https://anlatilaninotesi.com.tr/20240801/galatasaray-ile-besiktas-arasinda-oynanacak-super-kupa-macinin-hakemi-belli-oldu-1086403724.html
Galatasaray ile Beşiktaş arasında oynanacak Süper Kupa maçının hakemi belli oldu
Galatasaray ile Beşiktaş arasında oynanacak Süper Kupa maçının hakemi belli oldu
Sputnik Türkiye
Galatasaray ile Beşiktaş arasında oynanacak Süper Kupa maçını Atilla Karaoğlan yönetecek. 01.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-01T12:27+0300
2024-08-01T12:27+0300
2024-08-01T13:16+0300
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süper kupa, son dakika
Galatasaray ile Beşiktaş arasında oynanacak Süper Kupa maçının hakemi belli oldu
12:27 01.08.2024 (güncellendi: 13:16 01.08.2024)
Galatasaray ile Beşiktaş arasında oynanacak Süper Kupa maçını Atilla Karaoğlan yönetecek.