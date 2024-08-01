https://anlatilaninotesi.com.tr/20240801/uzmanindan-eyyam-i-bahur-uyarisi-asiri-stres-anksiyete-saldirganlik-gibi-durtulere-yol-acar-1086399763.html

Uzmanından 'eyyam-ı bahur' uyarısı: 'Stres, anksiyete, saldırganlık gibi dürtülere yol açabilir'

Uzmanından 'eyyam-ı bahur' uyarısı: 'Stres, anksiyete, saldırganlık gibi dürtülere yol açabilir'

Sputnik Türkiye

Türkiye'de bu yaz hava sıcaklıkları mevsim normalleri üstünde seyrediyor. Yetkililer Ağustos'un ilk haftalarından itibaren Eyyam-ı Bahur sıcaklarının yurtta... 01.08.2024, Sputnik Türkiye

2024-08-01T11:28+0300

2024-08-01T11:28+0300

2024-08-01T11:28+0300

türkiye

eyyam-ı bahur

sıcaklık

ağustos

ölümcül

akciğer

kalp

yaşlı

cinnet

saldırganlık

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Göğüs Hastalıkları Uzm. Prof. Dr. Şevket Özkaya, Ağustos ayının ilk haftalarında etkili olması beklenen Eyyam-ı Bahur sıcakları karşısında uyarak, "Ağustos ayının ilk haftasından ikinci haftasına kadar süren bu sıcak hava dalgası özellikle yaşlı, kalp ve akciğer hastalarını ölümcül sonuçlar doğurabilecek kadar etkileyebileceğini biliyoruz" dedi.'Ölümcül sonuçlar doğurabilecek kadar etkileyebilir'Profesör Dr. Özkaya şunları söyledi:'Cinnet ve saldırganlık olaylarının zemininde bu sıcak ve soğuk değişimi var'Özkaya, "Ülkemizde yaşanan cinnet ve saldırganlık olaylarının zemininde bu sıcak ve soğuk değişiminin olduğunu biliyoruz. Önümüzdeki günlerde yaşanacak bu sıcak hava dalgası ile yaşlı, kalp ve akciğer hastalarımızın, normal vatandaşlarımızın en az etkilenmesini istiyoruz. Ölümcül sıcakların geldiğini bu 2 haftalık dönemde özellikle akciğer ve kalp hastalarının ilaçlarının düzenli kullanmalarını istiyoruz. Mutlaka bir yakınlarının yanında iletişim halinde olmalarını tavsiye ediyoruz. Oluşacak bir atak ile hastalarımız yoğun bakıma düşebilir" ifadelerini kullandı.

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eyyam-ı bahur, sıcaklık, ağustos , ölümcül, akciğer, kalp, yaşlı, cinnet, saldırganlık