https://anlatilaninotesi.com.tr/20240804/denizlide-sarjda-birakilan-telefon-ambalaj-fabrikasini-kule-cevirdi-1086491009.html

Denizli'de şarjda bırakılan telefon ambalaj fabrikasını küle çevirdi

Denizli'de şarjda bırakılan telefon ambalaj fabrikasını küle çevirdi

Sputnik Türkiye

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde bulunan ambalaj fabrikasında şarjda bırakılan telefon, aşırı ısınma nedeniyle patladı. Telefondan çıkan alevler tüm... 04.08.2024, Sputnik Türkiye

2024-08-04T18:20+0300

2024-08-04T18:20+0300

2024-08-04T18:20+0300

türkiye

denizli

şarj

telefon

orman yangını

yangın

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Denizli'de edinilen bilgiye göre bir ambalaj fabrikasında şarjda bırakılan telefon, sıcakta kalınca aşırı ısınma nedeniyle patladı. Telefondan çıkan alevler kısa sürede tüm fabrikaya sıçradı. Yangını fark eden vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin uğraşları sonucu kontrol altına alınan yangın sonrasında fabrika kullanılamaz hale geldi. Olayda can kaybı yaşanmazken, dumandan etkilenen vatandaşlara olay yerinde müdahale yapıldı.

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denizli, şarj, telefon, orman yangını, yangın