Barış Atay, TİP'teki üst düzey görevlerinden ayrıldı
10:18 05.08.2024 (güncellendi: 10:19 05.08.2024)
© AAMilletvekili seçilemeyen ünlü isimler
© AA
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Barış Atay, TİP Genel Başkan Yardımcılığı ve MYK üyeliği görevlerinden ayrıldı.
Türkiye İşçi Partisi Parti Meclisi ve Merkez Yürütme Kurulu iç ve dış siyasal duruma ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Toplantıdan sonra sosyal medya üzerinden sonuçlara yönelik açıklamalar yapıldı.
Partinin bilinen isimlerinden Barış Atay'ın ise yeni yönetim kurulunda olmadığı görüldü.
TİP, açıklamasında Atay ile ilgili şunu yazdı:
Bu kapsamda önümüzdeki dönem Yunus Başaran, İlke Bereketli, Bilge Seçkin Çetinkaya, Cenk Dik, Doğan Ergün, Sera Kadıgil, Can Soyer, Oya Sönmez, Özgür Urfa ve Cengiz Yeter yoldaşlarımız Merkez Yürütme Kurulu üyesi olarak görevlendirilmiştir.
Geçen dönem Genel Başkan Yardımcılığı görevini özveriyle üstlenen Barış Atay yoldaşımız bu görevini tamamlamış ve yeni dönemde kendi isteği ile MYK’da görev almamıştır. Yoldaşımıza emeği ve katkısı için teşekkür ediyoruz.
Partimizin PM ve MYK toplantılarının sonuç metnini kamuoyuna saygıyla sunarız. pic.twitter.com/px6oCz7ie7— Türkiye İşçi Partisi (@tipgenelmerkez) August 4, 2024