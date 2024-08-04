https://anlatilaninotesi.com.tr/20240804/kuzey-koreden-abdye-nukleer-tatbikat-tepkisi-1086476591.html

Kuzey Kore'den ABD'ye 'nükleer tatbikat' tepkisi

Kuzey Kore'den ABD'ye 'nükleer tatbikat' tepkisi

Sputnik Türkiye

ABD'nin Kore Yarımadası dahil olmak üzere dünyada izlediği politikanın küresel güvenliğin kötüleşmesine ve nükleer krize yol açtığını bildiren Kuzey Kore... 04.08.2024, Sputnik Türkiye

2024-08-04T10:29+0300

2024-08-04T10:29+0300

2024-08-04T10:29+0300

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ABD ve Güney Kore ordularının, 30 Temmuz - 1 Ağustos tarihleri arasında Pyongtaek'teki ABD askeri üssünde, Kuzey Kore'nin ‘nükleer silah kullanımına’ karşılık verme bahanesiyle kapsamlı bir nükleer savaşı simüle eden Iron Mace adlı nükleer operasyon tatbikatı gerçekleştirdiğine dikkat çeken Kuzey Kore Dışişleri Bakanlığı, yazılı açıklamasında, “Sadece nükleer hegemonik emellerini gerçekleştirmeye takıntılı olan ve küresel barış ve istikrar ile bölgedeki güvenlik durumunu sağlamaya önem vermeyen ABD'nin tutumu nedeniyle dünya, şu anda benzeri görülmemiş bir nükleer krizle karşı karşıyadır” ifadelerine yer verdi.ABD’nin Kore Yarımadası'ndaki (zaten) endişe verici olan güvenlik durumunu daha da kötüleştiren ve daha tehlikeli bir seviyeye taşıyan düşmanca ve kışkırtıcı eylemlerini artırarak sürdürdüğüne dikkat çekilen açıklamada, “(ABD) Bölgede nükleer bir çatışma riskini artırmaya devam etmekte, bu durum da bölgedeki gerilimin daha da derinleşmesinin asıl sorumluluğunu kimin taşıdığını açıkça göstermektedir” denildi.Açıklamada, 30 Temmuz - 1 Ağustos tarihleri arasında Güney Kore’nin liman kenti Pyeongtaek'te gerçekleştirilen Iron Mace komuta merkezi tatbikatına atıfta bulunurken, tatbikatın, konvansiyonel silahlara sahip Güney Kore ordusunun çatışma durumunda ABD stratejik güçlerine nasıl yardımcı olabileceğine odaklandığı da aktarıldı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240710/asya-ulkeleri-natoyu-bolgede-guclendirme-girisimlerine-direnecek-1085720703.html

abd

güney kore

kuzey kore

kore yarımadası

çin

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abd, güney kore, kuzey kore, kore yarımadası, japonya, çin, asya & pasifik, hint-pasifik