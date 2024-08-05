https://anlatilaninotesi.com.tr/20240805/lgs-kapsaminda-yerlestirmeye-esas-2-nakil-sonuclari-aciklandi-1086504614.html
LGS kapsamında yerleştirmeye esas 2. nakil sonuçları açıklandı
LGS kapsamında yerleştirmeye esas 2. nakil sonuçları açıklandı
Sputnik Türkiye
Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, Liselere Geçiş Sistemi kapsamında yerleştirmeye esas ikinci nakil sonuçları "meb.gov.tr" adresinden... 05.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-05T10:41+0300
2024-08-05T10:41+0300
2024-08-05T12:27+0300
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/05/1a/1071625636_0:0:821:461_1920x0_80_0_0_1db62bec5a3c7a8fb04586f9fe5eebd4.jpg
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/05/1a/1071625636_0:0:615:461_1920x0_80_0_0_6ad0e15dd1aa680089e33d84616be7e3.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
lgs son dakika, lgs yerleştirme, lgs yerleştirme sonuçları
lgs son dakika, lgs yerleştirme, lgs yerleştirme sonuçları
LGS kapsamında yerleştirmeye esas 2. nakil sonuçları açıklandı
10:41 05.08.2024 (güncellendi: 12:27 05.08.2024)
Ayrıntılar geliyor
Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, Liselere Geçiş Sistemi kapsamında yerleştirmeye esas ikinci nakil sonuçları "meb.gov.tr" adresinden erişime açıldı.