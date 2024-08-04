https://anlatilaninotesi.com.tr/20240804/nesli-tehlike-altinda-olan-su-samuru-goruntulendi-1086490047.html
Nesli tehlike altında olan su samuru görüntülendi
Nesli tehlike altında olan su samuru görüntülendi
Sputnik Türkiye
Kastamonu'nun Cide ilçesinde nesli tehlike altında olan su samuru görüntülendi. 04.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-04T17:12+0300
2024-08-04T17:12+0300
2024-08-04T17:12+0300
yaşam
nesli tehlike altında olan yabani hayvan ve bitki türlerinin uluslararası ticaretine ilişkin sözleşme (cites)
kastamonu
cide
su samuru
su samuru
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/08/04/1086489890_0:327:1496:1169_1920x0_80_0_0_b7a0afcc89fe07f4fb228039d5453c7e.jpg
Kastamonu'nun Cide ilçesinde derede avlanmaya çalışan su samuru vatandaşlar tarafından cep telefonu ile görüntülerdi.Kameraya yansıyan görüntülerde, nesli tehlike altında olan su samuru, derede bir süre yüzerek avlanmaya çalışıyor.Kendisini görüntüleyenleri aldırış etmeyen su samuru bir süre sonra uzaklaşarak gözden kayboluyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20211220/su-samurunu-oldurenlere-12-bin-lira-ceza-1051947824.html
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nesli tehlike altında olan yabani hayvan ve bitki türlerinin uluslararası ticaretine ilişkin sözleşme (cites), kastamonu, cide, su samuru, su samuru
nesli tehlike altında olan yabani hayvan ve bitki türlerinin uluslararası ticaretine ilişkin sözleşme (cites), kastamonu, cide, su samuru, su samuru
Nesli tehlike altında olan su samuru görüntülendi
Kastamonu'nun Cide ilçesinde nesli tehlike altında olan su samuru görüntülendi.
Kastamonu'nun Cide ilçesinde derede avlanmaya çalışan su samuru vatandaşlar tarafından cep telefonu ile görüntülerdi.
Kameraya yansıyan görüntülerde, nesli tehlike altında olan su samuru, derede bir süre yüzerek avlanmaya çalışıyor.
Kendisini görüntüleyenleri aldırış etmeyen su samuru bir süre sonra uzaklaşarak gözden kayboluyor.