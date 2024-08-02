https://anlatilaninotesi.com.tr/20240802/yunanistanda-bati-nil-virusu-alarmi-bir-haftada-5-kisi-hayatini-kaybetti-1086452898.html

Yunanistan'da Batı Nil Virüsü alarmı: Bir haftada 5 kişi hayatını kaybetti

Yunanistan'da Batı Nil Virüsü alarmı: Bir haftada 5 kişi hayatını kaybetti

Sputnik Türkiye

Yunanistan'da Batı Nil Virüsü nedeniyle son bir haftada 5 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. 02.08.2024, Sputnik Türkiye

2024-08-02T20:55+0300

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2024-08-02T20:55+0300

dünya

batı nil virüsü

virüs

sivrisinek

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Yunanistan Ulusal Kamu Sağlığı Kurumu (EODY) tarafından yapılan açıklamada, 2024 yılında virüsün, ülkenin farklı noktalarında 6 kişinin ölümüne neden olduğu, ifade edildi.Açıklamada, bu ölümlerden 5'inin son bir haftada kaydedildiği belirtildi.Uzmanlar, sivrisineklere karşı kişisel korunmanın önemini vurgulayarak virüsün özellikle Kardiça, Larissa, Trikala, İmathia, Selanik ve Pela'da tespit edildiğine dikkati çekti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240614/avrupaya-adapte-olan-sivrisinek-turleri-kitayi-alarma-gecirdi-bin-112-vaka-tespit-edildi-1084845615.html

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Sputnik Türkiye

batı nil virüsü, virüs, sivrisinek