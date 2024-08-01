https://anlatilaninotesi.com.tr/20240801/resmi-gazetede-yayimlandi-kkmye-stopaj-geldi-1086395405.html
Resmi Gazete'de yayımlandı: KKM’ye stopaj geldi
Resmi Gazete'de yayımlandı: KKM’ye stopaj geldi
Sputnik Türkiye
Resmi Gazete’de yer alan Cumhurbaşkanı kararı ile Kur Korumalı Mevduat’a yüzde 5 ile 7,5 arasında stopaj geldi. 01.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-01T08:58+0300
2024-08-01T08:58+0300
2024-08-01T08:58+0300
ekonomi
kur korumalı mevduat (kkm)
stopaj
resmî gazete
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/07/13/1086030775_34:0:1266:693_1920x0_80_0_0_8044e305512de502362a0957540502f1.jpg
Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararıyla KKM’ye 6 ay vadeli olanlarda yüzde 7,5, 1 yıla kadar vadeli olanlarda yüzde 5 stopaj getirildi.Stopaj uygulaması aynı oranlarda altın dönüşümlü hesaplar ve kur korumalı katılım hesapları için de uygulanacak.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240801/cumhurbaskani-yardimcisi-yilmazdan-enflasyon-aciklamasi-gelecek-yil-10lu-rakamlari-gorecegiz-1086393084.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/07/13/1086030775_188:0:1112:693_1920x0_80_0_0_9dd4087c946f8d6fa46581fc4b687e53.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
kur korumalı mevduat (kkm), stopaj, resmî gazete
kur korumalı mevduat (kkm), stopaj, resmî gazete
Resmi Gazete'de yayımlandı: KKM’ye stopaj geldi
Resmi Gazete’de yer alan Cumhurbaşkanı kararı ile Kur Korumalı Mevduat’a yüzde 5 ile 7,5 arasında stopaj geldi.
Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararıyla KKM’ye 6 ay vadeli olanlarda yüzde 7,5, 1 yıla kadar vadeli olanlarda yüzde 5 stopaj getirildi.
Stopaj uygulaması aynı oranlarda altın dönüşümlü hesaplar ve kur korumalı katılım hesapları için de uygulanacak.