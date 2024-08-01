https://anlatilaninotesi.com.tr/20240801/iyi-parti-lideri-dervisoglu-yeniden-refah-partisi-genel-baskani-erbakan-ile-gorustu-1086416464.html

İYİ Parti lideri Dervişoğlu, Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan ile görüştü

İYİ Parti lideri Dervişoğlu, Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan ile görüştü

Sputnik Türkiye

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan ile basına kapalı bir görüşme gerçekleştirdi. 01.08.2024, Sputnik Türkiye

2024-08-01T18:21+0300

2024-08-01T18:21+0300

2024-08-01T18:22+0300

politika

fatih erbakan

müsavat dervişoğlu

iyi parti

yeniden refah partisi

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İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Yeniden Refah Partisi lideri Fatih Erbakan ile gerçekleştirdiği görüşmenin ardından Dervişoğlu ve Erbakan birlikte basın toplantısı düzenledi.Dervişoğlu, Erbakan'a iadeyi ziyarette bulunacaklarını belirterek, Türkiye'nin önünün açılması noktasında katkıları ortaklaştırmaya çalışacaklarını kaydetti.Erbakan ise Türkiye gündemiyle ilgili meselelerde fikir alış verişinde bulunulduğunu söyledi.Fatih Erbakan, önümüzdeki süreçte iki parti arasında bu görüşmelerin devam edeceğini dile getirdi.Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye'nin vefatından duyduğu üzüntüyü ifade eden Erbakan, Filistin halkına ve İslam alemine başsağlığı diledi.Dün Haniye'nin oğlu Abdusselam Haniye ile telefonda görüşerek, taziyelerini ilettiğini belirten Erbakan, yarın Doha'da kılınacak cenaze namazına katılacaklarını ifade etti.Erbakan, "Bu vahşi saldırıyı Yeniden Refah Partisi olarak lanetliyoruz. İnşallah bunlar artık siyonist, katil rejimin sona yaklaştığının göstergeleridir. Amerikan Kongresi'nde katil bir soykırımcının alkışlanmasının, insanlık adına utanç verici bir olay olduğunu ifade etmek istiyorum" dedi.Filistin Devlet Başkanı Mahmut Abbas'ın 15 Ağustos'ta TBMM'ye davet edilmesi ve Genel Kurul'da hitap edecek olmasını olumlu bir gelişme olarak değerlendiren Erbakan, "Bu süreçte İsrail Dışişleri Bakanı'nın, Sayın Cumhurbaşkanımıza aslında bütün Türkiye'ye yönelik olarak sarf ettiği çirkin, haddi aşan ifadeleri kınadığımızı belirtmek isterim" dedi.Erbakan, Kürecik Radar Üssü'nün kapatılması ile ilgili gerekli girişimlerin iktidar tarafından yapılmasını istediklerini vurguladı.'Birdenbire aklına belediyelerin SGK borçları geldi'Belediyelerin prim borçlarına değinen Erbakan, "İktidarın yerel seçimlerde görmüş olduğu büyük hezimet sonrasında birdenbire aklına belediyelerin SGK borçları geldi. 20 senedir AK Partili belediyelerin yapmış olduğu bu borçlar tahsil edilmezken, belediyeler muhalefet partilerine geçince bu borçların tahsil edilmesi akla geldi. Bu muhalefet partilerini, bu partilere oy veren seçmeni cezalandırmak manasını taşıyor" ifadesini kullandı.'İYİ Parti yarın yapılacak seçime bile hazır'Açıklamaların ardından Dervişoğlu, bir gazetecinin erken seçim ile ilgili söylemleri anımsatması üzerine, şunları söyledi:"Yargıdaki Can Atalay anlaşmazlığı devam ediyor" ifadesi üzerine Erbakan, "Anayasa Mahkemesi'nin kararlarına, bizim hoşumuza gitmezse de saygı duyulması gerektiğini her zaman ifade ediyoruz" dedi.

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fatih erbakan, müsavat dervişoğlu, iyi parti, yeniden refah partisi