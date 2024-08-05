https://anlatilaninotesi.com.tr/20240805/ingiltere-beyrut-buyukelciligindeki-diplomatlarin-ailelerini-geri-cekti-1086498201.html

İngiltere, Beyrut Büyükelçiliği'ndeki diplomatların ailelerini geri çekti

İngiltere, Beyrut Büyükelçiliği'ndeki diplomatların ailelerini geri çekti

Sputnik Türkiye

İngiltere, Beyrut Büyükelçiliğinde çalışan diplomatların ailelerinin ülkeden çıkarıldığını duyurdu. 05.08.2024, Sputnik Türkiye

2024-08-05T00:53+0300

2024-08-05T00:53+0300

2024-08-05T00:53+0300

dünya

ingiltere

ortadoğu

ingiltere büyükelçiliği

beyrut

lübnan

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/101426/96/1014269647_0:216:1397:1002_1920x0_80_0_0_271b7c8f28f9b19d3ba03afa5bddc5b3.jpg

İngiltere Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, İngiliz vatandaşlarının Lübnan'dan ayrılması tavsiyesinde bulunulan seyahat uyarısının güncellendiği belirtildi.Açıklamada, "İngiltere Büyükelçiliği geçici olarak çalışanların ailelerini geri çekti. İngiliz vatandaşlarına hizmet sağlamak da dahil olmak üzere temel hizmetler verilmeye devam ediyor" ifadeleri kullanıldı.İngiliz vatandaşlarına bu ülkeye seyahat etmeme tavsiyesinin geçerliliğini koruduğu belirtilen açıklamada, Lübnan'daki vatandaşların ülkeden ayrılması tavsiye edildi.Dışişleri Bakanlığınca yayımlanan seyahat uyarısının güncellenmiş versiyonunda, "Bakanlık, İsrail ile Lübnan Hizbullah'ı ve Lübnan'daki diğer gruplar arasındaki çatışmalar nedeniyle Lübnan'a tüm seyahatlere karşı uyarıyor" açıklaması yer aldı.İsrail-Lübnan sınırında karşılıklı füze ve top atışları olduğu belirtilen uyarıda, Beka Vadisi ile Litani Nehri'nin kuzeyinde de riskler bulunduğu kaydedildi.Seyahat uyarısında, Lübnan'daki gerginliğin çok kısa sürede artabileceği ve bunun ulaşımı ciddi şekilde aksatabileceği belirtilerek, "Eğer şu an Lübnan'daysanız ayrılmanızı tavsiye ediyoruz." ifadeleri yer aldı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240805/iran-cumhurbaskani-pezeskiyan-siyonistlerin-kustahligi-cevapsiz-kalmayacak-1086497414.html

ingiltere

beyrut

lübnan

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

ingiltere, ortadoğu, ingiltere büyükelçiliği, beyrut, lübnan