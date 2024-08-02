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Adana'da orman yangınına müdahale eden helikopter düştü
Adana'da orman yangınına müdahale eden helikopter düştü
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Adana'da orman yangınına müdahale eden helikopter düştü. 02.08.2024, Sputnik Türkiye
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Adana'nın Kozan ilçesinde orman yangınına müdahale eden helikopter baraja düştü. Bölgeye arama kurtarma ekibi gönderilirken mürettebatın durumunun iyi olduğu öğrenildi.Kozan ilçesi Kızlarsekisi mevkiindeki orman yangınına müdahale eden helikopter Gökdere Köprü Barajı'na su alırken bilinmeyen nedenle düştü. Bölgeye arama kurtarma ekipleri sevk edilirken mürettebatın durumunun iyi olduğu öğrenildi.
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adana, son dakika, helikopter
adana, son dakika, helikopter

Adana'da orman yangınına müdahale eden helikopter düştü

17:10 02.08.2024 (güncellendi: 17:13 02.08.2024)
© İHAAdana'nın Çukurova ilçesindeki ormanlık alanda çıkan yangın
Adana'nın Çukurova ilçesindeki ormanlık alanda çıkan yangın - Sputnik Türkiye, 1920, 02.08.2024
© İHA
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Adana'da orman yangınına müdahale eden helikopter düştü.
Adana'nın Kozan ilçesinde orman yangınına müdahale eden helikopter baraja düştü. Bölgeye arama kurtarma ekibi gönderilirken mürettebatın durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Kozan ilçesi Kızlarsekisi mevkiindeki orman yangınına müdahale eden helikopter Gökdere Köprü Barajı'na su alırken bilinmeyen nedenle düştü. Bölgeye arama kurtarma ekipleri sevk edilirken mürettebatın durumunun iyi olduğu öğrenildi.
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