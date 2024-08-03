https://anlatilaninotesi.com.tr/20240803/bati-medyasi-israilin-beyruta-saldirisi-hizbullahin-stratejisini-degistirmesine-neden-olabilir-1086473585.html
Batı medyası: İsrail’in Beyrut’a saldırısı Hizbullah’ın stratejisini değiştirmesine neden olabilir
Batı medyası: İsrail’in Beyrut’a saldırısı Hizbullah’ın stratejisini değiştirmesine neden olabilir
Sputnik Türkiye
İsrail’in Beyrut’un güney banliyölerine yönelik son saldırısının, Hizbullah’ın eski stratejisinden uzaklaşmasına ve saldırılarında sadece sınır bölgeleri ve... 03.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-03T20:39+0300
2024-08-03T20:39+0300
2024-08-03T20:41+0300
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hizbullah lideri hasan nasrallah
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CBS News’un İran’ın BM Daimi Temsilciliği’nden adını vermediği bir yetkiliye dayandırdığı haberine göre, İsrail’in Beyrut’un güney banliyölerine yönelik son saldırısı Hizbullah’ın eski stratejisinden uzaklaşmasına ve saldırılarında sadece sınır bölgeleri ve İsrail’in askeri tesisleri ile sınırlı kalmamasına neden olabilir.Habere göre yetkili, “Hizbullah şu ana kadar eylemlerini sınır bölgeleriyle sınırlı tuttu ve öncelikle askeri hedefleri vurdu. (İsrail’in Beyrut’a saldırısına) yanıt olarak Hizbullah’ın kendisini yalnızca askeri hedeflerle sınırlamayıp, daha geniş ve derin hedefleri seçmesini bekliyoruz” diye konuştu.İsrail ordusu geçen salı günü Lübnan’ın başkenti Beyrut’a düzenlediği hava saldırısında Hizbullah’ın üst düzey komutanlarından Fuad Şükür’ü öldürdüğünü duyurmuştu. Açıklamada, saldırının savaş uçaklarıyla gerçekleştirildiği belirterek, öldürülen komutanın Hizbullah’ın lideri Hasan Nasrallah’ın ‘sağ kolu’ olduğu iddia edilmişti.Rusya Dışişleri Bakanlığı, İsrail’in Lübnan’ı hedef alan saldırılarının uluslararası hukukun ihlali olduğunu açıklamıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240731/hizbullah-ust-duzey-komutanlarindan-fuad-sukurun-olduruldugunu-dogruladi-1086388414.html
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batı medyası, israil, lübnan, beyrut, saldırı, hizbullah, hizbullah lideri hasan nasrallah, strateji, değişiklik
batı medyası, israil, lübnan, beyrut, saldırı, hizbullah, hizbullah lideri hasan nasrallah, strateji, değişiklik
Batı medyası: İsrail’in Beyrut’a saldırısı Hizbullah’ın stratejisini değiştirmesine neden olabilir
20:39 03.08.2024 (güncellendi: 20:41 03.08.2024)
İsrail’in Beyrut’un güney banliyölerine yönelik son saldırısının, Hizbullah’ın eski stratejisinden uzaklaşmasına ve saldırılarında sadece sınır bölgeleri ve İsrail’in askeri tesisleri ile sınırlı kalmamasına neden olabileceği belirtildi.
CBS News’un İran’ın BM Daimi Temsilciliği’nden adını vermediği bir yetkiliye dayandırdığı haberine göre, İsrail’in Beyrut’un güney banliyölerine yönelik son saldırısı Hizbullah’ın eski stratejisinden uzaklaşmasına ve saldırılarında sadece sınır bölgeleri ve İsrail’in askeri tesisleri ile sınırlı kalmamasına neden olabilir.
Habere göre yetkili, “Hizbullah şu ana kadar eylemlerini sınır bölgeleriyle sınırlı tuttu ve öncelikle askeri hedefleri vurdu. (İsrail’in Beyrut’a saldırısına) yanıt olarak Hizbullah’ın kendisini yalnızca askeri hedeflerle sınırlamayıp, daha geniş ve derin hedefleri seçmesini bekliyoruz” diye konuştu.
İsrail ordusu geçen salı günü Lübnan’ın başkenti Beyrut’a düzenlediği hava saldırısında Hizbullah’ın üst düzey komutanlarından Fuad Şükür’ü öldürdüğünü duyurmuştu. Açıklamada, saldırının savaş uçaklarıyla gerçekleştirildiği belirterek, öldürülen komutanın Hizbullah’ın lideri Hasan Nasrallah’ın ‘sağ kolu’ olduğu iddia edilmişti.
Rusya Dışişleri Bakanlığı, İsrail’in Lübnan’ı hedef alan saldırılarının uluslararası hukukun ihlali olduğunu açıklamıştı.