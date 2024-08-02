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YERİ VE ZAMANI
Ekonomiden siyasete, dış politikadan spora, dünya ve Türkiye’de olup bitenler sonuçlarıyla Güçlü Özgan ile Yeri ve Zamanı programında konuşuluyor.
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'Neden biz bu fahiş fiyatlarla karşı karşıya kalıyoruz?'
'Neden biz bu fahiş fiyatlarla karşı karşıya kalıyoruz?'
Sputnik Türkiye
Temmuz ayının zam şampiyonu havuç, limon ve yumurta oldu. Yeri ve Zamanı'nda değerlendirmelerde bulunan Güçlü Özgan, "Limon, portakal, mandalina sıkıntısı olan... 02.08.2024, Sputnik Türkiye
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'Neden biz bu fahiş fiyatlarla karşı karşıya kalıyoruz?'
Sputnik Türkiye
'Neden biz bu fahiş fiyatlarla karşı karşıya kalıyoruz?'
Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, temmuzda üretici ve market arasında en fazla fiyat farkının yüzde 420,5 ile havuçta görüldüğünü bildirdi.Radyo Sputnik’te yayınlanan Yeri ve Zamanı programında Bayraktar’ın açıklamasını değerlendiren Güçlü Özgan, “Üreticinin daldan koparıp bizim marketten aldığımız ve poşete koyduğumuz o ürünün fiyat aralığı yüzde 333 oranında artıyor. Akıl alır gibi değil. Bunu ekonominin hiçbir gerçekliğiyle açıklamak mümkün değil” dedi.Özgan şöyle devam etti:
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Güçlü Özgan
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zam şampiyonu, zam, limon, havuç, yumurta
zam şampiyonu, zam, limon, havuç, yumurta

'Neden biz bu fahiş fiyatlarla karşı karşıya kalıyoruz?'

09:05 02.08.2024 (güncellendi: 14:38 02.08.2024)
YERİ VE ZAMANI
'Neden biz bu fahiş fiyatlarla karşı karşıya kalıyoruz?'
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Güçlü Özgan
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Temmuz ayının zam şampiyonu havuç, limon ve yumurta oldu. Yeri ve Zamanı'nda değerlendirmelerde bulunan Güçlü Özgan, "Limon, portakal, mandalina sıkıntısı olan ülke değilken neden biz bu gerçeklikle karşı karşıya kalıyoruz, akıl alır gibi değil. Neden biz bu fahiş fiyatlarla karşı karşıya kalıyoruz?" dedi.
Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, temmuzda üretici ve market arasında en fazla fiyat farkının yüzde 420,5 ile havuçta görüldüğünü bildirdi.
Radyo Sputnik’te yayınlanan Yeri ve Zamanı programında Bayraktar’ın açıklamasını değerlendiren Güçlü Özgan, “Üreticinin daldan koparıp bizim marketten aldığımız ve poşete koyduğumuz o ürünün fiyat aralığı yüzde 333 oranında artıyor. Akıl alır gibi değil. Bunu ekonominin hiçbir gerçekliğiyle açıklamak mümkün değil” dedi.
Özgan şöyle devam etti:
“Fiyatı en çok artan yüzde 36’yla limon olmuş. Bu limonun bizden istediği nedir, anlayamıyorum. Limon, portakal, mandalina sıkıntısı olan ülke değilken neden biz bu gerçeklikle karşı karşıya kalıyoruz, akıl alır gibi değil. Neden biz bu fahiş fiyatlarla karşı karşıya kalıyoruz? Ekonomide özellikle fiyat artışları konusunda gerçeklik algımızı tamamen kaybetmiş durumdayız. Doğal gaz fiyatlarına zamda, elektrik fiyatlarına zamda bir problem yok ama asgari ücrete bir zam var mı? Maalesef böyle bir gerçeklikle karşı karşıyayız.”
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