https://anlatilaninotesi.com.tr/20240802/yunanistanda-bati-nil-virusu-alarmi-bir-haftada-5-kisi-hayatini-kaybetti-1086452898.html
Yunanistan'da Batı Nil Virüsü alarmı: Bir haftada 5 kişi hayatını kaybetti
Yunanistan'da Batı Nil Virüsü alarmı: Bir haftada 5 kişi hayatını kaybetti
Sputnik Türkiye
Yunanistan'da Batı Nil Virüsü nedeniyle son bir haftada 5 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. 02.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-02T20:55+0300
2024-08-02T20:55+0300
2024-08-02T20:55+0300
dünya
batı nil virüsü
virüs
sivrisinek
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Yunanistan Ulusal Kamu Sağlığı Kurumu (EODY) tarafından yapılan açıklamada, 2024 yılında virüsün, ülkenin farklı noktalarında 6 kişinin ölümüne neden olduğu, ifade edildi.Açıklamada, bu ölümlerden 5'inin son bir haftada kaydedildiği belirtildi.Uzmanlar, sivrisineklere karşı kişisel korunmanın önemini vurgulayarak virüsün özellikle Kardiça, Larissa, Trikala, İmathia, Selanik ve Pela'da tespit edildiğine dikkati çekti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240614/avrupaya-adapte-olan-sivrisinek-turleri-kitayi-alarma-gecirdi-bin-112-vaka-tespit-edildi-1084845615.html
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batı nil virüsü, virüs, sivrisinek
batı nil virüsü, virüs, sivrisinek
Yunanistan'da Batı Nil Virüsü alarmı: Bir haftada 5 kişi hayatını kaybetti
Yunanistan'da Batı Nil Virüsü nedeniyle son bir haftada 5 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.
Yunanistan Ulusal Kamu Sağlığı Kurumu (EODY) tarafından yapılan açıklamada, 2024 yılında virüsün, ülkenin farklı noktalarında 6 kişinin ölümüne neden olduğu, ifade edildi.
Açıklamada, bu ölümlerden 5'inin son bir haftada kaydedildiği belirtildi.
Uzmanlar, sivrisineklere karşı kişisel korunmanın önemini vurgulayarak virüsün özellikle Kardiça, Larissa, Trikala, İmathia, Selanik ve Pela'da tespit edildiğine dikkati çekti.