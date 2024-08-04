https://anlatilaninotesi.com.tr/20240804/nesli-tehlike-altinda-olan-su-samuru-goruntulendi-1086490047.html

Nesli tehlike altında olan su samuru görüntülendi

Nesli tehlike altında olan su samuru görüntülendi

Sputnik Türkiye

Kastamonu'nun Cide ilçesinde nesli tehlike altında olan su samuru görüntülendi. 04.08.2024, Sputnik Türkiye

2024-08-04T17:12+0300

2024-08-04T17:12+0300

2024-08-04T17:12+0300

yaşam

nesli tehlike altında olan yabani hayvan ve bitki türlerinin uluslararası ticaretine ilişkin sözleşme (cites)

kastamonu

cide

su samuru

su samuru

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Kastamonu'nun Cide ilçesinde derede avlanmaya çalışan su samuru vatandaşlar tarafından cep telefonu ile görüntülerdi.Kameraya yansıyan görüntülerde, nesli tehlike altında olan su samuru, derede bir süre yüzerek avlanmaya çalışıyor.Kendisini görüntüleyenleri aldırış etmeyen su samuru bir süre sonra uzaklaşarak gözden kayboluyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20211220/su-samurunu-oldurenlere-12-bin-lira-ceza-1051947824.html

kastamonu

cide

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Sputnik Türkiye

nesli tehlike altında olan yabani hayvan ve bitki türlerinin uluslararası ticaretine ilişkin sözleşme (cites), kastamonu, cide, su samuru, su samuru