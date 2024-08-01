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7 Ekim saldırısının mimarı olarak biliniyordu: İsrail, Kassam Tugayları Komutanı Deif'i öldürdü
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Uzmanından 'eyyam-ı bahur' uyarısı: 'Stres, anksiyete, saldırganlık gibi dürtülere yol açabilir'
Uzmanından 'eyyam-ı bahur' uyarısı: 'Stres, anksiyete, saldırganlık gibi dürtülere yol açabilir'
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Türkiye'de bu yaz hava sıcaklıkları mevsim normalleri üstünde seyrediyor. Yetkililer Ağustos'un ilk haftalarından itibaren Eyyam-ı Bahur sıcaklarının yurtta... 01.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-01T11:28+0300
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türkiye
eyyam-ı bahur
sıcaklık
ağustos
ölümcül
akciğer
kalp
yaşlı
cinnet
saldırganlık
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Göğüs Hastalıkları Uzm. Prof. Dr. Şevket Özkaya, Ağustos ayının ilk haftalarında etkili olması beklenen Eyyam-ı Bahur sıcakları karşısında uyarak, "Ağustos ayının ilk haftasından ikinci haftasına kadar süren bu sıcak hava dalgası özellikle yaşlı, kalp ve akciğer hastalarını ölümcül sonuçlar doğurabilecek kadar etkileyebileceğini biliyoruz" dedi.'Ölümcül sonuçlar doğurabilecek kadar etkileyebilir'Profesör Dr. Özkaya şunları söyledi:'Cinnet ve saldırganlık olaylarının zemininde bu sıcak ve soğuk değişimi var'Özkaya, "Ülkemizde yaşanan cinnet ve saldırganlık olaylarının zemininde bu sıcak ve soğuk değişiminin olduğunu biliyoruz. Önümüzdeki günlerde yaşanacak bu sıcak hava dalgası ile yaşlı, kalp ve akciğer hastalarımızın, normal vatandaşlarımızın en az etkilenmesini istiyoruz. Ölümcül sıcakların geldiğini bu 2 haftalık dönemde özellikle akciğer ve kalp hastalarının ilaçlarının düzenli kullanmalarını istiyoruz. Mutlaka bir yakınlarının yanında iletişim halinde olmalarını tavsiye ediyoruz. Oluşacak bir atak ile hastalarımız yoğun bakıma düşebilir" ifadelerini kullandı.
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eyyam-ı bahur, sıcaklık, ağustos , ölümcül, akciğer, kalp, yaşlı, cinnet, saldırganlık
eyyam-ı bahur, sıcaklık, ağustos , ölümcül, akciğer, kalp, yaşlı, cinnet, saldırganlık

Uzmanından 'eyyam-ı bahur' uyarısı: 'Stres, anksiyete, saldırganlık gibi dürtülere yol açabilir'

11:28 01.08.2024
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© AA / Fatih Hepokur
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Türkiye'de bu yaz hava sıcaklıkları mevsim normalleri üstünde seyrediyor. Yetkililer Ağustos'un ilk haftalarından itibaren Eyyam-ı Bahur sıcaklarının yurtta etkili olacağını hatırlattı. Göğüs Hastalıkları Uzm. Prof. Dr. Şevket Özkaya ise sıcaktan dolayı yoğun bakıma yatan hastalarını olduğunu belirterek uyarıda bulundu.
Göğüs Hastalıkları Uzm. Prof. Dr. Şevket Özkaya, Ağustos ayının ilk haftalarında etkili olması beklenen Eyyam-ı Bahur sıcakları karşısında uyarak, "Ağustos ayının ilk haftasından ikinci haftasına kadar süren bu sıcak hava dalgası özellikle yaşlı, kalp ve akciğer hastalarını ölümcül sonuçlar doğurabilecek kadar etkileyebileceğini biliyoruz" dedi.

'Ölümcül sonuçlar doğurabilecek kadar etkileyebilir'

Profesör Dr. Özkaya şunları söyledi:

Ağustos ayının ilk haftasında çöl sıcakları olarak da bilinen Eyyam-ı Bahur sıcaklarının ülkemizi etkileyeceğini biliyoruz. Ağustos ayının ilk haftasından ikinci haftasına kadar süren bu sıcak hava dalgası özellikle yaşlı, kalp ve akciğer hastalarını ölümcül sonuçlar doğurabilecek kadar etkileyebileceğini biliyoruz. Bu sıcak hava dalgasından sonra özellikle 2000’li yıllardan sonra Avrupa’da çok sayıda insanın kalp ve akciğer hastalıkları nedeniyle kaybedildiğini biliyoruz. Vatandaşlara sesleniyoruz. Eğer kalp ve akciğer hastasıysanız bu sıcak havalarda özellikle dikkat etmelisiniz. Çok sıcak saatlerde dışarıya çıkmamalısınız. Mümkün olduğunca başta Sağlık Bakanlığı olmak üzere yetkililerin uyarılarına kulak vermenizi istiyoruz. Sıcak havalar sadece hasta ve yaşlı kişileri değil normal insanları da etkileyecek. Aşırı stres, anksiyete, saldırganlık gibi içgüdüsel dürtülere de yol açabilir.

'Cinnet ve saldırganlık olaylarının zemininde bu sıcak ve soğuk değişimi var'

Özkaya, "Ülkemizde yaşanan cinnet ve saldırganlık olaylarının zemininde bu sıcak ve soğuk değişiminin olduğunu biliyoruz. Önümüzdeki günlerde yaşanacak bu sıcak hava dalgası ile yaşlı, kalp ve akciğer hastalarımızın, normal vatandaşlarımızın en az etkilenmesini istiyoruz. Ölümcül sıcakların geldiğini bu 2 haftalık dönemde özellikle akciğer ve kalp hastalarının ilaçlarının düzenli kullanmalarını istiyoruz. Mutlaka bir yakınlarının yanında iletişim halinde olmalarını tavsiye ediyoruz. Oluşacak bir atak ile hastalarımız yoğun bakıma düşebilir" ifadelerini kullandı.
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