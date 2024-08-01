https://anlatilaninotesi.com.tr/20240801/suleyman-soylunun-dokunulmazliginin-kaldirilmasiyla-ilgili-basvurusuna-ak-partiden-degerlendirme-1086406894.html

Süleyman Soylu'nun dokunulmazlığının kaldırılmasıyla ilgili başvurusuna AK Parti'den değerlendirme

Süleyman Soylu'nun dokunulmazlığının kaldırılmasıyla ilgili başvurusuna AK Parti'den değerlendirme

Sputnik Türkiye

AK Parti İstanbul Milletvekili Süleyman Soylu'nun, yasama dokunulmazlığının kaldırılması istemiyle Meclis Başkanlığı'na yaptığı başvuruyla ilgili konuşan AK... 01.08.2024, Sputnik Türkiye

2024-08-01T14:18+0300

2024-08-01T14:18+0300

2024-08-01T14:19+0300

politika

süleyman soylu

dokunulmazlık

ak parti

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Eski İçişleri Bakanı ve TBMM İçişleri Komisyonu Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Süleyman Soylu'nun milletvekilliği dokunulmazlığının kaldırılması için TBMM’ye yaptığı başvuruyu değerlendiren AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yusuf Ziya Yılmaz, Soylu’nun eleştiriler karşısında kendine özgü duruş sergilediğini belirtti."'Dokunulmazlığımı da kaldırın, gerekirse hepsini' diye konuşabilecek kadar bir özgüven taşıyorum demektir. O da bir başka erdemdir" diyen Yılmaz Soylu için "Ama bizim için çok özeldir. Çok kıymetlidir” şeklinde konuştu. Soylu’nun İçişleri Bakanlığı döneminde terörle mücadeleye yönelik önemli hizmetler verdiğine işaret eden Yılmaz, “İçişleri Bakanlığı zamanında Türkiye’nin terörle mücadelesinde dünyayı da hayretler içerisinde bırakan, dünyanın da hayranlığını kazanan başarılı bir bakanlık süreci gerçekleştirmiş değerli bir devlet adamıdır. Bizim bakanımız, evladımız, değerimizdir” diye konuştu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240801/suleyman-soyludan-dokunulmazligimi-kaldirin-basvurusu-1086397290.html

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