https://anlatilaninotesi.com.tr/20240802/lubnanli-genc-kiz-gonullu-olarak-herson-bolgesine-gitti-1086452379.html

Lübnanlı genç kız, gönüllü olarak Herson Bölgesi'ne gitti

Lübnanlı genç kız, gönüllü olarak Herson Bölgesi'ne gitti

Sputnik Türkiye

Rusya'nın yardım eli uzattığı ülkelerde yaşayan sakinler, Rus ordusuna herhangi bir şekilde katkı sunabilmek için özel askeri harekat bölgesine gitmeye devam... 02.08.2024, Sputnik Türkiye

2024-08-02T20:34+0300

2024-08-02T20:34+0300

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dünya

rusya

lübnan

herson

fransa

donbass

ukrayna

özel askeri harekat

rus ordusu

rusya ordusu

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Lübnan'da yaşayan, annesi Rus ve babası Lübnanlı olan Tatyana Safa adlı genç kız, 'Birleşik Rusya Genç Muhafızlar' insani misyonu kapsamında gönüllü olarak Rusya'nın Herson Bölgesi'ne gitti.Sputnik'e demeç veren Safa, 4 Ağustos 2020'de Lübnan'da yaşanan büyük patlama gibi hadiseler meydana geldiğinde Rusya'nın her zaman Lübnan halkına yardım eli uzattığını anlattı.Safa, "Bir Lübnanlı olarak, şimdi Rus halkına yardım etmek benim görevimdir. Bir Rus olarak ise görevim yine Rus halkına yardım etmektir. Bir tıp öğrencisi olarak görevim de yardıma ihtiyacı olan herkese yardım etmektir" dedi.Rus bir anne ile Lübnanlı bir babanın kızı olan Safa, Lübnan'da doğdu ve 18 yaşına kadar orada yaşadı. Fransız okulunu yüksek dereceyle bitiren Safa, mezuniyetin ardından Fransa'ya gitmeyi planlıyordu ancak Ukrayna ve Donbass'ta başlatılan özel askeri harekat nedeniyle kararını değiştirerek Rusya'ya gitti.

rusya

lübnan

herson

fransa

donbass

ukrayna

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rusya, lübnan, herson, fransa, donbass, ukrayna, özel askeri harekat, rus ordusu, rusya ordusu