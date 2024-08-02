59 ilin nüfusunda artış bekleniyor: İlk sırada hangi il var?

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
08:00
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
YERİ VE ZAMANI
Haniye suikasti: 'İran'ın imajı açısından çok parlak bir tablo çizmiyor'
09:05
110 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:30
9 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
GÜN ORTASI
Doğal gaza dev zam
12:06
84 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
YAPAY ZEKA GÜNLÜĞÜ
Serhat Ayan'la Yapay Zeka Günlüğü
14:05
53 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
5 dk
SESLİ HABER
ABD medyası yazdı: Ukraynalı askerler ya eğitimsiz ya elverişsiz
15:12
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
9 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
9 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
08:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
1 dk
YERİ VE ZAMANI
Güçlü Özgan'la Yeri ve Zamanı
09:05
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
1 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:30
15 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:50
10 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
1 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Aslı Kahveci ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:30
35 dk
HAFTANIN KEYFİ
Serhat Ayan'la Haftanın Keyfi
14:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
1 dk
SPOR BÜLTENİ
Öne çıkan spor başlıkları
15:30
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240802/59-ilin-nufusunda-artis-bekleniyor-ilk-sirada-hangi-il-var-1086426741.html
59 ilin nüfusunda artış bekleniyor: İlk sırada hangi il var?
59 ilin nüfusunda artış bekleniyor: İlk sırada hangi il var?
Sputnik Türkiye
Türkiye'de 2023-2030 döneminde 59 ilin nüfusunun artması beklenirken, en yüksek nüfus artış oranının yüzde 15 ile Tekirdağ'da olması öngörülüyor. 02.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-02T02:04+0300
2024-08-02T02:04+0300
türkiye
nüfus
yaşlı nüfus
nüfus sayımı
genç nüfus
nüfus planlaması
istanbul
ağrı
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e5/08/0a/1045206070_0:0:1024:577_1920x0_80_0_0_efba282fe2f3186e0881941e3a950a4c.jpg
Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) verilerinden yapılan derlemeye göre, Türkiye'nin geçen yıl nüfusu 85 milyon 372 bin 377 kişi olurken, 2030'da 88 milyon 188 bin 221'e çıkacağı tahmin ediliyor.TÜİK'in nüfus projeksiyonuna göre, ülkenin nüfusu 2 milyon 815 bin 844 kişi artacak. Söz konusu artışa 59 il destek sağlarken, 22 ilin ise nüfusu azalacak.Artışa en büyük katkı İstanbul'dan gelecek, bu ilde nüfus 473 bin 533 kişi artarak 16 milyon 129 bin 457'ye çıkacak. Mega kenti, nüfusu 269 bin 804 kişi artması beklenen Antalya izleyecek. Antalya'nın nüfusu 2 milyon 696 bin 249'dan 2 milyon 966 bin 53'e yükselecek.Bu dönemde Ankara'nın nüfusu 258 bin 523 kişi artacak. Başkentin nüfusu bu dönemde 5 milyon 803 bin 482'den 6 milyon 62 bin 5'e çıkacak.Ankara'yı, 214 bin 887 kişilik artışla Bursa ve 214 bin 364 ile Kocaeli takip edecek.Nüfusu en çok azalacak ilin ise Ağrı olması bekleniyor. Bu ilde nüfusun 62 bin 782 kişi azalması öngörülüyor. İlin geçen yıl 511 bin 238 olan nüfusunun 2030'da 448 bin 456'ya gerileyeceği tahmin ediliyor.Erzurum'un nüfusu 36 bin 981, Çorum'un nüfusu 34 bin 146 Gümüşhane'nin nüfusu 32 bin 515 ve Muş'un nüfusu 28 bin 967 kişi azalacak.En yüksek artış oranı Tekirdağ'daBu dönemde en yüksek nüfus artış oranının, yüzde 15 ile Tekirdağ'da görülmesi bekleniyor. Tekirdağ'ın nüfusu 2023'te 1 milyon 167 bin 59 olarak hesaplanırken, 2030'da 1 milyon 341 bin 928'e çıkacak.Bu ili yüzde 14,3'lük nüfus artışıyla Yalova izlerken ilin nüfusu 304 bin 780'den 348 bin 426'ya yükselecek.Yalova'yı yüzde 12,3 artışla Şırnak'ın, yüzde 10,2 artışla Kocaeli'nin ve yüzde 10 artışla Antalya'nın takip edeceği tahmin ediliyor.TÜİK'in nüfus projeksiyonuna göre, 2023-2030 döneminde nüfusu en çok artacak ve azalacak 5 ilin nüfus sayıları şöyle:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240731/turkiyenin-kadin-nufusu-2026da-erkekleri-gececek-1086386655.html
türkiye
istanbul
ağrı
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e5/08/0a/1045206070_109:0:1017:681_1920x0_80_0_0_9c2eefc7516a49b48c4ebd86c42d5cac.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
nüfus, yaşlı nüfus, nüfus sayımı, genç nüfus, nüfus planlaması, istanbul, ağrı
nüfus, yaşlı nüfus, nüfus sayımı, genç nüfus, nüfus planlaması, istanbul, ağrı

