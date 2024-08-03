https://anlatilaninotesi.com.tr/20240803/eski-bakan-karaismailoglu-yumruktan-sonra-ilk-kez-konustu-1086466221.html
Eski bakan Karaismailoğlu yumruktan sonra ilk kez konuştu
Eski bakan Karaismailoğlu yumruktan sonra ilk kez konuştu
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TBMM Genel Kurulu'nda DEM Partili Mersin Milletvekili Bozan'a AK Parti sıralarına yönelik söylediği sözler sonrasında yumruk atan eski Ulaştırma ve Altyapı... 03.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-03T14:45+0300
2024-08-03T14:45+0300
2024-08-03T14:52+0300
adil karaismailoğlu
politika
yumruk
yumruklu kavga
tbmm genel kurulu
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TBMM Genel Kurulu'nda 24 Temmuz günü DEM Partili Mersin Milletvekili Ali Bozan'a çıkan tartışmada yumruk atan eski Ulaştırma ve Altyapı Bakanı, AK Parti Trabzon Milletvekili Adil Karaismailoğlu, olayın ardından ilk kez konuştu. Trabzon’da partisinin düzenlediği Genişletilmiş İl Danışma Toplantısı’na katılan Karaismailoğlu, için bir video hazırlandı. TBMM’de yaşanan olayın görüntülerinin de yer aldığı videonun ardından kürsüde konuşma yapan Karaismailoğlu, “Keşke olmasaydı” dedi. “Sabrın bir sınırı oluyor” diyen Karaismailolu, “Maalesef olmaması gereken şeyler. Ama sebebi ve sonucu belli olan bir şey. Bazılarına hak ettiği dilden konuşmak gerekiyor. Keşke olmasaydı” ifadelerini kullandı.
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adil karaismailoğlu, yumruk, yumruklu kavga, tbmm genel kurulu
adil karaismailoğlu, yumruk, yumruklu kavga, tbmm genel kurulu
Eski bakan Karaismailoğlu yumruktan sonra ilk kez konuştu
14:45 03.08.2024 (güncellendi: 14:52 03.08.2024)
TBMM Genel Kurulu'nda DEM Partili Mersin Milletvekili Bozan'a AK Parti sıralarına yönelik söylediği sözler sonrasında yumruk atan eski Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu sabrın bir sınırı olduğunu belirterek bazılarına hak ettiği dilden konuşmak gerektiğini söyledi.
TBMM Genel Kurulu'nda 24 Temmuz günü DEM Partili Mersin Milletvekili Ali Bozan'a çıkan tartışmada yumruk atan eski Ulaştırma ve Altyapı Bakanı, AK Parti Trabzon Milletvekili Adil Karaismailoğlu, olayın ardından ilk kez konuştu.
Trabzon’da partisinin düzenlediği Genişletilmiş İl Danışma Toplantısı’na katılan Karaismailoğlu, için bir video hazırlandı. TBMM’de yaşanan olayın görüntülerinin de yer aldığı videonun ardından kürsüde konuşma yapan Karaismailoğlu, “Keşke olmasaydı” dedi.
“Sabrın bir sınırı oluyor” diyen Karaismailolu, “Maalesef olmaması gereken şeyler. Ama sebebi ve sonucu belli olan bir şey. Bazılarına hak ettiği dilden konuşmak gerekiyor. Keşke olmasaydı” ifadelerini kullandı.