https://anlatilaninotesi.com.tr/20240802/adanada-orman-yanginina-mudahale-eden-helikopter-dustu-1086447062.html
Adana'da orman yangınına müdahale eden helikopter düştü
Adana'da orman yangınına müdahale eden helikopter düştü
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Adana'da orman yangınına müdahale eden helikopter düştü. 02.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-02T17:10+0300
2024-08-02T17:10+0300
2024-08-02T17:13+0300
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Adana'nın Kozan ilçesinde orman yangınına müdahale eden helikopter baraja düştü. Bölgeye arama kurtarma ekibi gönderilirken mürettebatın durumunun iyi olduğu öğrenildi.Kozan ilçesi Kızlarsekisi mevkiindeki orman yangınına müdahale eden helikopter Gökdere Köprü Barajı'na su alırken bilinmeyen nedenle düştü. Bölgeye arama kurtarma ekipleri sevk edilirken mürettebatın durumunun iyi olduğu öğrenildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240802/ajetin-trabzon-bursa-seferini-yapan-ucaginin-inis-takimlari-acilmadi-istanbula-acil-inis-yapti-1086445522.html
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adana, son dakika, helikopter
adana, son dakika, helikopter
Adana'da orman yangınına müdahale eden helikopter düştü
17:10 02.08.2024 (güncellendi: 17:13 02.08.2024)
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Adana'da orman yangınına müdahale eden helikopter düştü.
Adana'nın Kozan ilçesinde orman yangınına müdahale eden helikopter baraja düştü. Bölgeye arama kurtarma ekibi gönderilirken mürettebatın durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Kozan ilçesi Kızlarsekisi mevkiindeki orman yangınına müdahale eden helikopter Gökdere Köprü Barajı'na su alırken bilinmeyen nedenle düştü. Bölgeye arama kurtarma ekipleri sevk edilirken mürettebatın durumunun iyi olduğu öğrenildi.