https://anlatilaninotesi.com.tr/20240802/yks-tercih-suresi-uzatildi-1086445215.html
YKS tercih süresi uzatıldı
YKS tercih süresi uzatıldı
Sputnik Türkiye
Adaylar, tercih işlemlerini 4 Ağustos saat 23.59'a kadar yapabilecek. 02.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-02T16:26+0300
2024-08-02T16:26+0300
2024-08-02T16:27+0300
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türkiye
2024
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Sputnik Türkiye
ösym, yükseköğretim kurumları sınavı (yks), son dakika
ösym, yükseköğretim kurumları sınavı (yks), son dakika
YKS tercih süresi uzatıldı
16:26 02.08.2024 (güncellendi: 16:27 02.08.2024)
© AAYKS
© AA
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Ayrıntılar geliyor
Adaylar, tercih işlemlerini 4 Ağustos saat 23.59'a kadar yapabilecek.