https://anlatilaninotesi.com.tr/20240804/denizlide-sarjda-birakilan-telefon-ambalaj-fabrikasini-kule-cevirdi-1086491009.html
Denizli'de şarjda bırakılan telefon ambalaj fabrikasını küle çevirdi
Denizli'de şarjda bırakılan telefon ambalaj fabrikasını küle çevirdi
Sputnik Türkiye
Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde bulunan ambalaj fabrikasında şarjda bırakılan telefon, aşırı ısınma nedeniyle patladı. Telefondan çıkan alevler tüm... 04.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-04T18:20+0300
2024-08-04T18:20+0300
2024-08-04T18:20+0300
türkiye
denizli
şarj
telefon
orman yangını
yangın
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Denizli'de edinilen bilgiye göre bir ambalaj fabrikasında şarjda bırakılan telefon, sıcakta kalınca aşırı ısınma nedeniyle patladı. Telefondan çıkan alevler kısa sürede tüm fabrikaya sıçradı. Yangını fark eden vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin uğraşları sonucu kontrol altına alınan yangın sonrasında fabrika kullanılamaz hale geldi. Olayda can kaybı yaşanmazken, dumandan etkilenen vatandaşlara olay yerinde müdahale yapıldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240804/saglik-bakanligindan-kronik-hastaligi-bulunanlar-icin-sicak-hava-uyarisi-1086490153.html
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denizli, şarj, telefon, orman yangını, yangın
denizli, şarj, telefon, orman yangını, yangın
Denizli'de şarjda bırakılan telefon ambalaj fabrikasını küle çevirdi
Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde bulunan ambalaj fabrikasında şarjda bırakılan telefon, aşırı ısınma nedeniyle patladı. Telefondan çıkan alevler tüm fabrikayı sararken, fabrika kısa sürede kullanılamaz hale geldi.
Denizli'de edinilen bilgiye göre bir ambalaj fabrikasında şarjda bırakılan telefon, sıcakta kalınca aşırı ısınma nedeniyle patladı. Telefondan çıkan alevler kısa sürede tüm fabrikaya sıçradı.
Yangını fark eden vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin uğraşları sonucu kontrol altına alınan yangın sonrasında fabrika kullanılamaz hale geldi.
Olayda can kaybı yaşanmazken, dumandan etkilenen vatandaşlara olay yerinde müdahale yapıldı.