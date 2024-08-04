https://anlatilaninotesi.com.tr/20240804/sabiha-gokcen-havalimaninda-bagaj-hizmetlerinde-aksaklik-yasaniyor-1086496096.html
Sabiha Gökçen Havalimanı'nda bagaj hizmetlerinde aksaklık yaşanıyor
Sabiha Gökçen Havalimanı'nda bagaj hizmetlerinde aksaklık yaşanıyor
Sputnik Türkiye
İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'nda (İSG) sistem kaynaklı arıza nedeniyle bagaj hizmetlerinde aksaklık yaşandığı bildirildi. 04.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-04T22:39+0300
2024-08-04T22:39+0300
2024-08-04T22:40+0300
türkiye
sabiha gökçen
sabiha gökçen havaalanı
sabiha gökçen havalimanı
istanbul
arıza
arıza
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/07/0a/1085745038_20:0:738:404_1920x0_80_0_0_1bcfa738016c04e6b172e14ad9b6055c.jpg
Şirketten yapılan açıklamada, bagaj hizmetlerinde sistem kaynaklı bir arıza nedeniyle yer yer aksaklıklar ve kısmi durmalar yaşandığı belirtilerek, "Ekiplerimiz problemin en kısa sürede giderilmesi ve seyahatlerin aksamaması için çalışmalarına devam etmektedir. Yolcularımızın anlayışı ve sabrı için teşekkür ederiz" ifadeleri kullandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240731/istanbul-sabiha-gokcen-avrupanin-hava-trafigi-en-yuksek-10-havalimani-arasinda-yer-aldi-1086377595.html
türkiye
sabiha gökçen havaalanı
sabiha gökçen havalimanı
istanbul
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/07/0a/1085745038_109:0:648:404_1920x0_80_0_0_46e357d1a10a48e8d64ef164d27ce290.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
sabiha gökçen, sabiha gökçen havaalanı, sabiha gökçen havalimanı, istanbul, arıza, arıza
sabiha gökçen, sabiha gökçen havaalanı, sabiha gökçen havalimanı, istanbul, arıza, arıza
Sabiha Gökçen Havalimanı'nda bagaj hizmetlerinde aksaklık yaşanıyor
22:39 04.08.2024 (güncellendi: 22:40 04.08.2024)
İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'nda (İSG) sistem kaynaklı arıza nedeniyle bagaj hizmetlerinde aksaklık yaşandığı bildirildi.
Şirketten yapılan açıklamada, bagaj hizmetlerinde sistem kaynaklı bir arıza nedeniyle yer yer aksaklıklar ve kısmi durmalar yaşandığı belirtilerek, "Ekiplerimiz problemin en kısa sürede giderilmesi ve seyahatlerin aksamaması için çalışmalarına devam etmektedir. Yolcularımızın anlayışı ve sabrı için teşekkür ederiz" ifadeleri kullandı.