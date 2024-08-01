https://anlatilaninotesi.com.tr/20240801/suleyman-soylunun-dokunulmazliginin-kaldirilmasiyla-ilgili-basvurusuna-ak-partiden-degerlendirme-1086406894.html
Süleyman Soylu'nun dokunulmazlığının kaldırılmasıyla ilgili başvurusuna AK Parti'den değerlendirme
Süleyman Soylu'nun dokunulmazlığının kaldırılmasıyla ilgili başvurusuna AK Parti'den değerlendirme
Sputnik Türkiye
AK Parti İstanbul Milletvekili Süleyman Soylu'nun, yasama dokunulmazlığının kaldırılması istemiyle Meclis Başkanlığı'na yaptığı başvuruyla ilgili konuşan AK... 01.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-01T14:18+0300
2024-08-01T14:18+0300
2024-08-01T14:19+0300
politika
süleyman soylu
dokunulmazlık
ak parti
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Eski İçişleri Bakanı ve TBMM İçişleri Komisyonu Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Süleyman Soylu'nun milletvekilliği dokunulmazlığının kaldırılması için TBMM’ye yaptığı başvuruyu değerlendiren AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yusuf Ziya Yılmaz, Soylu’nun eleştiriler karşısında kendine özgü duruş sergilediğini belirtti."'Dokunulmazlığımı da kaldırın, gerekirse hepsini' diye konuşabilecek kadar bir özgüven taşıyorum demektir. O da bir başka erdemdir" diyen Yılmaz Soylu için "Ama bizim için çok özeldir. Çok kıymetlidir” şeklinde konuştu. Soylu’nun İçişleri Bakanlığı döneminde terörle mücadeleye yönelik önemli hizmetler verdiğine işaret eden Yılmaz, “İçişleri Bakanlığı zamanında Türkiye’nin terörle mücadelesinde dünyayı da hayretler içerisinde bırakan, dünyanın da hayranlığını kazanan başarılı bir bakanlık süreci gerçekleştirmiş değerli bir devlet adamıdır. Bizim bakanımız, evladımız, değerimizdir” diye konuştu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240801/suleyman-soyludan-dokunulmazligimi-kaldirin-basvurusu-1086397290.html
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Süleyman Soylu'nun dokunulmazlığının kaldırılmasıyla ilgili başvurusuna AK Parti'den değerlendirme
14:18 01.08.2024 (güncellendi: 14:19 01.08.2024)
AK Parti İstanbul Milletvekili Süleyman Soylu'nun, yasama dokunulmazlığının kaldırılması istemiyle Meclis Başkanlığı'na yaptığı başvuruyla ilgili konuşan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yılmaz “Süleyman Soylu bizim için çok kıymetlidir” dedi.
Eski İçişleri Bakanı ve TBMM İçişleri Komisyonu Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Süleyman Soylu'nun milletvekilliği dokunulmazlığının kaldırılması için TBMM’ye yaptığı başvuruyu değerlendiren AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yusuf Ziya Yılmaz, Soylu’nun eleştiriler karşısında kendine özgü duruş sergilediğini belirtti.
"'Dokunulmazlığımı da kaldırın, gerekirse hepsini' diye konuşabilecek kadar bir özgüven taşıyorum demektir. O da bir başka erdemdir" diyen Yılmaz Soylu için "Ama bizim için çok özeldir. Çok kıymetlidir” şeklinde konuştu.
Soylu’nun İçişleri Bakanlığı döneminde terörle mücadeleye yönelik önemli hizmetler verdiğine işaret eden Yılmaz, “İçişleri Bakanlığı zamanında Türkiye’nin terörle mücadelesinde dünyayı da hayretler içerisinde bırakan, dünyanın da hayranlığını kazanan başarılı bir bakanlık süreci gerçekleştirmiş değerli bir devlet adamıdır. Bizim bakanımız, evladımız, değerimizdir” diye konuştu.