240805/milyarder-bill-gatesin-stajyerlerle-yalniz-kalmasi-yasaklandi-istenmeyen-tekliflerde-bulunuyor-1086502777.html

Milyarder Bill Gates'in stajyerlerle yalnız kalması yasaklandı: 'İstenmeyen tekliflerde bulunuyor'

Milyarder Bill Gates'in stajyerlerle yalnız kalması yasaklandı: 'İstenmeyen tekliflerde bulunuyor'

Sputnik Türkiye

Hakkında birçok iddianın döndüğü Microsoft'un kurucusu Bill Gates hakkında 13 Ağustos'ta basılacak bir kitapta, Gates'in kadın stajyerlerle yalnız kalmasının... 05.08.2024, Sputnik Türkiye

2024-08-05T10:01+0300

2024-08-05T10:01+0300

2024-08-05T10:03+0300

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Anupreeta Das'ın Bill Gates hakkında kaleme aldığı Milyarder, İnek, Kurtarıcı, Kral: Bill Gates ve Dünyamızı Şekillendirme Arayışı kitabında yer alan iddialara göre, Gates’in kadın çalışanlara ve stajyerlere karşı uygunsuz davranışları, şirketin bu sıra dışı önlemi almasına neden oldu. Kitapta, Gates’in 'ısrarcı bir flörtçü' olduğu ve kadınlara istenmeyen tekliflerde bulunduğu yazıyor.Kitapta ayrıca Gates’in eşi Melinda French Gates’in, kocasının sadakatsizliği nedeniyle uzun süredir kırgınlık yaşadığı da iddia ediliyor. Bu sorunların, çiftin 1994 yılındaki evliliklerinden kısa bir süre sonra, Gates’in eski kız arkadaşı teknoloji girişimcisi Ann Winblad’a hala duygusal bağlılık hissetmesiyle başladığı öne sürülüyor.Ayrıca farklı kaynaklar, ev hizmetlilerine kadınlar aradığında Gates’in doğrudan telefon numarasını vermemelerini söylediğini ifade etti. Bill Gates'in temsilcisinden açıklama geldi Bill Gates hakkındaki iddiaların internette yayılması ardından Gates'in temsilcisi kitaptaki iddiaları sert bir dille reddetti. Temsilci, kitabın “ikinci ve üçüncü el dedikoduları ve anonim kaynakları” temel aldığını ve “son derece sansasyonel iddialar ve açık yalanlar” içerdiği ifade etti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20230223/aslinda-siki-bir-icici-degilim-diyen-bill-gates-902-milyon-dolarini-biraya-yatirdi-1067417336.html

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Sputnik Türkiye

bill gates, bill ve melinda gates vakfı, sapık, stajyer