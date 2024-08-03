https://anlatilaninotesi.com.tr/20240803/bati-basini-hamas-lideri-olduruldukten-sonra-iranda-onlarca-guvenlik-gorevlisi-gozaltina-alindi-1086466550.html

Batı basını: Hamas lideri öldürüldükten sonra İran’da onlarca güvenlik görevlisi gözaltına alındı

Batı basını: Hamas lideri öldürüldükten sonra İran’da onlarca güvenlik görevlisi gözaltına alındı

Sputnik Türkiye

Hamas lideri İsmail Heniyye'nin öldürülmesinin ardından güvenlik alanında çalışan onlarca kişinin gözaltına alındığı bildirildi. 03.08.2024, Sputnik Türkiye

2024-08-03T15:11+0300

2024-08-03T15:11+0300

2024-08-03T15:11+0300

dünya

iran

hamas

ismail heniyye

suikast

güvenlik görevlisi

gözaltı

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New York Times gazetesinin kendi kaynaklarına dayandırdığı haberine göre, İran’da Hamas lideri Henniye’nin öldürülmesi davası kapsamında onlarca güvenlik görevlisi gözaltına alındı.Makalede, “İran’da üst düzey istihbarat subayları, askeri yetkililer ve Tahran’da (Henniye’nin öldüğü) askerlerin koruması altında olan konukevinin personeli dahil olmak üzere, 20’den fazla kişi gözaltına alındı” ifadelerine yer verildi.Gazetenin belirttiği üzere, saldırının gerçekleşmesinin hemen ardından güvenlik ajanları, konukevinin tüm çalışanlarını izole etti ve cep telefonları dahil üzerlerinde bulunan tüm elektronik cihazlara el koydu. Ajanlar ayrıca Tahran’ın güvenliğinden sorumlu üst düzey istihbarat subaylarını ve askeri görevlileri de sorguladı.New York Times kaynaklarının iddiasına göre İran istihbaratı, ‘Mossad tarafından tutulan ajanların’ hala ülkede olduğuna inanıyor ve onları yakalamayı hedefliyor.Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye, yeni İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan’ın yemin törenine katılmak için Tahran’da bulunuyordu. İran Devrim Muhafızları Ordusu, 31 Temmuz’da sabaha karşı yaptığı açıklamada, Heniyye’nin Tahran’da kaldığı konutuna saldırı düzenlendiğini duyurmuştu. İran ve Hamas Hareketi suikasttan İsrail’i sorumlu tutarken İsrailli yetkililer olayla ilgili açıklama yapmaktan kaçındı. Heniyye, 6 Mayıs 2017’de Hamas Şura Konseyi tarafından Halid Meşal’ın yerine Hamas’ın Siyasi Büro Başkanı seçilmişti.Telegraph gazetesi, adlarını açıklamadığı kaynaklara dayandırdığı haberinde cinayete ilişkin patlayıcıların Mossad tarafından tutulan Devrim Muhafızları ajanları tarafından yerleştirildiğini iddia etmişti.

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iran, hamas, ismail heniyye, suikast, güvenlik görevlisi, gözaltı