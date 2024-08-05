Barış Atay, TİP'teki üst düzey görevlerinden ayrıldı

Bu kapsamda önümüzdeki dönem Yunus Başaran, İlke Bereketli, Bilge Seçkin Çetinkaya, Cenk Dik, Doğan Ergün, Sera Kadıgil, Can Soyer, Oya Sönmez, Özgür Urfa ve Cengiz Yeter yoldaşlarımız Merkez Yürütme Kurulu üyesi olarak görevlendirilmiştir.

Geçen dönem Genel Başkan Yardımcılığı görevini özveriyle üstlenen Barış Atay yoldaşımız bu görevini tamamlamış ve yeni dönemde kendi isteği ile MYK’da görev almamıştır. Yoldaşımıza emeği ve katkısı için teşekkür ediyoruz.