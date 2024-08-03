https://anlatilaninotesi.com.tr/20240803/besiktas-emirhan-topcuyu-renklerine-bagladi-1086456451.html

Beşiktaş, Emirhan Topçu'yu renklerine bağladı

Beşiktaş, Emirhan Topçu'yu renklerine bağladı

Sputnik Türkiye

Beşiktaş, Çaykur Rizespor forması giyen defans oyuncusu Emirhan Topçu'yu kadrosuna kattı. 03.08.2024, Sputnik Türkiye

2024-08-03T01:22+0300

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spor

beşiktaş

beşiktaş jimnastik kulübü derneği

beşiktaş

emirhan topçu

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Beşiktaş, 23 yaşındaki savunma oyuncusu Emirhan Topçu'yu transfer ettiğini açıkladı.Kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüze uzun yıllar boyunca önemli hizmetlerde bulunacağına inandığımız Emirhan Topçu’ya Beşiktaş ailesine 'hoş geldin' diyoruz" denildi.Siyah-beyazlı oyuncu, ikinci başkan Hüseyin Yücel ve yönetim kurulu üyesi Kaan Şakul'un da katıldığı törende kendisini Beşiktaşlı yapan sözleşmeye imza attı.Beşiktaş Kulübü, yeni transferini yayımladığı bir video ile duyurdu.

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beşiktaş, beşiktaş jimnastik kulübü derneği, beşiktaş, emirhan topçu