59 ilin nüfusunda artış bekleniyor: İlk sırada hangi il var?

02:04 02.08.2024
© AFP 2023 / YASIN AKGULİstanbul - kalabalık - Türkiye - koronavirüs
İstanbul - kalabalık - Türkiye - koronavirüs - Sputnik Türkiye, 1920, 02.08.2024
© AFP 2023 / YASIN AKGUL
Abone ol
Türkiye'de 2023-2030 döneminde 59 ilin nüfusunun artması beklenirken, en yüksek nüfus artış oranının yüzde 15 ile Tekirdağ'da olması öngörülüyor.
Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) verilerinden yapılan derlemeye göre, Türkiye'nin geçen yıl nüfusu 85 milyon 372 bin 377 kişi olurken, 2030'da 88 milyon 188 bin 221'e çıkacağı tahmin ediliyor.
TÜİK'in nüfus projeksiyonuna göre, ülkenin nüfusu 2 milyon 815 bin 844 kişi artacak. Söz konusu artışa 59 il destek sağlarken, 22 ilin ise nüfusu azalacak.
Artışa en büyük katkı İstanbul'dan gelecek, bu ilde nüfus 473 bin 533 kişi artarak 16 milyon 129 bin 457'ye çıkacak. Mega kenti, nüfusu 269 bin 804 kişi artması beklenen Antalya izleyecek. Antalya'nın nüfusu 2 milyon 696 bin 249'dan 2 milyon 966 bin 53'e yükselecek.
Bu dönemde Ankara'nın nüfusu 258 bin 523 kişi artacak. Başkentin nüfusu bu dönemde 5 milyon 803 bin 482'den 6 milyon 62 bin 5'e çıkacak.
Ankara'yı, 214 bin 887 kişilik artışla Bursa ve 214 bin 364 ile Kocaeli takip edecek.
Nüfusu en çok azalacak ilin ise Ağrı olması bekleniyor. Bu ilde nüfusun 62 bin 782 kişi azalması öngörülüyor. İlin geçen yıl 511 bin 238 olan nüfusunun 2030'da 448 bin 456'ya gerileyeceği tahmin ediliyor.
Erzurum'un nüfusu 36 bin 981, Çorum'un nüfusu 34 bin 146 Gümüşhane'nin nüfusu 32 bin 515 ve Muş'un nüfusu 28 bin 967 kişi azalacak.

En yüksek artış oranı Tekirdağ'da

Bu dönemde en yüksek nüfus artış oranının, yüzde 15 ile Tekirdağ'da görülmesi bekleniyor. Tekirdağ'ın nüfusu 2023'te 1 milyon 167 bin 59 olarak hesaplanırken, 2030'da 1 milyon 341 bin 928'e çıkacak.
Bu ili yüzde 14,3'lük nüfus artışıyla Yalova izlerken ilin nüfusu 304 bin 780'den 348 bin 426'ya yükselecek.
Yalova'yı yüzde 12,3 artışla Şırnak'ın, yüzde 10,2 artışla Kocaeli'nin ve yüzde 10 artışla Antalya'nın takip edeceği tahmin ediliyor.
TÜİK'in nüfus projeksiyonuna göre, 2023-2030 döneminde nüfusu en çok artacak ve azalacak 5 ilin nüfus sayıları şöyle:

En çok artıracak

Nüfus (Kişi)

İstanbul

473.533

Antalya

269.804

Ankara

258.523

Bursa

214.887

Kocaeli

214.364

En çok azalacak

Nüfus (Kişi)

Ağrı

-62.782

Erzurum

-36.981

Çorum

-34.146

Gümüşhane

-32.515

Muş

-28.967

İstanbul yağmur, İstiklal Caddesi - Sputnik Türkiye, 1920, 31.07.2024
TÜRKİYE
Türkiye'nin kadın nüfusu 2026'da erkekleri geçecek
31 Temmuz, 19:29
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала