https://anlatilaninotesi.com.tr/20240802/efeler-belediyesinin-sgk-borclarina-iliskin-bakanlik-yetkililerinden-bilgilendirme-1086425072.html

Efeler Belediyesi’nin SGK borçlarına ilişkin Bakanlık yetkililerinden bilgilendirme

Efeler Belediyesi’nin SGK borçlarına ilişkin Bakanlık yetkililerinden bilgilendirme

Sputnik Türkiye

Efeler Belediye Başkanı Anıl Yetişkin’in belediyenin SGK borçlarına ilişkin icra işlemi başlatıldığına yönelik açıklamasının ardından ilgili bakanlık... 02.08.2024, Sputnik Türkiye

2024-08-02T00:05+0300

2024-08-02T00:05+0300

2024-08-02T00:05+0300

türkiye

efeler belediyesi

anıl yetişkin

sosyal güvenlik kurumu (sgk)

sgk

borç

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Efeler Belediyesi'nin 308 milyon TL'lik Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) borcunun 86 milyonluk kısmı için ödeme emrinin kendilerine tebliğ edildiğini söyleyen Efeler Belediye Başkanı Anıl Yetişkin'in açıklaması üzerinden Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı yetkilileri tarafından konuya ilişkin bilgilendirme yapıldı.Bilgilendirmede “Borçları ve tecil talebinde bulunmaları halinde gösterilmesi gereken teminat miktarı hususlarında bilgilendirme yapılmış olup borçlara karşılık herhangi bir haciz işlemi uygulanmamıştır” denildi. Ne olmuştu?Bugün yapılan Belediye Meclisi toplantısında Efeler Belediyesi’nin SGK borçlarına ilişkin açıklama yapan Belediye Başkanı Anıl Yetişkin, 308 milyon TL'lik Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) borcunun 86 milyonluk kısmı için ödeme emrinin kendilerine tebliğ edildiğini belirterek “Kamudan kamuya borçlanmadaki icra işlemlerini anlamak mümkün değil” ifadelerini kullanmıştı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240801/efeler-belediyesinde-haciz-islemleri-baslatildi-1086419823.html

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efeler belediyesi, anıl yetişkin, sosyal güvenlik kurumu (sgk), sgk, borç