https://anlatilaninotesi.com.tr/20240803/besiktas-emirhan-topcuyu-renklerine-bagladi-1086456451.html
Beşiktaş, Emirhan Topçu'yu renklerine bağladı
Beşiktaş, Emirhan Topçu'yu renklerine bağladı
Sputnik Türkiye
Beşiktaş, Çaykur Rizespor forması giyen defans oyuncusu Emirhan Topçu'yu kadrosuna kattı. 03.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-03T01:22+0300
2024-08-03T01:22+0300
2024-08-03T01:22+0300
spor
beşiktaş
beşiktaş jimnastik kulübü derneği
beşiktaş
emirhan topçu
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Beşiktaş, 23 yaşındaki savunma oyuncusu Emirhan Topçu'yu transfer ettiğini açıkladı.Kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüze uzun yıllar boyunca önemli hizmetlerde bulunacağına inandığımız Emirhan Topçu’ya Beşiktaş ailesine 'hoş geldin' diyoruz" denildi.Siyah-beyazlı oyuncu, ikinci başkan Hüseyin Yücel ve yönetim kurulu üyesi Kaan Şakul'un da katıldığı törende kendisini Beşiktaşlı yapan sözleşmeye imza attı.Beşiktaş Kulübü, yeni transferini yayımladığı bir video ile duyurdu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240803/istanbulda-her-10-kisiden-biri-gune-borek-yiyerek-basliyor-1086455656.html
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beşiktaş, beşiktaş jimnastik kulübü derneği, beşiktaş, emirhan topçu
beşiktaş, beşiktaş jimnastik kulübü derneği, beşiktaş, emirhan topçu
Beşiktaş, Emirhan Topçu'yu renklerine bağladı
Beşiktaş, Çaykur Rizespor forması giyen defans oyuncusu Emirhan Topçu'yu kadrosuna kattı.
Beşiktaş, 23 yaşındaki savunma oyuncusu Emirhan Topçu'yu transfer ettiğini açıkladı.
Kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüze uzun yıllar boyunca önemli hizmetlerde bulunacağına inandığımız Emirhan Topçu’ya Beşiktaş ailesine 'hoş geldin' diyoruz" denildi.
Siyah-beyazlı oyuncu, ikinci başkan Hüseyin Yücel ve yönetim kurulu üyesi Kaan Şakul'un da katıldığı törende kendisini Beşiktaşlı yapan sözleşmeye imza attı.
Beşiktaş Kulübü, yeni transferini yayımladığı bir video ile duyurdu.