Kaliforniya tarihinin en büyük 4. orman yangını: 400 bin dönümden fazla alan kül oldu

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Alevler şu ana kadar 401 bin 279 dönümlük alanı küle çevirdi. Yanan alanın Los Angeles şehrinden daha büyük olduğu belirtildi. Alevlere 6 binden fazla itfaiyeciyle müdahale sürerken, 11 gün önce başlayan yangından bu yana 560'tan fazla ev ve diğer yapı kullanılamaz hale geldi.