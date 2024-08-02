https://anlatilaninotesi.com.tr/20240802/gulsen-harbiye-konserinde-sahnede-kopru-hareketi-yapti-1086442176.html
Gülşen Harbiye konserinde sahnede 'köprü' hareketi yaptı
Gülşen Harbiye konserinde sahnede 'köprü' hareketi yaptı
Sputnik Türkiye
Şarkıcı Gülşen konserinde 'Dillere düşeceğiz' şarkısını söylediği esnada sahnede yere yattı ve süründü. Gülşen şarkının bir kısmında da pilateste köprü... 02.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-02T14:53+0300
2024-08-02T14:53+0300
2024-08-02T14:53+0300
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harbiye açık hava konserleri
şarkıcı
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Şarkıcı Gülşen, Harbiye Açık Hava'da konser verdi.Ünlü şarkıcı şarkılarına danslarıyla da eşlik etti, 'Dillere düşeceğiz' şarkısı esnasında ise sahnede süründü.Dansı sırasında birkaç kez de köprü hareketi yapan Gülşen, seyirciden büyük alkış topladı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240724/massive-attack-istanbulda-konser-verdi-1086157553.html
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gülşen, konser, harbiye, harbiye açık hava konserleri, şarkıcı
gülşen, konser, harbiye, harbiye açık hava konserleri, şarkıcı
Gülşen Harbiye konserinde sahnede 'köprü' hareketi yaptı
Şarkıcı Gülşen konserinde 'Dillere düşeceğiz' şarkısını söylediği esnada sahnede yere yattı ve süründü. Gülşen şarkının bir kısmında da pilateste köprü hareketi olarak bilinen hareketi yaptı.
Şarkıcı Gülşen, Harbiye Açık Hava'da konser verdi.
Ünlü şarkıcı şarkılarına danslarıyla da eşlik etti, 'Dillere düşeceğiz' şarkısı esnasında ise sahnede süründü.
Dansı sırasında birkaç kez de köprü hareketi yapan Gülşen, seyirciden büyük alkış topladı.