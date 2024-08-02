https://anlatilaninotesi.com.tr/20240802/putin-hava-indirme-kuvvetleri-rusyanin-bagimsizligini-guvenilir-bir-sekilde-korumaya-devam-edecek-1086426309.html

Putin: Hava İndirme Kuvvetleri Rusya’nın bağımsızlığını güvenilir bir şekilde korumaya devam edecek

Putin: Hava İndirme Kuvvetleri Rusya’nın bağımsızlığını güvenilir bir şekilde korumaya devam edecek

Sputnik Türkiye

Rusya lideri Putin, Hava İndirme Kuvvetleri’nde görev yapan askerlerin Rusya’nın bağımsızlığını güvenilir bir şekilde korumaya devam edeceklerine olan inancını... 02.08.2024, Sputnik Türkiye

2024-08-02T01:21+0300

2024-08-02T01:21+0300

2024-08-02T01:21+0300

dünya

rusya

vladimir putin

hava indirme kuvvetleri

kutlama

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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, her yıl 2 Ağustos’ta kutlanan Hava İndirme Kuvvetleri Günü dolayısıyla askerlere tebrik mesajı gönderdi.Hava İndirme Kuvvetleri’nin kahraman asker ve subaylarının ölümsüz başarılarının şimdiki askerlerin gurur kaynağı olduğuna dikkat çeken Putin, bugün gazilerin vatansever geleneklerinin, yemine bağlılıklarının ve askeri kardeşliğin mevcut paraşütçü nesli için değerli bir örnek teşkil ettiğini ve özel askeri operasyon sırasında önemli görevlerin yerine getirilmesine yardımcı olduğunu vurguladı.Rus lider, “Rusya’nın bağımsızlığını ve egemenliğini güvenilir bir şekilde korumaya devam edeceğinize, Rusya’nın savunma kabiliyetinin ve ulusal güvenliğinin sağlanmasına önemli katkı sağlayacağınıza inanıyorum” vurgusunu yaptı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20230802/rusyada-hava-indirme-kuvvetleri-gunu-kutlaniyor-1074288473.html

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rusya, vladimir putin, hava indirme kuvvetleri, kutlama