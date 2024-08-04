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81 ilin valiliklerine gönderildi: Elektrikli araç şarj üniteleri düzenlemesi
81 ilin valiliklerine gönderildi: Elektrikli araç şarj üniteleri düzenlemesi
Sputnik Türkiye
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nca, apartman ve sitelerde elektrikli araç şarj ünitelerinin yaygınlaşmasını kolaylaştırmak amacıyla 81 ilin... 04.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-04T19:59+0300
2024-08-04T19:59+0300
türkiye
çevre, şehircilik ve iklim değişikliği bakanlığı
elektrikli araç
elektrik
murat kurum
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Bakan Murat Kurum, konuya ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nca 'Site ve Apartmanlarda Elektrikli Araç Şarj Ünitesi Kurulumu Genelgesi'nin, 81 ilin valiliklerine ve Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Başkanlığı'na gönderildiğini bildirdi.Kurum, paylaşımında, "Daha temiz bir çevre, çevre dostu bir ulaşım anlayışı için apartman ve sitelerde elektrikli araç şarj ünitelerinin yaygınlaşmasını kolaylaştırıyoruz. Genelgemizi 81 ilimize gönderdik. Kararlıyız, 2053 Net Sıfır Emisyon hedefimize ulaşacağız ve yeşil dönüşümü hep birlikte başaracağız" ifadelerini kullandı. Ortak otoparklarda şarj ünitesi kurulması için kat maliklerinin sayı çoğunluğunun kararı yeterli olacakBakanlıktan yapılan yazılı açıklamada da uygulama esaslarına ilişkin bilgi verildi.Açıklamaya göre, 81 ilin valiliklerine gönderilen genelgeyle site ve apartmanlarda elektrikli araç şarj ünitesi kurulumu koşulları kolaylaştırıldı. Bu kapsamda, ortak alanlarda kat maliklerinin çoğunluğunun kararı yeterli olacak. Bağımsız bölümlerde kurulacak üniteler için ise çoğunluk kararı aranmayacak.İnşa ve ruhsat gerektirmeyen bu istasyonların kurulum işlemlerinin 'ortak alanlarda inşaat yapılması' kapsamında olmadığı için maliklerin beşte dördünün rızasına ihtiyaç duyulmayacak.Ortak alanlarda elektrikli araç şarj ünitelerinin kurulumu kolaylaştırılacak. Ortak otopark alanlarında şarj ünitesi kurulması için kat maliklerinin sayı ve arsa payı çoğunluğunun kararı yeterli olacak.Ortak alan olmayan, bağımsız bölümlerin eklentisindeki otoparklarda ise mevcut elektrik tesisatında değişiklik yapılmaması ve diğer bağımsız bölümler ile ortak alanların etkilenmemesi durumunda kat malikleri kurulu kararına gerek duyulmayacak.Site ve apartmanların otoparklarında kurulacak üniteler için mutlaka ilgili elektrik kurumunun olumlu görüşü alınacak. Ünitelerin, yapımında elektrikle ilgili diğer tüm mevzuata uyulması ve Şarj Hizmeti Yönetmeliğine uygun olması gerekecek.Kat malikleri haricinde site veya apartman dışına hizmet vermeye yönelik ticari işletme amaçlı istasyonlar bu kapsamda olmayacak.
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çevre, şehircilik ve iklim değişikliği bakanlığı, elektrikli araç, elektrik, murat kurum
çevre, şehircilik ve iklim değişikliği bakanlığı, elektrikli araç, elektrik, murat kurum

81 ilin valiliklerine gönderildi: Elektrikli araç şarj üniteleri düzenlemesi

19:59 04.08.2024
© AA / Tarsus FuarcılıkElektrikli otomobil, şarj
Elektrikli otomobil, şarj - Sputnik Türkiye, 1920, 04.08.2024
© AA / Tarsus Fuarcılık
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nca, apartman ve sitelerde elektrikli araç şarj ünitelerinin yaygınlaşmasını kolaylaştırmak amacıyla 81 ilin valiliğine genelge gönderildi.
Bakan Murat Kurum, konuya ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nca 'Site ve Apartmanlarda Elektrikli Araç Şarj Ünitesi Kurulumu Genelgesi'nin, 81 ilin valiliklerine ve Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Başkanlığı'na gönderildiğini bildirdi.
Kurum, paylaşımında, "Daha temiz bir çevre, çevre dostu bir ulaşım anlayışı için apartman ve sitelerde elektrikli araç şarj ünitelerinin yaygınlaşmasını kolaylaştırıyoruz. Genelgemizi 81 ilimize gönderdik. Kararlıyız, 2053 Net Sıfır Emisyon hedefimize ulaşacağız ve yeşil dönüşümü hep birlikte başaracağız" ifadelerini kullandı.

Ortak otoparklarda şarj ünitesi kurulması için kat maliklerinin sayı çoğunluğunun kararı yeterli olacak

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada da uygulama esaslarına ilişkin bilgi verildi.
Açıklamaya göre, 81 ilin valiliklerine gönderilen genelgeyle site ve apartmanlarda elektrikli araç şarj ünitesi kurulumu koşulları kolaylaştırıldı. Bu kapsamda, ortak alanlarda kat maliklerinin çoğunluğunun kararı yeterli olacak. Bağımsız bölümlerde kurulacak üniteler için ise çoğunluk kararı aranmayacak.
İnşa ve ruhsat gerektirmeyen bu istasyonların kurulum işlemlerinin 'ortak alanlarda inşaat yapılması' kapsamında olmadığı için maliklerin beşte dördünün rızasına ihtiyaç duyulmayacak.
Ortak alanlarda elektrikli araç şarj ünitelerinin kurulumu kolaylaştırılacak. Ortak otopark alanlarında şarj ünitesi kurulması için kat maliklerinin sayı ve arsa payı çoğunluğunun kararı yeterli olacak.
Ortak alan olmayan, bağımsız bölümlerin eklentisindeki otoparklarda ise mevcut elektrik tesisatında değişiklik yapılmaması ve diğer bağımsız bölümler ile ortak alanların etkilenmemesi durumunda kat malikleri kurulu kararına gerek duyulmayacak.
Site ve apartmanların otoparklarında kurulacak üniteler için mutlaka ilgili elektrik kurumunun olumlu görüşü alınacak. Ünitelerin, yapımında elektrikle ilgili diğer tüm mevzuata uyulması ve Şarj Hizmeti Yönetmeliğine uygun olması gerekecek.
Kat malikleri haricinde site veya apartman dışına hizmet vermeye yönelik ticari işletme amaçlı istasyonlar bu kapsamda olmayacak.
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