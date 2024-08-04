https://anlatilaninotesi.com.tr/20240804/bakan-ersoy-antalyamiza-dun-gelen-turist-sayisiyla-tum-zamanlarin-gunluk-dis-hat-rekorunu-kirdik-1086479162.html

Bakan Ersoy: Antalya'mıza dün gelen turist sayısıyla tüm zamanların günlük dış hat rekorunu kırdık

Bakan Ersoy: Antalya'mıza dün gelen turist sayısıyla tüm zamanların günlük dış hat rekorunu kırdık

Sputnik Türkiye

Antalya Havalimanı'nda 3 Ağustos günü tüm zamanların dış hat yolcu rekorunun kırıldığını duyuran Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, gelen turist sayısının 104 bini... 04.08.2024, Sputnik Türkiye

2024-08-04T12:17+0300

2024-08-04T12:17+0300

2024-08-04T12:17+0300

ekonomi

antalya havalimanı

antalya

turist

yabancı turist

turistler

rekor

mehmet nuri ersoy

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Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Antalya Havalimanı'nda 3 Ağustos günü tüm zamanların dış hat yolcu rekorunun kırıldığını açıkladı.Ersoy, ilk 6 ay verilerini açıklarken, Avrupa şampiyonasının bitmesinin ardından turizmde hareketliliğin artacağı mesajını vermişti. Bunun ardından Bakan Ersoy, sosyal medya hesabından 'tüm zamanların rekorunun kırıldığı' bilgisini verdi. Bakan Ersoy yaptığı duyuruda, Antalya'nın yalnızca muhteşem plajlarıyla değil, aynı zamanda zengin tarihî, büyüleyici doğal güzellikleri ve eşsiz kültürel mirasıyla da turistlerin gözdesi olduğunu belirterek, Antalya Havalimanı'nda ziyaretçi rekoru kırıldığını belirtti ve açıklamasında şu ifadelere yer verdi.Geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 10 artışAğustos ayının ilk üç gününde Antalya'ya uçakla gelen turist sayısı 278 bin 854 olurken, 2024 yılı toplamında bu rakam 9 milyon 290 bin 308'e ulaştı. Bu veriler, 2023 yılının aynı dönemine göre yüzde 10'luk bir artışa işaret ediyor. Geçen yıl 3 Ağustos tarihinde 88 bin 250 dış hat yolcusu gelmişti. Ayrıca, 3 Ağustos günü Antalya havalimanında 1217 uçak iniş ve kalkış yaptı.

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antalya havalimanı, antalya, turist, yabancı turist, turistler, rekor, mehmet nuri ersoy