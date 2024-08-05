https://anlatilaninotesi.com.tr/20240805/islam-isbirligi-teskilati-haniye-suikasti-nedeniyle-olaganustu-toplanma-karari-aldi-1086513767.html

İslam İşbirliği Teşkilatı Haniye suikastı nedeniyle olağanüstü toplanma kararı aldı

İslam İşbirliği Teşkilatı Haniye suikastı nedeniyle olağanüstü toplanma kararı aldı

Sputnik Türkiye

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Kenani, Hamas Siyasi Büro Başkanı Haniye'nin bir suikast sonucu öldürülmesine ilişkin İslam İşbirliği Teşkilatı dışişleri... 05.08.2024, Sputnik Türkiye

2024-08-05T16:00+0300

2024-08-05T16:00+0300

2024-08-05T16:00+0300

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İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani düzenlenen haftalık basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani, İsrail ile yaşanan gerilimden söz ederek, “Uluslararası hukuk çerçevesinde saldırganı cezalandırma hakkına sahibiz. Ulusal güvenliğimizi, egemenliğimizi ve toprak bütünlüğümüzü koruma hakkımızı kesin ve tartışmasız bir hak olarak görüyoruz” dedi. Nasır Kenani, İsrail'in Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye'ye yönelik düzenlediği suikastin Filistin'de ki direnişi kıramayacağını belirterek, “Gaspçı Siyonist rejim, diğer Filistinli ve direniş liderlerinin şehit edilmesinde olduğu gibi şehit Haniye'nin hunharca öldürülmesinden de bir sonuç elde edemeyecektir” diye ekledi.'İran, saldırgana karşı cezalandırma hakkına sahiptir'Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye'ye yönelik düzenlenen suikastin uluslararası hukukun açık bir ihlali olduğunu belirten Kenani, "Ulusal güvenliğimizi, egemenliğimizi ve toprak bütünlüğümüzü koruma hakkımızı kesin ve tartışmasız bir hak olarak görüyoruz" dedi.Cidde'de toplantı yapılacakİran'ın ve dost ülkelerin iş birliğiyle BM Güvenlik Konseyi'nin özel toplantısının düzenlendiğini belirten Kenani, “Şu ana kadar gerekli hukuki ve siyasi adımları attık ve bu suikastı uluslararası toplumda kınamak için diplomatik faaliyetlerde bulunduk” dedi.İslam İşbirliği Teşkilatı dışişleri bakanlarının olağanüstü toplantısını düzenleme talebinde bulunduklarını söyleyen Kenani, “Bu talep İslam ülkeleri tarafından da olumlu karşılandı. Bu bağlamda Çarşamba günü İslam İşbirliği Teşkilatı dışişleri bakanlarının olağanüstü toplantısı Cidde'de gerçekleşecek” diye konuştu.'Bölgedeki gerilimin sorumlusu siyonist rejimdir'ABD'nin diplomatik kanallardan İran'a mesaj gönderdiği haberlerini değerlendiren Kenani, “Bölgede gerilimin artmasından İran sorumlu değil. ABD siyonist rejimin ortağıdır ve ABD'den aldığı koltuksuz destek ile bölgedeki gerilimin sorumlusu siyonist rejimdir. Bu konuda mesaj gönderilmesine gerek yok, ABD üzerine düşeni yapsın ve siyonist rejimi durdursun” dedi.

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iran, iran dışişleri bakanlığı, abd-iran ilişkileri, israil, hamas, ismail haniye