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Kaliforniya tarihinin en büyük 4. orman yangını: 400 bin dönümden fazla alan kül oldu
Kaliforniya tarihinin en büyük 4. orman yangını: 400 bin dönümden fazla alan kül oldu
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ABD'de Kaliforniya eyaletindeki "Park Yangını" giderek yayılırken, eyalet tarihinin en büyük 4. orman yangını oldu. Şu ana kadar 401 bin 279 dönümlük alan küle... 05.08.2024, Sputnik Türkiye
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фото, kaliforniya, abd, abd, orman, orman yangını, yangın, yangın söndürme, fotoğraf
фото, kaliforniya, abd, abd, orman, orman yangını, yangın, yangın söndürme, fotoğraf

Kaliforniya tarihinin en büyük 4. orman yangını: 400 bin dönümden fazla alan kül oldu

00:35 05.08.2024 (güncellendi: 00:44 05.08.2024)
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ABD'de Kaliforniya eyaletindeki "Park Yangını" giderek yayılırken, eyalet tarihinin en büyük 4. orman yangını oldu. Şu ana kadar 401 bin 279 dönümlük alan küle döndü.
© İHA

ABD, orman yangınlarıyla boğuşuyor. Kaliforniya eyaletinin kuzeyindeki Butte County'de 24 Temmuz'da çıkan "Park Yangını" giderek yayılıyor.

ABD, orman yangınlarıyla boğuşuyor. Kaliforniya eyaletinin kuzeyindeki Butte County&#x27;de 24 Temmuz&#x27;da çıkan &quot;Park Yangını&quot; giderek yayılıyor. - Sputnik Türkiye
1/5
© İHA

ABD, orman yangınlarıyla boğuşuyor. Kaliforniya eyaletinin kuzeyindeki Butte County'de 24 Temmuz'da çıkan "Park Yangını" giderek yayılıyor.

© İHA

Kaliforniya Ormancılık ve Yangından Korunma Departmanı (CAL FIRE) verilerine göre Park Yangını, eyalet tarihinin en büyük 4. orman yangını oldu.

Kaliforniya Ormancılık ve Yangından Korunma Departmanı (CAL FIRE) verilerine göre Park Yangını, eyalet tarihinin en büyük 4. orman yangını oldu. - Sputnik Türkiye
2/5
© İHA

Kaliforniya Ormancılık ve Yangından Korunma Departmanı (CAL FIRE) verilerine göre Park Yangını, eyalet tarihinin en büyük 4. orman yangını oldu.

© İHA

Alevler şu ana kadar 401 bin 279 dönümlük alanı küle çevirdi. Yanan alanın Los Angeles şehrinden daha büyük olduğu belirtildi. Alevlere 6 binden fazla itfaiyeciyle müdahale sürerken, 11 gün önce başlayan yangından bu yana 560'tan fazla ev ve diğer yapı kullanılamaz hale geldi.

Alevler şu ana kadar 401 bin 279 dönümlük alanı küle çevirdi. Yanan alanın Los Angeles şehrinden daha büyük olduğu belirtildi. Alevlere 6 binden fazla itfaiyeciyle müdahale sürerken, 11 gün önce başlayan yangından bu yana 560&#x27;tan fazla ev ve diğer yapı kullanılamaz hale geldi. - Sputnik Türkiye
3/5
© İHA

Alevler şu ana kadar 401 bin 279 dönümlük alanı küle çevirdi. Yanan alanın Los Angeles şehrinden daha büyük olduğu belirtildi. Alevlere 6 binden fazla itfaiyeciyle müdahale sürerken, 11 gün önce başlayan yangından bu yana 560'tan fazla ev ve diğer yapı kullanılamaz hale geldi.

© İHA

Alevlerin şu ana kadar yalnızca yüzde 30'u kontrol altına alınabildi. Yangın nedeniyle 4 binden fazla kişi tahliye edilmişti.

Alevlerin şu ana kadar yalnızca yüzde 30&#x27;u kontrol altına alınabildi. Yangın nedeniyle 4 binden fazla kişi tahliye edilmişti. - Sputnik Türkiye
4/5
© İHA

Alevlerin şu ana kadar yalnızca yüzde 30'u kontrol altına alınabildi. Yangın nedeniyle 4 binden fazla kişi tahliye edilmişti.

© İHA

Öte yandan, yangını çıkarmakla suçlanan 42 yaşındaki Ronnie Dean Stout, 25 Temmuz'da tutuklanmıştı. Sabıkalı olduğu belirtilen Stout'un daha önce 2 kere cezaevine girdiği öğrenilmişti.

Öte yandan, yangını çıkarmakla suçlanan 42 yaşındaki Ronnie Dean Stout, 25 Temmuz&#x27;da tutuklanmıştı. Sabıkalı olduğu belirtilen Stout&#x27;un daha önce 2 kere cezaevine girdiği öğrenilmişti. - Sputnik Türkiye
5/5
© İHA

Öte yandan, yangını çıkarmakla suçlanan 42 yaşındaki Ronnie Dean Stout, 25 Temmuz'da tutuklanmıştı. Sabıkalı olduğu belirtilen Stout'un daha önce 2 kere cezaevine girdiği öğrenilmişti.

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