https://anlatilaninotesi.com.tr/20240802/efeler-belediyesinin-sgk-borclarina-iliskin-bakanlik-yetkililerinden-bilgilendirme-1086425072.html
Efeler Belediyesi’nin SGK borçlarına ilişkin Bakanlık yetkililerinden bilgilendirme
Efeler Belediyesi’nin SGK borçlarına ilişkin Bakanlık yetkililerinden bilgilendirme
Sputnik Türkiye
Efeler Belediye Başkanı Anıl Yetişkin’in belediyenin SGK borçlarına ilişkin icra işlemi başlatıldığına yönelik açıklamasının ardından ilgili bakanlık... 02.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-02T00:05+0300
2024-08-02T00:05+0300
2024-08-02T00:05+0300
türkiye
efeler belediyesi
anıl yetişkin
sosyal güvenlik kurumu (sgk)
sgk
borç
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Efeler Belediyesi'nin 308 milyon TL'lik Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) borcunun 86 milyonluk kısmı için ödeme emrinin kendilerine tebliğ edildiğini söyleyen Efeler Belediye Başkanı Anıl Yetişkin'in açıklaması üzerinden Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı yetkilileri tarafından konuya ilişkin bilgilendirme yapıldı.Bilgilendirmede “Borçları ve tecil talebinde bulunmaları halinde gösterilmesi gereken teminat miktarı hususlarında bilgilendirme yapılmış olup borçlara karşılık herhangi bir haciz işlemi uygulanmamıştır” denildi. Ne olmuştu?Bugün yapılan Belediye Meclisi toplantısında Efeler Belediyesi’nin SGK borçlarına ilişkin açıklama yapan Belediye Başkanı Anıl Yetişkin, 308 milyon TL'lik Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) borcunun 86 milyonluk kısmı için ödeme emrinin kendilerine tebliğ edildiğini belirterek “Kamudan kamuya borçlanmadaki icra işlemlerini anlamak mümkün değil” ifadelerini kullanmıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240801/efeler-belediyesinde-haciz-islemleri-baslatildi-1086419823.html
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efeler belediyesi, anıl yetişkin, sosyal güvenlik kurumu (sgk), sgk, borç
efeler belediyesi, anıl yetişkin, sosyal güvenlik kurumu (sgk), sgk, borç
Efeler Belediyesi’nin SGK borçlarına ilişkin Bakanlık yetkililerinden bilgilendirme
Efeler Belediye Başkanı Anıl Yetişkin’in belediyenin SGK borçlarına ilişkin icra işlemi başlatıldığına yönelik açıklamasının ardından ilgili bakanlık yetkilileri tarafından yapılan bilgilendirmede “Herhangi bir haciz işlemi uygulanmadığı sadece bilgilendirme yapıldığı” belirtildi.
Efeler Belediyesi'nin 308 milyon TL'lik Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) borcunun 86 milyonluk kısmı için ödeme emrinin kendilerine tebliğ edildiğini söyleyen Efeler Belediye Başkanı Anıl Yetişkin'in açıklaması üzerinden Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı yetkilileri tarafından konuya ilişkin bilgilendirme yapıldı.
Bilgilendirmede “Borçları ve tecil talebinde bulunmaları halinde gösterilmesi gereken teminat miktarı hususlarında bilgilendirme yapılmış olup borçlara karşılık herhangi bir haciz işlemi uygulanmamıştır” denildi.
Bugün yapılan Belediye Meclisi toplantısında Efeler Belediyesi’nin SGK borçlarına ilişkin açıklama yapan Belediye Başkanı Anıl Yetişkin, 308 milyon TL'lik Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) borcunun 86 milyonluk kısmı için ödeme emrinin kendilerine tebliğ edildiğini belirterek “Kamudan kamuya borçlanmadaki icra işlemlerini anlamak mümkün değil” ifadelerini kullanmıştı.