https://anlatilaninotesi.com.tr/20240803/eski-bakan-karaismailoglu-yumruktan-sonra-ilk-kez-konustu-1086466221.html

Eski bakan Karaismailoğlu yumruktan sonra ilk kez konuştu

Eski bakan Karaismailoğlu yumruktan sonra ilk kez konuştu

Sputnik Türkiye

TBMM Genel Kurulu'nda DEM Partili Mersin Milletvekili Bozan'a AK Parti sıralarına yönelik söylediği sözler sonrasında yumruk atan eski Ulaştırma ve Altyapı... 03.08.2024, Sputnik Türkiye

2024-08-03T14:45+0300

2024-08-03T14:45+0300

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adil karaismailoğlu

politika

yumruk

yumruklu kavga

tbmm genel kurulu

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TBMM Genel Kurulu'nda 24 Temmuz günü DEM Partili Mersin Milletvekili Ali Bozan'a çıkan tartışmada yumruk atan eski Ulaştırma ve Altyapı Bakanı, AK Parti Trabzon Milletvekili Adil Karaismailoğlu, olayın ardından ilk kez konuştu. Trabzon’da partisinin düzenlediği Genişletilmiş İl Danışma Toplantısı’na katılan Karaismailoğlu, için bir video hazırlandı. TBMM’de yaşanan olayın görüntülerinin de yer aldığı videonun ardından kürsüde konuşma yapan Karaismailoğlu, “Keşke olmasaydı” dedi. “Sabrın bir sınırı oluyor” diyen Karaismailolu, “Maalesef olmaması gereken şeyler. Ama sebebi ve sonucu belli olan bir şey. Bazılarına hak ettiği dilden konuşmak gerekiyor. Keşke olmasaydı” ifadelerini kullandı.

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adil karaismailoğlu, yumruk, yumruklu kavga, tbmm genel kurulu