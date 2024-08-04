https://anlatilaninotesi.com.tr/20240804/bakan-ersoy-antalyamiza-dun-gelen-turist-sayisiyla-tum-zamanlarin-gunluk-dis-hat-rekorunu-kirdik-1086479162.html
Bakan Ersoy: Antalya'mıza dün gelen turist sayısıyla tüm zamanların günlük dış hat rekorunu kırdık
Bakan Ersoy: Antalya'mıza dün gelen turist sayısıyla tüm zamanların günlük dış hat rekorunu kırdık
Sputnik Türkiye
Antalya Havalimanı'nda 3 Ağustos günü tüm zamanların dış hat yolcu rekorunun kırıldığını duyuran Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, gelen turist sayısının 104 bini... 04.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-04T12:17+0300
2024-08-04T12:17+0300
2024-08-04T12:17+0300
ekonomi
antalya havalimanı
antalya
turist
yabancı turist
turistler
rekor
mehmet nuri ersoy
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e4/0a/07/1042980987_0:0:1000:563_1920x0_80_0_0_a50ad9ad8132702747baa5c7be4243fa.jpg
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Antalya Havalimanı'nda 3 Ağustos günü tüm zamanların dış hat yolcu rekorunun kırıldığını açıkladı.Ersoy, ilk 6 ay verilerini açıklarken, Avrupa şampiyonasının bitmesinin ardından turizmde hareketliliğin artacağı mesajını vermişti. Bunun ardından Bakan Ersoy, sosyal medya hesabından 'tüm zamanların rekorunun kırıldığı' bilgisini verdi. Bakan Ersoy yaptığı duyuruda, Antalya'nın yalnızca muhteşem plajlarıyla değil, aynı zamanda zengin tarihî, büyüleyici doğal güzellikleri ve eşsiz kültürel mirasıyla da turistlerin gözdesi olduğunu belirterek, Antalya Havalimanı'nda ziyaretçi rekoru kırıldığını belirtti ve açıklamasında şu ifadelere yer verdi.Geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 10 artışAğustos ayının ilk üç gününde Antalya'ya uçakla gelen turist sayısı 278 bin 854 olurken, 2024 yılı toplamında bu rakam 9 milyon 290 bin 308'e ulaştı. Bu veriler, 2023 yılının aynı dönemine göre yüzde 10'luk bir artışa işaret ediyor. Geçen yıl 3 Ağustos tarihinde 88 bin 250 dış hat yolcusu gelmişti. Ayrıca, 3 Ağustos günü Antalya havalimanında 1217 uçak iniş ve kalkış yaptı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240804/calik-holdingde-ust-duzey-atama-yeni-ceo-temel-kotil-oldu-1086477863.html
antalya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e4/0a/07/1042980987_58:0:946:666_1920x0_80_0_0_8dda8ff179460ec54df2cab69973ceb5.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
antalya havalimanı, antalya, turist, yabancı turist, turistler, rekor, mehmet nuri ersoy
antalya havalimanı, antalya, turist, yabancı turist, turistler, rekor, mehmet nuri ersoy
Bakan Ersoy: Antalya'mıza dün gelen turist sayısıyla tüm zamanların günlük dış hat rekorunu kırdık
Antalya Havalimanı'nda 3 Ağustos günü tüm zamanların dış hat yolcu rekorunun kırıldığını duyuran Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, gelen turist sayısının 104 bini aştığını duyurdu.
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Antalya Havalimanı'nda 3 Ağustos günü tüm zamanların dış hat yolcu rekorunun kırıldığını açıkladı.
Ersoy, ilk 6 ay verilerini açıklarken, Avrupa şampiyonasının bitmesinin ardından turizmde hareketliliğin artacağı mesajını vermişti. Bunun ardından Bakan Ersoy, sosyal medya hesabından 'tüm zamanların rekorunun kırıldığı' bilgisini verdi.
Bakan Ersoy yaptığı duyuruda, Antalya'nın yalnızca muhteşem plajlarıyla değil, aynı zamanda zengin tarihî, büyüleyici doğal güzellikleri ve eşsiz kültürel mirasıyla da turistlerin gözdesi olduğunu belirterek, Antalya Havalimanı'nda ziyaretçi rekoru kırıldığını belirtti ve açıklamasında şu ifadelere yer verdi.
"Antalya Havalimanı'nda ziyaretçi rekoru kırıldı. Tarih, doğa ve kültürün mükemmel buluşma noktası Antalya'mıza dün gelen turist sayısının 104 bini aşmasıyla tüm zamanların günlük dış hat yolcu rekorunu kırdık. Yalnızca muhteşem plajlarıyla değil, aynı zamanda zengin tarihî, büyüleyici doğal güzellikleri ve eşsiz kültürel mirasıyla da turistlerin gözdesi olan Antalya'da ağustos ayının ilk 3 gününde ise yaklaşık 280 bin turist ağırladık. Geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 10 artış gösteren bu muhteşem başarıda emeği geçen herkese teşekkür ediyorum".
Geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 10 artış
Ağustos ayının ilk üç gününde Antalya'ya uçakla gelen turist sayısı 278 bin 854 olurken, 2024 yılı toplamında bu rakam 9 milyon 290 bin 308'e ulaştı. Bu veriler, 2023 yılının aynı dönemine göre yüzde 10'luk bir artışa işaret ediyor. Geçen yıl 3 Ağustos tarihinde 88 bin 250 dış hat yolcusu gelmişti. Ayrıca, 3 Ağustos günü Antalya havalimanında 1217 uçak iniş ve kalkış yaptı.