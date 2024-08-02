Türkiye
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Haniye suikasti: 'İran'ın imajı açısından çok parlak bir tablo çizmiyor'
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11:00
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PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:30
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ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
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YENİ ŞEYLER REHBERİ
Dijital ikizinizi üretmenin yolları
14:05
53 dk
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15:00
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SESLİ HABER
ABD medyası yazdı: Ukraynalı askerler ya eğitimsiz ya elverişsiz
15:12
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'Neden biz bu fahiş fiyatlarla karşı karşıya kalıyoruz?'
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Trump: Erkekler kadın sporlarında yarışamayacak
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Milli yas nedir? Milli yas sürecinde neler yapılır?
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Dünyanın ilk yapay zeka yasası yürürlüğe girdi
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İsrail, 7 Ekim'i planlayan komutanı öldürdüğünü iddia etti
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Moldova, Rus Büyükelçiliği’nin bir çalışanını ‘istenmeyen kişi’ ilan etti
16:22
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Elon Musk’tan Yusuf Dikeç’in eli cebinde ve kulaklıksız atış pozuna yanıt
16:38
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Araştırma yayımlandı: X ve Y kuşağında kanser riski daha fazla
16:53
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Paris Olimpiyatları'nda cinsiyet krizi
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YKS tercih süresi uzatıldı
YKS tercih süresi uzatıldı
Sputnik Türkiye
Adaylar, tercih işlemlerini 4 Ağustos saat 23.59'a kadar yapabilecek. 02.08.2024, Sputnik Türkiye
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ösym, yükseköğretim kurumları sınavı (yks), son dakika
ösym, yükseköğretim kurumları sınavı (yks), son dakika

YKS tercih süresi uzatıldı

16:26 02.08.2024 (güncellendi: 16:27 02.08.2024)
© AAYKS
YKS - Sputnik Türkiye, 1920, 02.08.2024
© AA
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Adaylar, tercih işlemlerini 4 Ağustos saat 23.59'a kadar yapabilecek.
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