https://anlatilaninotesi.com.tr/20240801/tahranda-suikasta-ugrayan-hamas-lideri-haniye-icin-cenaze-toreni-duzenlendi-1086397499.html
Tahran'da suikasta uğrayan Hamas lideri Haniye için cenaze töreni düzenlendi
Tahran'da suikasta uğrayan Hamas lideri Haniye için cenaze töreni düzenlendi
Sputnik Türkiye
İran'ın başkenti Tahran'da suikast sonucu hayatını kaybeden Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye için cenaze töreni düzenlendi. 01.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-01T10:16+0300
2024-08-01T10:16+0300
2024-08-01T10:16+0300
dünya
ismail haniye
ismail heniyye
suikast
iran
tahran
mesud pezeşkiyan
ayetullah ali hamaney
katar
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Başkentteki törene, İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ın yanı sıra üst düzey sivil ve askeri yetkililer katıldı.Tahran Üniversitesi yerleşkesindeki cenaze namazını İran lideri Ayetullah Ali Hamaney kıldırdı.Kısıtlı sayıda kişinin alındığı namaz alanına girebilmek isteyen binlerce kişi üniversite kapısında bekledi.Namaz sonrasında büyük bir kalabalık da üniversitenin yanı başındaki İnkılap Meydanı'nda ve bölgeye çıkan yollarda toplandı.İsmail Haniye, Tahran'daki törenin ardından yarın Katar'ın başkenti Doha'da son yolculuğuna uğurlanacak.
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Tahran'da suikasta uğrayan Hamas lideri Haniye için cenaze töreni düzenlendi
İran'ın başkenti Tahran'da suikast sonucu hayatını kaybeden Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye için cenaze töreni düzenlendi.
Başkentteki törene, İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ın yanı sıra üst düzey sivil ve askeri yetkililer katıldı.
Tahran Üniversitesi yerleşkesindeki cenaze namazını İran lideri Ayetullah Ali Hamaney kıldırdı.
Kısıtlı sayıda kişinin alındığı namaz alanına girebilmek isteyen binlerce kişi üniversite kapısında bekledi.
Namaz sonrasında büyük bir kalabalık da üniversitenin yanı başındaki İnkılap Meydanı'nda ve bölgeye çıkan yollarda toplandı.
İsmail Haniye, Tahran'daki törenin ardından yarın Katar'ın başkenti Doha'da son yolculuğuna uğurlanacak.