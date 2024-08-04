https://anlatilaninotesi.com.tr/20240804/sabiha-gokcen-havalimaninda-bagaj-hizmetlerinde-aksaklik-yasaniyor-1086496096.html

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda bagaj hizmetlerinde aksaklık yaşanıyor

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda bagaj hizmetlerinde aksaklık yaşanıyor

Sputnik Türkiye

İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'nda (İSG) sistem kaynaklı arıza nedeniyle bagaj hizmetlerinde aksaklık yaşandığı bildirildi. 04.08.2024, Sputnik Türkiye

2024-08-04T22:39+0300

2024-08-04T22:39+0300

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türkiye

sabiha gökçen

sabiha gökçen havaalanı

sabiha gökçen havalimanı

istanbul

arıza

arıza

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Şirketten yapılan açıklamada, bagaj hizmetlerinde sistem kaynaklı bir arıza nedeniyle yer yer aksaklıklar ve kısmi durmalar yaşandığı belirtilerek, "Ekiplerimiz problemin en kısa sürede giderilmesi ve seyahatlerin aksamaması için çalışmalarına devam etmektedir. Yolcularımızın anlayışı ve sabrı için teşekkür ederiz" ifadeleri kullandı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240731/istanbul-sabiha-gokcen-avrupanin-hava-trafigi-en-yuksek-10-havalimani-arasinda-yer-aldi-1086377595.html

türkiye

sabiha gökçen havaalanı

sabiha gökçen havalimanı

istanbul

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