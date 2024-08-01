https://anlatilaninotesi.com.tr/20240801/nadir-gorunen-mavi-istakoz-ayvalikta-kayda-alindi-200-milyonda-bir-goruluyor-1086403610.html

Nadir görünen mavi ıstakoz Ayvalık'ta kayda alındı: '200 milyonda bir görülüyor'

Nadir görünen mavi ıstakoz Ayvalık'ta kayda alındı: '200 milyonda bir görülüyor'

Sputnik Türkiye

Dünya çapında 200 milyonda bir görüldüğü ifade edilen mavi ıstakoz Balıkesir'in Ayvalık ilçesi açıklarında görüntülendi. 01.08.2024, Sputnik Türkiye

2024-08-01T12:26+0300

2024-08-01T12:26+0300

2024-08-01T12:48+0300

yaşam

türkiye

balıkesir

ayvalık

mavi ıstakoz

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Bir hayalet ağa takılan mavi ıstakoz dalgıç Nedim Kartal tarafından kurtarıldı ve sonra kamera kaydına alındı.24 adası ile çok zengin bir su altı hayatına sahip olan Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde dünya çapında 200 milyonda bir görüldüğü ifade edilen mavi ıstakoz görüldü. Ayvalık açıklarında bir ada kıyısında dalış yaparken terk edilmiş bir hayalet ağa takılan mavi ıstakozu fark eden dalgıç Nedim Kartal yaptığı çalışma ile deniz hayvanının kurtardı. Daha sonra mavi ıstakozu kayıt altına alan Kartal, “Ayvalık'ın sualtı çeşitliliğinden bahsediyoruz. Gelen misafirlerin de mutlaka sualtını keşfetmesini tavsiye ediyoruz. Her daldıklarında farklı renkler, farklı canlı türleriyle karşılaşabilirler. Hafta sonu muhteşem bir görüntü yakaladık. Dünyada 200 milyonda bir görülen bir renk ıstakoz, masmavi bir ıstakozu görüntüledik. Ölü bir ağa takılan bir balık ölmüş, ıstakoz da onu yemek için giriyor oraya ve o da yakalanıyor. Denk geldi bana. Video çekmekle çekmemek arasında kaldım. Çekemedim, kurtarmak istedim. Ama sonrasını çektim tabii. Onu güvenli bir ortama aldıktan sonra videosunu çektim. Herkesle paylaşacağız, görecekler. Tabii ki yerini bildirmeyeceğim. Ama ara ara göz atacağım. Umarım orada yaşamını sürdürür” dedi.

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