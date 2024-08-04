https://anlatilaninotesi.com.tr/20240804/bakan-simsek-paylasti-kayit-disi-hasilati-belirlenen-sigara-ureticisine-rekor-ceza--1086478484.html
Bakan Şimşek paylaştı: Kayıt dışı hasılatı belirlenen sigara üreticisine rekor ceza
Bakan Şimşek paylaştı: Kayıt dışı hasılatı belirlenen sigara üreticisine rekor ceza
Sputnik Türkiye
Vergi Denetim Kurulu, büyük mükelleflere yönelik incelemesi kapsamında kayıt dışı hasılat elde ettiği belirlenen bir sigara üreticisine 6 milyar liralık ceza... 04.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-04T11:53+0300
2024-08-04T11:53+0300
2024-08-04T11:56+0300
türkiye
vergi
mehmet şimşek
ceza
sigara
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Hazine ve Maliye Bakanlığı müfettişler kayıt dışı hasılatı belirlenen bir firmaya 6 milyar lira rekor ceza uygulandı.Anadolu Ajansı muhabirinin bakanlıktan edindiği bilgiye göre, Vergi Denetim Kurulu işletmelerin gerçek üretim miktarını tespit etmek üzere "randıman analizi" yöntemiyle vergi incelemelerine başladı. Bu yöntemde, işletmelerde imalatta kullanılan maddeler ve diğer üretim girdileri ile üretilmesi gereken mamul ve çıktılar analiz ediliyor. Bu yeni inceleme yöntemiyle sonuçlar da alınıyor.Buna göre, tütün ürünleri imalatıyla uğraşan bir firma için de randıman analizi ve kaydi envanter çalışması yapıldı. Sigara üretim bantlarının kapasite ve çalışma saatlerini dikkate alarak hesaplamalar yapılırken işletmenin doğalgaz, tütün ve sigara filtresi tüketimi verileri de kullanıldı.Yapılan randıman ve kaydi envanter çalışması sonucu, firmanın kayıt dışı hasılat elde ettiği belirlendi. İncelemede, işletmedeki bazı belgelerin yasal defter kayıtlarına ve beyanlara dahil edilmediği görüldü. Sigaraların fatura düzenlendiği halde özel tüketim ve katma değer vergilerinin beyanlara yansıtılmadığı da tespit edildi.İnceleme sonucu firmaya yaklaşık 6 milyar lira vergi cezası kesildi. Gecikme faiziyle bu rakamın yükselmesi bekleniyor. Yapılan incelemede, kurumlar, özel tüketim, katma değer vergileri ile geçici verginin de eksik ödendiği anlaşıldı.Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek de sosyal medyadan konuyla ilgili paylaşım yaparak şunları ifade etti:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240804/calik-holdingde-ust-duzey-atama-yeni-ceo-temel-kotil-oldu-1086477863.html
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vergi, mehmet şimşek, ceza, sigara
vergi, mehmet şimşek, ceza, sigara
Bakan Şimşek paylaştı: Kayıt dışı hasılatı belirlenen sigara üreticisine rekor ceza
11:53 04.08.2024 (güncellendi: 11:56 04.08.2024)
Vergi Denetim Kurulu, büyük mükelleflere yönelik incelemesi kapsamında kayıt dışı hasılat elde ettiği belirlenen bir sigara üreticisine 6 milyar liralık ceza verdi. Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek söz konusu cezayı paylaşarak "Kayıt dışılıkla her alanda etkin yöntemlerle mücadele ediyoruz" ifadesini kullandı.
Hazine ve Maliye Bakanlığı müfettişler kayıt dışı hasılatı belirlenen bir firmaya 6 milyar lira rekor ceza uygulandı.
Anadolu Ajansı muhabirinin bakanlıktan edindiği bilgiye göre, Vergi Denetim Kurulu işletmelerin gerçek üretim miktarını tespit etmek üzere "randıman analizi" yöntemiyle vergi incelemelerine başladı. Bu yöntemde, işletmelerde imalatta kullanılan maddeler ve diğer üretim girdileri ile üretilmesi gereken mamul ve çıktılar analiz ediliyor. Bu yeni inceleme yöntemiyle sonuçlar da alınıyor.
Buna göre, tütün ürünleri imalatıyla uğraşan bir firma için de randıman analizi ve kaydi envanter çalışması yapıldı. Sigara üretim bantlarının kapasite ve çalışma saatlerini dikkate alarak hesaplamalar yapılırken işletmenin doğalgaz, tütün ve sigara filtresi tüketimi verileri de kullanıldı.
Yapılan randıman ve kaydi envanter çalışması sonucu, firmanın kayıt dışı hasılat elde ettiği belirlendi. İncelemede, işletmedeki bazı belgelerin yasal defter kayıtlarına ve beyanlara dahil edilmediği görüldü. Sigaraların fatura düzenlendiği halde özel tüketim ve katma değer vergilerinin beyanlara yansıtılmadığı da tespit edildi.
İnceleme sonucu firmaya yaklaşık 6 milyar lira vergi cezası kesildi. Gecikme faiziyle bu rakamın yükselmesi bekleniyor.
Yapılan incelemede, kurumlar, özel tüketim, katma değer vergileri ile geçici verginin de eksik ödendiği anlaşıldı.
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek de sosyal medyadan konuyla ilgili paylaşım yaparak şunları ifade etti:
"Kayıt dışılıkla her alanda etkin yöntemlerle mücadele ediyoruz! Büyük işletmelerin gerçek üretimlerini tespit etmek için yoğun randıman incelemeleriyle hammaddeden nihai ürüne giden süreci kontrol ediyoruz. Dürüst mükelleflerimizin her daim yanındayız, risk analizlerimizle kayıt dışılıkla yoğun mücadeleye devam edeceğiz."