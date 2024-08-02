https://anlatilaninotesi.com.tr/20240802/1086432773.html

'Neden biz bu fahiş fiyatlarla karşı karşıya kalıyoruz?'

'Neden biz bu fahiş fiyatlarla karşı karşıya kalıyoruz?'

Sputnik Türkiye

Temmuz ayının zam şampiyonu havuç, limon ve yumurta oldu. Yeri ve Zamanı'nda değerlendirmelerde bulunan Güçlü Özgan, "Limon, portakal, mandalina sıkıntısı olan... 02.08.2024, Sputnik Türkiye

2024-08-02T09:05+0300

2024-08-02T09:05+0300

2024-08-02T14:38+0300

yeri ve zamani

radyo

radyo

türkiye ziraat odaları birliği (tzob)

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'Neden biz bu fahiş fiyatlarla karşı karşıya kalıyoruz?' Sputnik Türkiye 'Neden biz bu fahiş fiyatlarla karşı karşıya kalıyoruz?'

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, temmuzda üretici ve market arasında en fazla fiyat farkının yüzde 420,5 ile havuçta görüldüğünü bildirdi.Radyo Sputnik’te yayınlanan Yeri ve Zamanı programında Bayraktar’ın açıklamasını değerlendiren Güçlü Özgan, “Üreticinin daldan koparıp bizim marketten aldığımız ve poşete koyduğumuz o ürünün fiyat aralığı yüzde 333 oranında artıyor. Akıl alır gibi değil. Bunu ekonominin hiçbir gerçekliğiyle açıklamak mümkün değil” dedi.Özgan şöyle devam etti:

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2024

Güçlü Özgan https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/04/05/1069200038_0:65:1368:1433_100x100_80_0_0_bebb40a968dd1405e3666f22e2395ffa.jpg

Güçlü Özgan https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/04/05/1069200038_0:65:1368:1433_100x100_80_0_0_bebb40a968dd1405e3666f22e2395ffa.jpg

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zam şampiyonu, zam, limon, havuç, yumurta