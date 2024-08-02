https://anlatilaninotesi.com.tr/20240802/putin-hava-indirme-kuvvetleri-rusyanin-bagimsizligini-guvenilir-bir-sekilde-korumaya-devam-edecek-1086426309.html
Putin: Hava İndirme Kuvvetleri Rusya’nın bağımsızlığını güvenilir bir şekilde korumaya devam edecek
Putin: Hava İndirme Kuvvetleri Rusya’nın bağımsızlığını güvenilir bir şekilde korumaya devam edecek
Sputnik Türkiye
Rusya lideri Putin, Hava İndirme Kuvvetleri’nde görev yapan askerlerin Rusya’nın bağımsızlığını güvenilir bir şekilde korumaya devam edeceklerine olan inancını... 02.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-02T01:21+0300
2024-08-02T01:21+0300
2024-08-02T01:21+0300
dünya
rusya
vladimir putin
hava indirme kuvvetleri
kutlama
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/07/15/1086083247_0:14:788:457_1920x0_80_0_0_e8b6d47b41ae6e2aca60083a2fc9d1e6.png
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, her yıl 2 Ağustos’ta kutlanan Hava İndirme Kuvvetleri Günü dolayısıyla askerlere tebrik mesajı gönderdi.Hava İndirme Kuvvetleri’nin kahraman asker ve subaylarının ölümsüz başarılarının şimdiki askerlerin gurur kaynağı olduğuna dikkat çeken Putin, bugün gazilerin vatansever geleneklerinin, yemine bağlılıklarının ve askeri kardeşliğin mevcut paraşütçü nesli için değerli bir örnek teşkil ettiğini ve özel askeri operasyon sırasında önemli görevlerin yerine getirilmesine yardımcı olduğunu vurguladı.Rus lider, “Rusya’nın bağımsızlığını ve egemenliğini güvenilir bir şekilde korumaya devam edeceğinize, Rusya’nın savunma kabiliyetinin ve ulusal güvenliğinin sağlanmasına önemli katkı sağlayacağınıza inanıyorum” vurgusunu yaptı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20230802/rusyada-hava-indirme-kuvvetleri-gunu-kutlaniyor-1074288473.html
rusya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/07/15/1086083247_81:0:709:471_1920x0_80_0_0_54b3a0f4c4e7f84e69b3c8689fff15a1.png
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
rusya, vladimir putin, hava indirme kuvvetleri, kutlama
rusya, vladimir putin, hava indirme kuvvetleri, kutlama
Putin: Hava İndirme Kuvvetleri Rusya’nın bağımsızlığını güvenilir bir şekilde korumaya devam edecek
Rusya lideri Putin, Hava İndirme Kuvvetleri’nde görev yapan askerlerin Rusya’nın bağımsızlığını güvenilir bir şekilde korumaya devam edeceklerine olan inancını dile getirdi.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, her yıl 2 Ağustos’ta kutlanan Hava İndirme Kuvvetleri Günü dolayısıyla askerlere tebrik mesajı gönderdi.
Hava İndirme Kuvvetleri’nin kahraman asker ve subaylarının ölümsüz başarılarının şimdiki askerlerin gurur kaynağı olduğuna dikkat çeken Putin, bugün gazilerin vatansever geleneklerinin, yemine bağlılıklarının ve askeri kardeşliğin mevcut paraşütçü nesli için değerli bir örnek teşkil ettiğini ve özel askeri operasyon sırasında önemli görevlerin yerine getirilmesine yardımcı olduğunu vurguladı.
Rus lider, “Rusya’nın bağımsızlığını ve egemenliğini güvenilir bir şekilde korumaya devam edeceğinize, Rusya’nın savunma kabiliyetinin ve ulusal güvenliğinin sağlanmasına önemli katkı sağlayacağınıza inanıyorum” vurgusunu yaptı.