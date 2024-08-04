https://anlatilaninotesi.com.tr/20240804/soguk-savastan-bu-yana-ilk-abdden-nukleer-baslik-aciklamasi-1086489195.html

Soğuk Savaş'tan bu yana ilk: ABD'den nükleer başlık açıklaması

Soğuk Savaş'tan bu yana ilk: ABD'den nükleer başlık açıklaması

Sputnik Türkiye

Ulusal Nükleer Güvenlik Ajansı Başkanı Jill Hruby, ABD Savunma Bakanlığı’nın (Pentagon) geçen yıl 200'den fazla modernize edilmiş nükleer savaş başlığı... 04.08.2024, Sputnik Türkiye

2024-08-04T17:00+0300

2024-08-04T17:00+0300

2024-08-04T17:00+0300

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nükleer füze

nükleer silah

abd ulusal nükleer güvenlik idaresi

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“Obama, Trump ve Biden yönetimleri tarafından yapılan yatırımlar sayesinde Ulusal Nükleer Güvenlik Ajansı geçen yıl Pentagon'a 200'den fazla modernize edilmiş nükleer savaş başlığı teslim edebildi” ifadelerini kullanan Hruby, iklim değişikliğiyle mücadele kapsamında nükleer enerjinin yeniden canlanacağı öngörüsünde bulundu.Hruby, ABD’nin bunu yaparken, gelişmiş nükleer reaktörlerin muhtemelen daha yüksek oranda zenginleştirilmiş uranyum kullanacağını ve bunun da mevcut nükleer silahların yayılmasını önleme rejimini zorlayacağını vurguladı.Ajansın başkanı, ayrıca Ulusal Nükleer Güvenlik Ajansı'nın 2023 yılında hem stratejik bombardıman uçakları hem de savaş uçakları tarafından taşınabilen gelişmiş B61-13 termonükleer bombasının piyasaya sürüleceğini duyurduğunu hatırlatarak, bombanın 2026 yılında hizmete girmesinin beklendiğini belirtti.Hruby, 2025 yılında ABD'nin nükleer silahlar için yaklaşık 21 milyar dolar harcayacağını da sözlerine ekledi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240804/rusyadan-uyari-kiyamet-gunune-yalnizca-dakikalar-kaldi-1086482244.html

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abd, nükleer füze, nükleer silah, abd ulusal nükleer güvenlik idaresi