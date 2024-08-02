https://anlatilaninotesi.com.tr/20240802/gulsen-harbiye-konserinde-sahnede-kopru-hareketi-yapti-1086442176.html

Gülşen Harbiye konserinde sahnede 'köprü' hareketi yaptı

Gülşen Harbiye konserinde sahnede 'köprü' hareketi yaptı

Sputnik Türkiye

Şarkıcı Gülşen konserinde 'Dillere düşeceğiz' şarkısını söylediği esnada sahnede yere yattı ve süründü. Gülşen şarkının bir kısmında da pilateste köprü... 02.08.2024, Sputnik Türkiye

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yaşam

gülşen

konser

harbiye

harbiye açık hava konserleri

şarkıcı

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Şarkıcı Gülşen, Harbiye Açık Hava'da konser verdi.Ünlü şarkıcı şarkılarına danslarıyla da eşlik etti, 'Dillere düşeceğiz' şarkısı esnasında ise sahnede süründü.Dansı sırasında birkaç kez de köprü hareketi yapan Gülşen, seyirciden büyük alkış topladı.

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gülşen, konser, harbiye, harbiye açık hava konserleri, şarkıcı