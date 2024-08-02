https://anlatilaninotesi.com.tr/20240802/1086432773.html
'Neden biz bu fahiş fiyatlarla karşı karşıya kalıyoruz?'
'Neden biz bu fahiş fiyatlarla karşı karşıya kalıyoruz?'
Sputnik Türkiye
Temmuz ayının zam şampiyonu havuç, limon ve yumurta oldu. Yeri ve Zamanı'nda değerlendirmelerde bulunan Güçlü Özgan, "Limon, portakal, mandalina sıkıntısı olan... 02.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-02T09:05+0300
2024-08-02T09:05+0300
2024-08-02T14:38+0300
yeri ve zamani
radyo
radyo
türkiye ziraat odaları birliği (tzob)
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'Neden biz bu fahiş fiyatlarla karşı karşıya kalıyoruz?'
Sputnik Türkiye
'Neden biz bu fahiş fiyatlarla karşı karşıya kalıyoruz?'
Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, temmuzda üretici ve market arasında en fazla fiyat farkının yüzde 420,5 ile havuçta görüldüğünü bildirdi.Radyo Sputnik’te yayınlanan Yeri ve Zamanı programında Bayraktar’ın açıklamasını değerlendiren Güçlü Özgan, “Üreticinin daldan koparıp bizim marketten aldığımız ve poşete koyduğumuz o ürünün fiyat aralığı yüzde 333 oranında artıyor. Akıl alır gibi değil. Bunu ekonominin hiçbir gerçekliğiyle açıklamak mümkün değil” dedi.Özgan şöyle devam etti:
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Güçlü Özgan
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Güçlü Özgan
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Güçlü Özgan
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zam şampiyonu, zam, limon, havuç, yumurta
zam şampiyonu, zam, limon, havuç, yumurta
'Neden biz bu fahiş fiyatlarla karşı karşıya kalıyoruz?'
09:05 02.08.2024 (güncellendi: 14:38 02.08.2024)
Temmuz ayının zam şampiyonu havuç, limon ve yumurta oldu. Yeri ve Zamanı'nda değerlendirmelerde bulunan Güçlü Özgan, "Limon, portakal, mandalina sıkıntısı olan ülke değilken neden biz bu gerçeklikle karşı karşıya kalıyoruz, akıl alır gibi değil. Neden biz bu fahiş fiyatlarla karşı karşıya kalıyoruz?" dedi.
Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, temmuzda üretici ve market arasında en fazla fiyat farkının yüzde 420,5 ile havuçta görüldüğünü bildirdi.
Radyo Sputnik’te yayınlanan Yeri ve Zamanı programında Bayraktar’ın açıklamasını değerlendiren Güçlü Özgan, “Üreticinin daldan koparıp bizim marketten aldığımız ve poşete koyduğumuz o ürünün fiyat aralığı yüzde 333 oranında artıyor. Akıl alır gibi değil. Bunu ekonominin hiçbir gerçekliğiyle açıklamak mümkün değil” dedi.
“Fiyatı en çok artan yüzde 36’yla limon olmuş. Bu limonun bizden istediği nedir, anlayamıyorum. Limon, portakal, mandalina sıkıntısı olan ülke değilken neden biz bu gerçeklikle karşı karşıya kalıyoruz, akıl alır gibi değil. Neden biz bu fahiş fiyatlarla karşı karşıya kalıyoruz? Ekonomide özellikle fiyat artışları konusunda gerçeklik algımızı tamamen kaybetmiş durumdayız. Doğal gaz fiyatlarına zamda, elektrik fiyatlarına zamda bir problem yok ama asgari ücrete bir zam var mı? Maalesef böyle bir gerçeklikle karşı karşıyayız.”