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Putin: Hava İndirme Kuvvetleri Rusya’nın bağımsızlığını güvenilir bir şekilde korumaya devam edecek
Putin: Hava İndirme Kuvvetleri Rusya’nın bağımsızlığını güvenilir bir şekilde korumaya devam edecek
Sputnik Türkiye
Rusya lideri Putin, Hava İndirme Kuvvetleri’nde görev yapan askerlerin Rusya’nın bağımsızlığını güvenilir bir şekilde korumaya devam edeceklerine olan inancını... 02.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-02T01:21+0300
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dünya
rusya
vladimir putin
hava indirme kuvvetleri
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, her yıl 2 Ağustos’ta kutlanan Hava İndirme Kuvvetleri Günü dolayısıyla askerlere tebrik mesajı gönderdi.Hava İndirme Kuvvetleri’nin kahraman asker ve subaylarının ölümsüz başarılarının şimdiki askerlerin gurur kaynağı olduğuna dikkat çeken Putin, bugün gazilerin vatansever geleneklerinin, yemine bağlılıklarının ve askeri kardeşliğin mevcut paraşütçü nesli için değerli bir örnek teşkil ettiğini ve özel askeri operasyon sırasında önemli görevlerin yerine getirilmesine yardımcı olduğunu vurguladı.Rus lider, “Rusya’nın bağımsızlığını ve egemenliğini güvenilir bir şekilde korumaya devam edeceğinize, Rusya’nın savunma kabiliyetinin ve ulusal güvenliğinin sağlanmasına önemli katkı sağlayacağınıza inanıyorum” vurgusunu yaptı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20230802/rusyada-hava-indirme-kuvvetleri-gunu-kutlaniyor-1074288473.html
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rusya, vladimir putin, hava indirme kuvvetleri, kutlama
rusya, vladimir putin, hava indirme kuvvetleri, kutlama

Putin: Hava İndirme Kuvvetleri Rusya’nın bağımsızlığını güvenilir bir şekilde korumaya devam edecek

01:21 02.08.2024
Vladimir Putin
Vladimir Putin - Sputnik Türkiye, 1920, 02.08.2024
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Rusya lideri Putin, Hava İndirme Kuvvetleri’nde görev yapan askerlerin Rusya’nın bağımsızlığını güvenilir bir şekilde korumaya devam edeceklerine olan inancını dile getirdi.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, her yıl 2 Ağustos’ta kutlanan Hava İndirme Kuvvetleri Günü dolayısıyla askerlere tebrik mesajı gönderdi.
Hava İndirme Kuvvetleri’nin kahraman asker ve subaylarının ölümsüz başarılarının şimdiki askerlerin gurur kaynağı olduğuna dikkat çeken Putin, bugün gazilerin vatansever geleneklerinin, yemine bağlılıklarının ve askeri kardeşliğin mevcut paraşütçü nesli için değerli bir örnek teşkil ettiğini ve özel askeri operasyon sırasında önemli görevlerin yerine getirilmesine yardımcı olduğunu vurguladı.
Rus lider, “Rusya’nın bağımsızlığını ve egemenliğini güvenilir bir şekilde korumaya devam edeceğinize, Rusya’nın savunma kabiliyetinin ve ulusal güvenliğinin sağlanmasına önemli katkı sağlayacağınıza inanıyorum” vurgusunu yaptı.
Hava İndirme Kuvvetleri Günü - Sputnik Türkiye, 1920, 02.08.2023
MULTİMEDYA
Rusya'da Hava İndirme Kuvvetleri Günü kutlanıyor
2 Ağustos 2023, 20:01
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