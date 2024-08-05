https://anlatilaninotesi.com.tr/20240805/meteorolojiden-istanbul-dahil-21-il-icin-uyari-saat-verildi-gok-gurultulu-saganak-geliyor-1086506529.html

Meteoroloji'den İstanbul dahil 21 il için uyarı: Saat verildi, gök gürültülü sağanak geliyor

Meteoroloji'den İstanbul dahil 21 il için uyarı: Saat verildi, gök gürültülü sağanak geliyor

Sputnik Türkiye

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yeni haftanın ilk gününe ilişkin hava durumu raporunu paylaştı. Meteoroloji'den İstanbul dahil 21 il için gök gürültülü sağanak... 05.08.2024, Sputnik Türkiye

2024-08-05T13:38+0300

2024-08-05T13:38+0300

2024-08-05T13:38+0300

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 5 Ağustos'a ilişkin hava durumu raporunu yayımladı.Meteoroloji'den İstanbul dahil 21 il için gök gürültülü sağanak ve sağanak yağış uyarısı geldi. Marmara, Akdeniz’in Toroslar kesimi, Batı Karadeniz, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Kütahya, Afyonkarahisar, Isparta, Osmaniye, K. Maraş'ın batı, Hatay'ın kıyı kesimleri, Ankara'nın kuzey ve batısı, Eskişehir, Çankırı, Amasya'nın kuzeyi, Artvin, Erzurum'un kuzey ve doğusu ile Kars ve Ardahan çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı, genellikle mevsim normalleri civarında, güney, iç ve doğu kesimlerde yer yer mevsim normalleri üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.Rüzgarın, kuzeyli, Akdeniz kıyıları ile Güneydoğu Anadolu'da batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Güneydoğu Anadolu’nun batısı ile Hatay çevrelerinde kuvvetli (30-50 km/sa) olarak eseceği tahmin ediliyor.İllere göre hava durumuEDİRNE °C, 35°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıİSTANBUL °C, 31°CParçalı ve çok bulutlu, zamanla yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıKIRKLARELİ °C, 32°CParçalı ve çok bulutlu, zamanla yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıKOCAELİ °C, 32°CParçalı ve çok bulutlu, zamanla yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıDENİZLİ °C, 40°CParçalı bulutluİZMİR °C, 36°CParçalı ve az bulutluMANİSA °C, 39°CParçalı ve az bulutluMUĞLA °C, 38°CAz bulutlu ve açıkADANA °C, 36°CParçalı, yer yer bulutlu, kuzey kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıANTALYA °C, 33°CParçalı, yer yer çok bulutlu, iç ve kuzey kesimleri öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıHATAY °C, 33°CParçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıISPARTA °C, 35°CParçalı, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıANKARA °C, 34°CParçalı, zamanla yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzey ve batı kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıÇANKIRI °C, 34°CParçalı, zamanla yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıESKİŞEHİR °C, 33°CParçalı, zamanla yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıKONYA °C, 35°CParçalı bulutluBOLU °C, 29°CParçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıDÜZCE °C, 32°CParçalı ve yer yer çok bulutlu, zamanla yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıSİNOP °C, 31°CParçalı ve yer yer çok bulutlu, zamanla yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıZONGULDAK °C, 28°CParçalı ve yer yer çok bulutlu, zamanla yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıAMASYA °C, 36°CParçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzey kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıARTVİN °C, 30°CParçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıSAMSUN °C, 32°CParçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıTRABZON °C, 29°CParçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren iç kesimleri ile gece saatlerinde il geneli yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıERZURUM °C, 30°CParçalı, zamanla yer yer çok bulutlu, öğle saaatlerinden sonra kuzey ve doğu kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıKARS °C, 28°CParçalı, zamanla yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıMALATYA °C, 38°CAz bulutluVAN °C, 29°CAz bulutluDİYARBAKIR °C, 42°CAz bulutlu ve açıkGAZİANTEP °C, 40°CAz bulutlu ve açıkSİİRT °C, 40°CAz bulutlu ve açıkŞANLIURFA °C, 42°CAz bulutlu ve açık

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