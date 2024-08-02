Lübnanlı genç kız, gönüllü olarak Herson Bölgesi'ne gitti
© AALÜbnan
© AA
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Rusya'nın yardım eli uzattığı ülkelerde yaşayan sakinler, Rus ordusuna herhangi bir şekilde katkı sunabilmek için özel askeri harekat bölgesine gitmeye devam ediyor.
Lübnan'da yaşayan, annesi Rus ve babası Lübnanlı olan Tatyana Safa adlı genç kız, 'Birleşik Rusya Genç Muhafızlar' insani misyonu kapsamında gönüllü olarak Rusya'nın Herson Bölgesi'ne gitti.
Sputnik'e demeç veren Safa, 4 Ağustos 2020'de Lübnan'da yaşanan büyük patlama gibi hadiseler meydana geldiğinde Rusya'nın her zaman Lübnan halkına yardım eli uzattığını anlattı.
Safa, "Bir Lübnanlı olarak, şimdi Rus halkına yardım etmek benim görevimdir. Bir Rus olarak ise görevim yine Rus halkına yardım etmektir. Bir tıp öğrencisi olarak görevim de yardıma ihtiyacı olan herkese yardım etmektir" dedi.
Rus bir anne ile Lübnanlı bir babanın kızı olan Safa, Lübnan'da doğdu ve 18 yaşına kadar orada yaşadı.
Fransız okulunu yüksek dereceyle bitiren Safa, mezuniyetin ardından Fransa'ya gitmeyi planlıyordu ancak Ukrayna ve Donbass'ta başlatılan özel askeri harekat nedeniyle kararını değiştirerek Rusya'ya gitti.
Sputnik'e demeç veren Safa, 4 Ağustos 2020'de Lübnan'da yaşanan büyük patlama gibi hadiseler meydana geldiğinde Rusya'nın her zaman Lübnan halkına yardım eli uzattığını anlattı.
Safa, "Bir Lübnanlı olarak, şimdi Rus halkına yardım etmek benim görevimdir. Bir Rus olarak ise görevim yine Rus halkına yardım etmektir. Bir tıp öğrencisi olarak görevim de yardıma ihtiyacı olan herkese yardım etmektir" dedi.
Rus bir anne ile Lübnanlı bir babanın kızı olan Safa, Lübnan'da doğdu ve 18 yaşına kadar orada yaşadı.
Fransız okulunu yüksek dereceyle bitiren Safa, mezuniyetin ardından Fransa'ya gitmeyi planlıyordu ancak Ukrayna ve Donbass'ta başlatılan özel askeri harekat nedeniyle kararını değiştirerek Rusya'ya gitti.