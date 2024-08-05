Kaliforniya tarihinin en büyük 4. orman yangını: 400 bin dönümden fazla alan kül oldu

ABD, orman yangınlarıyla boğuşuyor. Kaliforniya eyaletinin kuzeyindeki Butte County'de 24 Temmuz'da çıkan "Park Yangını" giderek yayılıyor.
ABD, orman yangınlarıyla boğuşuyor. Kaliforniya eyaletinin kuzeyindeki Butte County'de 24 Temmuz'da çıkan "Park Yangını" giderek yayılıyor.
Kaliforniya Ormancılık ve Yangından Korunma Departmanı (CAL FIRE) verilerine göre Park Yangını, eyalet tarihinin en büyük 4. orman yangını oldu.
Kaliforniya Ormancılık ve Yangından Korunma Departmanı (CAL FIRE) verilerine göre Park Yangını, eyalet tarihinin en büyük 4. orman yangını oldu.
Alevler şu ana kadar 401 bin 279 dönümlük alanı küle çevirdi. Yanan alanın Los Angeles şehrinden daha büyük olduğu belirtildi. Alevlere 6 binden fazla itfaiyeciyle müdahale sürerken, 11 gün önce başlayan yangından bu yana 560'tan fazla ev ve diğer yapı kullanılamaz hale geldi.
Alevler şu ana kadar 401 bin 279 dönümlük alanı küle çevirdi. Yanan alanın Los Angeles şehrinden daha büyük olduğu belirtildi. Alevlere 6 binden fazla itfaiyeciyle müdahale sürerken, 11 gün önce başlayan yangından bu yana 560'tan fazla ev ve diğer yapı kullanılamaz hale geldi.
Alevlerin şu ana kadar yalnızca yüzde 30'u kontrol altına alınabildi. Yangın nedeniyle 4 binden fazla kişi tahliye edilmişti.
Alevlerin şu ana kadar yalnızca yüzde 30'u kontrol altına alınabildi. Yangın nedeniyle 4 binden fazla kişi tahliye edilmişti.
Öte yandan, yangını çıkarmakla suçlanan 42 yaşındaki Ronnie Dean Stout, 25 Temmuz'da tutuklanmıştı. Sabıkalı olduğu belirtilen Stout'un daha önce 2 kere cezaevine girdiği öğrenilmişti.
Öte yandan, yangını çıkarmakla suçlanan 42 yaşındaki Ronnie Dean Stout, 25 Temmuz'da tutuklanmıştı. Sabıkalı olduğu belirtilen Stout'un daha önce 2 kere cezaevine girdiği öğrenilmişti.