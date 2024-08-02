https://anlatilaninotesi.com.tr/20240802/adanada-orman-yanginina-mudahale-eden-helikopter-dustu-1086447062.html

Adana'da orman yangınına müdahale eden helikopter düştü

Adana'da orman yangınına müdahale eden helikopter düştü

Sputnik Türkiye

Adana'da orman yangınına müdahale eden helikopter düştü. 02.08.2024, Sputnik Türkiye

2024-08-02T17:10+0300

2024-08-02T17:10+0300

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Adana'nın Kozan ilçesinde orman yangınına müdahale eden helikopter baraja düştü. Bölgeye arama kurtarma ekibi gönderilirken mürettebatın durumunun iyi olduğu öğrenildi.Kozan ilçesi Kızlarsekisi mevkiindeki orman yangınına müdahale eden helikopter Gökdere Köprü Barajı'na su alırken bilinmeyen nedenle düştü. Bölgeye arama kurtarma ekipleri sevk edilirken mürettebatın durumunun iyi olduğu öğrenildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240802/ajetin-trabzon-bursa-seferini-yapan-ucaginin-inis-takimlari-acilmadi-istanbula-acil-inis-yapti-1086445522.html

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