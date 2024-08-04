https://anlatilaninotesi.com.tr/20240804/bakan-simsek-paylasti-kayit-disi-hasilati-belirlenen-sigara-ureticisine-rekor-ceza--1086478484.html

Bakan Şimşek paylaştı: Kayıt dışı hasılatı belirlenen sigara üreticisine rekor ceza

Bakan Şimşek paylaştı: Kayıt dışı hasılatı belirlenen sigara üreticisine rekor ceza

Sputnik Türkiye

Vergi Denetim Kurulu, büyük mükelleflere yönelik incelemesi kapsamında kayıt dışı hasılat elde ettiği belirlenen bir sigara üreticisine 6 milyar liralık ceza... 04.08.2024, Sputnik Türkiye

2024-08-04T11:53+0300

2024-08-04T11:53+0300

2024-08-04T11:56+0300

türkiye

vergi

mehmet şimşek

ceza

sigara

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Hazine ve Maliye Bakanlığı müfettişler kayıt dışı hasılatı belirlenen bir firmaya 6 milyar lira rekor ceza uygulandı.Anadolu Ajansı muhabirinin bakanlıktan edindiği bilgiye göre, Vergi Denetim Kurulu işletmelerin gerçek üretim miktarını tespit etmek üzere "randıman analizi" yöntemiyle vergi incelemelerine başladı. Bu yöntemde, işletmelerde imalatta kullanılan maddeler ve diğer üretim girdileri ile üretilmesi gereken mamul ve çıktılar analiz ediliyor. Bu yeni inceleme yöntemiyle sonuçlar da alınıyor.Buna göre, tütün ürünleri imalatıyla uğraşan bir firma için de randıman analizi ve kaydi envanter çalışması yapıldı. Sigara üretim bantlarının kapasite ve çalışma saatlerini dikkate alarak hesaplamalar yapılırken işletmenin doğalgaz, tütün ve sigara filtresi tüketimi verileri de kullanıldı.Yapılan randıman ve kaydi envanter çalışması sonucu, firmanın kayıt dışı hasılat elde ettiği belirlendi. İncelemede, işletmedeki bazı belgelerin yasal defter kayıtlarına ve beyanlara dahil edilmediği görüldü. Sigaraların fatura düzenlendiği halde özel tüketim ve katma değer vergilerinin beyanlara yansıtılmadığı da tespit edildi.İnceleme sonucu firmaya yaklaşık 6 milyar lira vergi cezası kesildi. Gecikme faiziyle bu rakamın yükselmesi bekleniyor. Yapılan incelemede, kurumlar, özel tüketim, katma değer vergileri ile geçici verginin de eksik ödendiği anlaşıldı.Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek de sosyal medyadan konuyla ilgili paylaşım yaparak şunları ifade etti:

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vergi, mehmet şimşek, ceza, sigara